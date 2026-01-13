Frauenmantel & Grüntee: Was frühe Forschung zu Endometriose zeigt

Viele Betroffene fragen sich, ob Pflanzenstoffe im Körper etwas bewirken können – frühe Studien geben Hinweise auf einzelne Mechanismen.
Wie Grüntee und Frauenmantel in frühen Studien wirken könnten
Endometriose ist keine reine "Schmerz-Erkrankung" – sie beruht auf biologischen Prozessen wie Entzündung, Zelladhäsion und Angiogenese (Gefäßneubildung), also Prozessen, bei denen neues Blutgefäßgewebe entsteht – wichtig für das Wachstum von Endometriose-Herden. Genau hier setzen erste präklinische Forschungsarbeiten an – mit einem Fokus auf EGCG, dem zentralen Katechin des Grünen Tees.
Eine Studie mit dem Titel "Therapeutic effects of green tea on endometriosis" untersuchte EGCG in Zell- und Tiermodellen. Die Ergebnisse: Die Verbindung hemmte Entzündungsprozesse, reduzierte oxidativen Stress, erschwerte das Anheften und Eindringen von Zellen in umliegendes Gewebe und bremste Angiogenese – einen wichtigen Mechanismus, über den Herde wachsen und sich stabilisieren.
Auch ein zweites Forschungsprojekt – "Anti-angiogenic effects of green tea catechin on an experimental endometriosis mouse model" – bestätigt das Muster: In einem Mausmodell mit transplantiertem Endometrium reduzierte EGCG die Neovaskularisation deutlich. Weniger Gefäßwachstum = weniger Voraussetzung für das Ausbreiten von Herden.
Wichtig ist: Diese Ergebnisse stammen überwiegend aus Mausmodellen oder Laboranalysen. Sie zeigen Wirkmechanismen, aber keine Wirkung beim Menschen – dafür fehlen bisher klinische Studien.
Frauenmantel: Traditionelles Kraut – moderne Hypothesen
Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) wird seit Jahrhunderten in der Frauenheilkunde eingesetzt – häufig bei PMS, Krämpfen oder unregelmäßigem Zyklus. Für Endometriose existieren bislang keine klinischen Studien, aber einige pflanzenchemische Analysen.
Diese zeigen, dass Frauenmantel:
- Gerbstoffe und Flavonoide enthält – also pflanzliche Schutzstoffe, denen antioxidative Effekte zugeschrieben werden
- antioxidative und leicht entzündungsmodulierende Effekte besitzen kann
- krampflösende Eigenschaften aufweist, die theoretisch menstrualen Beschwerden helfen könnten
Auch hier gilt:
Es gibt keinen Nachweis, dass Frauenmantel Endometriose-Herde beeinflusst. Die Forschung steht ganz am Anfang, und Anwendungen beruhen primär auf traditioneller Erfahrung – nicht auf klinischer Evidenz.
Was bedeuten diese Ergebnisse – und was nicht?
Die präklinischen Daten zu EGCG zeigen ein konsistentes Bild:
Grüntee-Katechine beeinflussen bestimmte Mechanismen, die bei Endometriose relevant sind. Das macht sie wissenschaftlich interessant, aber noch nicht zu einer Therapieoption.
Die wichtigsten Punkte:
- Mechanismen ≠ medizinische Wirkung beim Menschen
- Dosis, Aufnahme und Sicherheit sind klinisch kaum untersucht
- Mäuse reagieren oft anders als menschliches Gewebe
- Endometriose entsteht durch komplexe biologische Prozesse – pflanzliche Stoffe können diese nicht behandeln, sondern im besten Fall einzelne Mechanismen beeinflussen
EGCG – was frühe Forschung zeigt
EGCG konnte in präklinischen Modellen:
- Entzündungen dämpfen
- oxidativen Stress reduzieren
- Zellinvasion hemmen
- Gefäßneubildung bremsen (Anti-Angiogenese)
- Wachstumsbedingungen von Herden beeinflussen
Aber: Keine Evidenz für therapeutische Wirkung beim Menschen.
Was Betroffene ärztlich klären sollten
- Starke oder zunehmende Schmerzen
- Kinderwunsch
- Wechselwirkungen mit Medikamenten
- Nahrungsergänzungsmittel (z. B. Grüntee-Extrakte)
- Individuelle Risikofaktoren
- Zyklusveränderungen oder Müdigkeit nach Selbstexperimenten
Die häufigsten Fragen zu Grüntee, Frauenmantel & Endometriose
Derzeit nein. Studien am Menschen fehlen. Es gibt nur präklinische Studien. Sie zeigen Mechanismen, aber keinen Nutzen beim Menschen.
In Tier- und Zellstudien: ja. Ob dieser Effekt beim Menschen relevant ist, ist offen.
Nein, es gibt keine klinischen Studien dazu. Es wird traditionell in der Frauenheilkunde genutzt, jedoch ohne belegte Wirkung auf Endometriose-Herde.
Extrakte können hochdosiert sein. Kläre das vorher ärztlich ab, besonders bei Medikamenten wie Blutverdünnern.