"Frozen Shoulder" in den Wechseljahren: Wenn die Schulter plötzlich steif wird und jede Bewegung wehtut

Wenn deine Schulter plötzlich schmerzt und sich immer weniger bewegen lässt, denkst du wahrscheinlich zuerst an Stress, schlechte Haltung am Schreibtisch oder ein zu hartes Training. Doch wenn die Steifigkeit zunimmt und selbst Alltagssachen wie Jacke anziehen, Haare binden oder der Griff ins obere Regal wehtun, lohnt sich ein genauerer Blick.

Eine mögliche Ursache heißt Frozen Shoulder (auch: adhäsive Kapsulitis). Das Problem: Viele kennen die Diagnose gar nicht – obwohl sie relativ häufig ist und besonders oft Frauen in den Jahren rund um die Menopause betrifft.

Schnell-Check: Unsere Expert:innen Natasha Trentacosta arbeitet als Sportmedizinerin und Orthopädin in Los Angeles und behandelt in ihrer Praxis häufig Schulterbeschwerden. Nancy R. Kirsch ist Physiotherapeutin und Reha-Wissenschaftlerin an der Rutgers University und beschäftigt sich mit Bewegungsabläufen und Therapieansätzen. Dhinu Jayaseelan lehrt als Physiotherapeut an der George Washington University und forscht zu Funktion, Rehabilitation und Schmerz. Gregory Cvetanovich ist Orthopäde am Ohio State University Wexner Medical Center und spezialisiert auf operative und konservative Behandlungen an der Schulter.

Was ist eine Frozen Shoulder? Frozen Shoulder (auch Schultersteife genannt) ist eine chronische Erkrankung, bei der die Beweglichkeit der Schulter immer stärker eingeschränkt wird – häufig zusammen mit deutlichen Schmerzen. Der englische Name beschreibt ziemlich gut, was passiert: Die Schulter "friert ein", wird steif und verliert Bewegungsumfang.

Laut der American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) betrifft Frozen Shoulder vor allem Menschen zwischen 40 und 60 Jahren, häufig Frauen. Bis zu 5 Prozent der Bevölkerung erleben diese Erkrankung irgendwann im Leben. Auch Prominente sprechen inzwischen darüber: Schauspielerin Amy Poehler erzählte in ihrem Podcast 'Good Hang' im Gespräch mit Michelle Obama, sie habe vor ein paar Jahren Frozen Shoulder gehabt – und sagte wörtlich:

"Ich hatte vor ein paar Jahren Frozen Shoulder. Und wissen Sie was? Niemand weiß, was sie verursacht, und es gibt nichts, was man dagegen tun kann, wie bei jeder Beschwerde für Frauen in ihren 50ern."

Die Aussage ist verständlich frustriert – fachlich gesehen stimmt aber zumindest der zweite Teil nicht ganz: Man kann etwas tun, auch wenn es oft Zeit braucht.

Typischer Verlauf: Diese 3 Phasen sind häufig Physiotherapeutin Nancy R. Kirsch beschreibt 3 Stadien, die viele Betroffene erleben. Wichtig: Nicht jede Frozen Shoulder verläuft exakt gleich, aber das Muster ist typisch.

1. "Einfrieren" (Freezing) Die Schulter wird nach und nach steifer und schmerzhaft. Entzündliche Prozesse im Gelenk führen zu Schmerzen und weniger Beweglichkeit.

2. "Gefroren" (Frozen) Die Schmerzen können etwas abnehmen, die Steifigkeit nimmt jedoch oft weiter zu. Die Gelenkkapsel wird dicker und enger, Verklebungen entstehen – Bewegung wird deutlich eingeschränkt.

3. "Auftauen" (Thawing) Die Beweglichkeit kehrt langsam zurück. Die Schmerzen lassen meist weiter nach, eine Reststeife kann aber bleiben.

Orthopädin Trentacosta beschreibt Frozen Shoulder als eine der schmerzhaftesten Schultererkrankungen, die sie in der Praxis sieht. Häufig bessert sich das Krankheitsbild innerhalb von 18 bis 24 Monaten, manche haben jedoch länger Beschwerden – teils über Jahre.

Warum entsteht Frozen Shoulder? In vielen Fällen lässt sich kein klarer Auslöser finden. Orthopäde Gregory Cvetanovich sagt, dass die genaue Ursache häufig unbekannt ist.

Was man weiß: Bei Frozen Shoulder entzündet sich die Kapsel, die das Schultergelenk umgibt. Dadurch verdickt und vernarbt das Gewebe, die Kapsel "zieht sich zusammen" – und genau das limitiert die Beweglichkeit.

Häufige Risikofaktoren Eine Frozen Shoulder kann entstehen …

nach Verletzung oder Operation , vor allem wenn die Schulter danach lange wenig bewegt wird

, vor allem wenn die Schulter danach lange wenig bewegt wird bei bestimmten Erkrankungen wie Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) oder Typ-2-Diabetes (warum genau, ist noch nicht vollständig geklärt)

wie Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) oder Typ-2-Diabetes (warum genau, ist noch nicht vollständig geklärt) oder ohne erkennbaren Grund, was für viele Betroffene besonders irritierend ist Eingeklemmter Nerv: Diese 6 Tipps helfen sofort

Zusammenhang mit Wechseljahren: Warum das Risiko steigen kann Dass Frozen Shoulder so oft Frauen zwischen 40 und 60 trifft, überschneidet sich stark mit der Zeit der Menopause. Dhinu Jayaseelan erklärt, dass hormonelle Veränderungen dabei wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ein möglicher Mechanismus: Östrogen beeinflusst Entzündungsprozesse und den Kollagenstoffwechsel. Sinkt der Östrogenspiegel in den Wechseljahren, könnte das mit der Entstehung der adhäsiven Kapsulitis zusammenhängen.

Jayaseelan erwähnt außerdem erste Hinweise, dass eine Hormonersatztherapie das Risiko möglicherweise senken könnte – die Datenlage ist aber noch nicht stark genug für klare Aussagen.

Was hilft bei Frozen Shoulder? Auch wenn es sich manchmal so anfühlt: Du bist dem nicht ausgeliefert. Therapie braucht meist Geduld und einen Plan.

1. Abklären lassen Wenn Steifigkeit und Schmerzen zunehmen, raten Fachleute zu einer medizinischen Untersuchung – idealerweise bei Sportmedizin oder Orthopädie, wenn möglich. So lässt sich auch ausschließen, dass z.B. eine Rotatorenmanschette, Arthrose oder ein Impingement die Hauptursache ist.

2. Physiotherapie – dosiert und regelmäßig

gettyimages/Yuliya Taba Wenn die Schulter über Wochen immer steifer wird und Alltagsbewegungen weh tun, ist eine Abklärung sinnvoll – Physiotherapie kann helfen, Beweglichkeit und Schmerz Schritt für Schritt zu verbessern.



Physiotherapie kann helfen, die Beweglichkeit zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Jayaseelan sagt klar: Bewegung und gezielte Übungen sind zentral – "Bewegung wird deine beste Medizin sein."

Physiotherapeut:innen arbeiten häufig mit manuellen Techniken (z. B. Mobilisation, gezielte Massage) und geben Übungen für zuhause mit.

Typische Übungen Arm vor der Brust entlangführen (Dehnung)

Arm an der Wand "hochkrabbeln" lassen

Arm pendeln lassen und langsam Kreise machen

mit einem Stab und dem gesunden Arm den betroffenen Arm sanft in die Bewegung führen

mit leichtem Gewicht arbeiten und dabei die Schulterregion dehnen 3. Nicht "mit Gewalt" dehnen Cvetanovich warnt davor, zu aggressiv zu dehnen oder zu kräftigen. Zu viel kann Entzündung eher verstärken und den Verlauf verschlechtern. Hier zählen Qualität, Dosierung und Kontinuität.

4. Medikamente und Injektionen Je nach Schmerzniveau und Befund kann der Behandlungsplan auch entzündungshemmende Medikamente oder Injektionen ins Schultergelenk enthalten (das entscheidet ärztlich die behandelnde Person).

5. Begleiterkrankungen mitbehandeln Wenn Diabetes oder Schilddrüsenunterfunktion im Spiel sind, kann auch deren Behandlung unterstützen, so Trentacosta.

Wann du dir Hilfe holen solltest Gerade weil eine Schultersteife am Anfang leicht wie eine harmlose Verspannung wirken kann, lohnt es sich, früh genauer hinzuschauen. Wenn deine Beweglichkeit über mehrere Wochen spürbar schlechter wird, du nachts wegen der Schulter aufwachst oder Alltagsbewegungen wie BH schließen, Jacke anziehen oder Haare waschen deutlich eingeschränkt sind, solltest du das ärztlich abklären lassen. Auch wenn du den Arm kaum noch über Kopf oder nach hinten bewegen kannst, ist das ein wichtiges Warnsignal. Eine frühe Behandlung kann helfen, den Verlauf zu verkürzen.

Alltagstipps: So kommst du besser durch die Phase Wärme (Dusche, Wärmflasche) kann subjektiv entlasten

Beweg dich regelmäßig in einem schmerzarmen Bereich (kurz, öfter)

Krafttraining: Überkopf-Übungen und schwere Druckbewegungen vorübergehend anpassen

Schlaf: Kissen so platzieren, dass der Arm unterstützt ist (z.B. vor dem Körper)

FAQ: Häufige Fragen zur Schultersteife Ist Schultersteife dasselbe wie ein Engpass-Syndrom? Nein. Beides kann Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit verursachen, die Ursachen sind jedoch unterschiedlich. Eine ärztliche Abklärung hilft bei der Einordnung. Darf ich weiter Sport machen? Oft ja – mit Anpassung. Unterkörpertraining, sanftes Ausdauertraining und gezielte Übungen im schmerzarmen Bewegungsbereich sind meist möglich. Bei starken Schmerzen: abklären lassen. Kann Frozen Shoulder wiederkommen? Das ist möglich, teils auch an der anderen Schulter. Das Risiko ist individuell und hängt von Faktoren wie Vorerkrankungen und Belastung ab. Kann ich Schultersteife vorbeugen? Eine Garantie gibt es nicht. Regelmäßige Bewegung, gute Belastungssteuerung und frühe Mobilisation nach Verletzungen oder Operationen sind grundsätzlich sinnvoll.