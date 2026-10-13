PMOS heißt jetzt PMOS: Eine Gynäkologin erklärt, was das für Frauen bedeutet

PCOS heißt jetzt PMOS – und das ist gut so! Was im ersten Moment nur wie eine kleine sprachliche Anpassung klingt, ist in Wahrheit ein wichtiger Schritt für Millionen von Frauen weltweit

Das "Polyzystische Ovarialsyndrom", kurz PCOS, bekommt einen neuen Namen: PMOS – "Polyendokrines Metabolisches Ovarialsyndrom". Die kleine Veränderung hat große Auswirkungen. Denn der bisherige Begriff war medizinisch irreführend und hat lange dazu beigetragen, dass Betroffene nicht ernst genommen, falsch diagnostiziert und nur einseitig behandelt wurden.

Mit der Umbenennung soll verdeutlicht werden, dass die Erkrankung weit über die Eierstöcke hinausgeht und den gesamten Hormon- und Stoffwechselhaushalt betreffen kann. Gleichzeitig soll der neue Name dazu beitragen, das Bewusstsein für die oft unterschätzte Erkrankung zu schärfen und Betroffenen den Weg zu einer passenden Behandlung zu erleichtern.

Warum PCOS so oft unerkannt bleibt PCOS gilt als eine der häufigsten hormonellen Erkrankungen bei Frauen im gebärfähigen Alter. Schätzungen zufolge ist etwa jede achte Frau betroffen, viele davon, ohne es überhaupt zu wissen. Experten und Expertinnen gehen sogar davon aus, dass ein großer Teil der Fälle niemals diagnostiziert wird.

Das liegt auch daran, dass die Symptome sehr unterschiedlich sein können: Manche Frauen leiden unter Zyklusstörungen oder ausbleibender Menstruation, andere unter Akne, Haarausfall, verstärktem Haarwuchs im Gesicht oder unerklärlicher Gewichtszunahme. Häufig kommen Müdigkeit, Schlafprobleme oder Schwierigkeiten beim Schwangerwerden hinzu. Viele Betroffene berichten außerdem davon, dass sie sich jahrelang mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen fühlten.

Genau hier setzt nun die Namensänderung an. Der Begriff "Polyzystisches Ovarialsyndrom" suggerierte bisher, dass es sich vor allem um eine Erkrankung der Eierstöcke handelt und dass Zysten das zentrale Merkmal seien. Dies war allerdings aus mehreren Gründen schlicht falsch: Denn erstens haben längst nicht alle Betroffenen Zysten an den Eierstöcken. Und zweitens sind die "Zysten", die man im Ultraschall sieht, keine echten, sondern viele kleine, unreife Eibläschen bzw. Follikel. Sie entstehen, weil der Eisprung oft ausbleibt.

Das Problem reicht weiter, als viele wissen Gleichzeitig betrifft die Erkrankung weit mehr als nur die Fortpflanzungsorgane, nämlich auch den Hormonhaushalt und wichtige Stoffwechselprozesse. Viele betroffene Frauen haben eine Hyperandrogenämie, also ein Übergewicht der männlichen Hormone. Außerdem können sie unter einer sogenannten Insulinresistenz leiden, bei der die Zellen schlechter auf Insulin reagieren. Dadurch steigt langfristig auch das Risiko für Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Der neue Name soll genau dieses komplexe Krankheitsbild besser widerspiegeln. Der Begriff "Polyendokrin" weist darauf hin, dass verschiedene Hormonsysteme betroffen sind, während "metabolisch" die starke Verbindung zum Stoffwechsel beschreibt. Für viele Betroffene ist diese Umbenennung deshalb mehr als reine Symbolik. Sie hoffen verständlicherweise auf mehr Aufklärung, schnellere Diagnosen und eine medizinische Versorgung, welche die Erkrankung endlich ganzheitlich betrachtet.

Ganzheitliche Behandlung statt einseitiger Therapie Auch im Alltag kann ein besseres Verständnis von PMOS viel verändern. Längst ist bekannt, dass radikale Diäten wenig zielführend sind. Besser und gesünder ist ein Lebensstil, der den Blutzucker möglichst konstant hält. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Eiweiß, Ballaststoffen und gesunden Fetten kann helfen, ebenso wie regelmäßige Bewegung. Besonders Krafttraining scheint sich positiv auf den Stoffwechsel und den Hormonhaushalt auszuwirken.

Gleichzeitig spielt Schlaf eine größere Rolle, als lange angenommen wurde, denn Schlafmangel kann hormonelle Beschwerden zusätzlich verstärken. Vielen Frauen hilft es außerdem, ihren Zyklus und ihre Symptome zu dokumentieren, um Veränderungen besser einordnen zu können und im Arztgespräch konkreter zu werden. Und nicht zuletzt wird immer deutlicher, wie wichtig psychische Unterstützung ist. Denn PMOS betrifft nicht nur den Körper, sondern kann auch das Selbstwertgefühl und die mentale Gesundheit belasten.