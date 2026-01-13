Frauenmantel & Grüntee: Was frühe Forschung zu Endometriose zeigt

Viele Betroffene fragen sich, ob Pflanzenstoffe im Körper etwas bewirken können – frühe Studien geben Hinweise auf einzelne Mechanismen.

Wie Grüntee und Frauenmantel in frühen Studien wirken könnten Endometriose ist keine reine "Schmerz-Erkrankung" – sie beruht auf biologischen Prozessen wie Entzündung, Zelladhäsion und Angiogenese (Gefäßneubildung), also Prozessen, bei denen neues Blutgefäßgewebe entsteht – wichtig für das Wachstum von Endometriose-Herden. Genau hier setzen erste präklinische Forschungsarbeiten an – mit einem Fokus auf EGCG, dem zentralen Katechin des Grünen Tees.

Eine Studie mit dem Titel "Therapeutic effects of green tea on endometriosis" untersuchte EGCG in Zell- und Tiermodellen. Die Ergebnisse: Die Verbindung hemmte Entzündungsprozesse, reduzierte oxidativen Stress, erschwerte das Anheften und Eindringen von Zellen in umliegendes Gewebe und bremste Angiogenese – einen wichtigen Mechanismus, über den Herde wachsen und sich stabilisieren.

Auch ein zweites Forschungsprojekt – "Anti-angiogenic effects of green tea catechin on an experimental endometriosis mouse model" – bestätigt das Muster: In einem Mausmodell mit transplantiertem Endometrium reduzierte EGCG die Neovaskularisation deutlich. Weniger Gefäßwachstum = weniger Voraussetzung für das Ausbreiten von Herden.

Wichtig ist: Diese Ergebnisse stammen überwiegend aus Mausmodellen oder Laboranalysen. Sie zeigen Wirkmechanismen, aber keine Wirkung beim Menschen – dafür fehlen bisher klinische Studien.

Frauenmantel: Traditionelles Kraut – moderne Hypothesen Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) wird seit Jahrhunderten in der Frauenheilkunde eingesetzt – häufig bei PMS, Krämpfen oder unregelmäßigem Zyklus. Für Endometriose existieren bislang keine klinischen Studien, aber einige pflanzenchemische Analysen.

Diese zeigen, dass Frauenmantel:

Gerbstoffe und Flavonoide enthält – also pflanzliche Schutzstoffe, denen antioxidative Effekte zugeschrieben werden

antioxidative und leicht entzündungsmodulierende Effekte besitzen kann

krampflösende Eigenschaften aufweist, die theoretisch menstrualen Beschwerden helfen könnten Auch hier gilt:

Es gibt keinen Nachweis, dass Frauenmantel Endometriose-Herde beeinflusst. Die Forschung steht ganz am Anfang, und Anwendungen beruhen primär auf traditioneller Erfahrung – nicht auf klinischer Evidenz.

Was bedeuten diese Ergebnisse – und was nicht?

Die präklinischen Daten zu EGCG zeigen ein konsistentes Bild:

Grüntee-Katechine beeinflussen bestimmte Mechanismen, die bei Endometriose relevant sind. Das macht sie wissenschaftlich interessant, aber noch nicht zu einer Therapieoption.

Die wichtigsten Punkte:

Mechanismen ≠ medizinische Wirkung beim Menschen

Dosis, Aufnahme und Sicherheit sind klinisch kaum untersucht

Mäuse reagieren oft anders als menschliches Gewebe

Endometriose entsteht durch komplexe biologische Prozesse – pflanzliche Stoffe können diese nicht behandeln, sondern im besten Fall einzelne Mechanismen beeinflussen EGCG – was frühe Forschung zeigt EGCG konnte in präklinischen Modellen:

Entzündungen dämpfen

oxidativen Stress reduzieren

Zellinvasion hemmen

Gefäßneubildung bremsen (Anti-Angiogenese)

Wachstumsbedingungen von Herden beeinflussen Aber: Keine Evidenz für therapeutische Wirkung beim Menschen.

Was Betroffene ärztlich klären sollten Starke oder zunehmende Schmerzen

Kinderwunsch

Wechselwirkungen mit Medikamenten

Nahrungsergänzungsmittel (z. B. Grüntee-Extrakte)

Individuelle Risikofaktoren

Zyklusveränderungen oder Müdigkeit nach Selbstexperimenten Wenn die Periode nur noch schmerzhaft ist

Die häufigsten Fragen zu Grüntee, Frauenmantel & Endometriose Hilft grüner Tee nachweislich bei Endometriose? Derzeit nein. Studien am Menschen fehlen. Es gibt nur präklinische Studien. Sie zeigen Mechanismen, aber keinen Nutzen beim Menschen. Kann EGCG Entzündungen im Körper reduzieren? In Tier- und Zellstudien: ja. Ob dieser Effekt beim Menschen relevant ist, ist offen. Ist Frauenmantel ein natürliches Mittel gegen Endometriose? Nein, es gibt keine klinischen Studien dazu. Es wird traditionell in der Frauenheilkunde genutzt, jedoch ohne belegte Wirkung auf Endometriose-Herde. Kann ich Grüntee-Extrakte einfach ausprobieren? Extrakte können hochdosiert sein. Kläre das vorher ärztlich ab, besonders bei Medikamenten wie Blutverdünnern.