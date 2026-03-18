Brain Fog durch Pollen? Warum dein Gehirn und Training leiden

Du kannst dich nur schwer auf die Arbeit konzentrieren? Du bist gereizt und hast öfter Stimmungstief? Das kann natürlich an deinem Job liegen. Aber wenn du Allergikerin bist, könnten auch die Pollen dahinterstecken. Wir erklären dir, warum.

Was Pollen wirklich mit deinem Gehirn machen Brain Fog bei Pollenallergie gibt es wirklich. Eine 2025 in Environmental Epidemiology veröffentlichte Schweizer Studie bestätigt: Pollen beeinflussen Konzentration, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Gedächtnis.

Wenn dein Immunsystem auf Pollen reagiert, schüttet es Zytokine aus. Das sind Botenstoffe, die eigentlich Entzündungen bekämpfen sollen. Diese Botenstoffe können die Blut-Hirn-Schranke passieren und Schlaf, Stimmung sowie kognitive Funktionen beeinflussen.

Zusätzlich produziert dein Körper Histamin. Das ist ein Neurotransmitter, der nicht nur in der Nase wirkt, sondern auch das Gleichgewicht von Dopamin und Serotonin stören kann. All das kann dein Gehirn "in Watte packen".

Allergie als Schlafräuber? Das wirkt Schlechter Schlaf ist in der Pollensaison neben Brain Fog ebenfalls ein großes Thema und kann alle anderen Symptome verstärken. Eine verstopfte Nase erschwert das Atmen im Schlaf. Du schläfst unruhiger, wachst öfter auf und erreichst seltener die Tiefschlafphasen, in denen sich dein Körper erholt.

So kannst du dem ganz einfach entgegenwirken: Wasche deine Haare vor dem Schlafengehen. Pollen krallen sich gerne an Haaren und Kopfkissen fest. Lagere deshalb gebrauchte Kleidung in einem anderen Raum. Fenster ab dem späten Nachmittag schließen und Bett regelmäßig frisch beziehen. Ein Luftreiniger mit HEPA-Filter kann vor allem im Schlafzimmer gute Dienste leisten.

Heißhunger durch Pollen? Das hilft Lust auf Süßes? Auch das können die Pollen auslösen. Schlafmangel senkt den Spiegel des Sättigungshormons Leptin und erhöht Ghrelin, das Hungerhormon. Du hast Appetit auf kalorienreiche Lebensmittel. Zusätzlich braucht dein aktives Immunsystem mehr Energie.

Regelmäßige Mahlzeiten können dir helfen, Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Statt zu Süßigkeiten zu greifen, gönne dir lieber proteinreiche Snacks und baue antientzündliche Lebensmittel wie Ingwer, Kurkuma, Omega-3-reiche Fische und Beeren in deinen Speiseplan ein.

Tipp: Trinke ausreichend. Denn Dehydrierung kann Müdigkeit und Heißhunger verstärken.

Sport in der Pollensaison? So klappt's Du überlegst, den Sport zu skippen? Nicht notwendig. Bewegung kann bei Heuschnupfen sogar Symptome lindern, weil sie die Atemmuskulatur stärkt und das Immunsystem reguliert. Aber intensives Training ist beim Pollen-Peak kontraproduktiv. Reduziere an Tagen mit hoher Pollenbelastung lieber die Intensität.

Was hilft: Lege das Outdoor-Training auf pollenarme Zeiten, auf dem Land lieber abends, in der Stadt morgens. 30 Minuten nach dem Regen ist die Luft gereinigt und perfekt fürs Training. An Hochbelastungstagen gehe lieber ins Fitness-Studio, ins Schwimmbad oder wechsle zu Yoga und Pilates. HIIT, intensive Intervalle und Sprints eher pausieren, denn durch das tiefe Mundatmen kommen mehr Pollen in die Lunge.

Nasenspülungen vor dem Training können Beschwerden reduzieren. Wichtig: Bei Atemnot oder Engegefühl in der Brust breche das Training sofort ab.

Westend61, Getty Images Allergie ist zwar nervig, sollte dich aber nicht vom Workout abhalten. Wenn du Sport machen möchtest, kannst du zu verschiedenen Dingen greifen.

Alltag mit Pollenallergie meistern Um weniger Pollen in deine Wohnung zu bekommen, lüfte auf dem Land abends zwischen 19 Uhr und Mitternacht und in der Stadt früh zwischen 6 und 8 Uhr. Greife lieber zur Brille als zu Kontaktlinsen. Auf Brillen bleiben weniger Pollen haften.

Dusche nach dem Sport und wechsle die Kleidung, wenn du von draußen zurück in dein Zuhause kommst. Nutze Pollenflug-Apps, den Deutschen Polleninformationsdienst oder den Österreichischen Polleninformationsdienst, um die aktuelle Belastung zu checken.

Verlege deinen Urlaub bewusst in pollenarme Regionen wie das Hochgebirge oder Küste. Dort kannst du durch- und aufatmen.

FAQ: So lässt sich eine Pollenallergie im Alltag und beim Sport leichter handhaben Kann ich trotz Pollenallergie Sport machen? Ja, auf jeden Fall. Sport ist auch während der Pollensaison möglich und sinnvoll. Wichtig ist, die Intensität an stark belasteten Tagen zu reduzieren und das Timing anzupassen. Bei Atemnot oder Asthma immer vorher ärztlich abklären. Warum bin ich in der Pollensaison so müde? Mehrere Faktoren kommen zusammen: Das aktive Immunsystem verbraucht Energie, durch verstopfte Nase oder Husten kann es zu schlechterem Schlaf kommen und Entzündungsmarker können direkt auf das Gehirn wirken. Helfen Antihistaminika auch gegen Brain Fog und Müdigkeit? Neuere, nicht-sedierende Antihistaminika können Symptome lindern und dadurch indirekt auch Schlaf und Konzentration verbessern. Erste-Generation-Antihistaminika wie Diphenhydramin machen müde und können Brain Fog sogar verstärken. Am besten ärztlich beraten lassen. Was ist der Unterschied zwischen Heuschnupfen und einer Erkältung? Ein klares Zeichen für Heuschnupfen: klares, flüssiges Nasensekret, keine Temperatur und Symptome, die verschwinden, wenn du dich in pollenarmen Umgebungen aufhältst. Bei gelblichem Sekret, Halsschmerzen und Fieber ist eher eine Erkältung im Spiel. Wann solltest du zum Arzt oder zur Ärztin gehen? Bei Atemnot, Pfeifgeräuschen beim Atmen, Engegefühl in der Brust oder Symptome, die sich trotz Antihistaminika und Nasenspray nicht bessern, Schlaf- und Konzentrationsproblemen oder Anzeichen einer Sinusitis solltest du ärztliche Hilfe holen. Wenn der Heuschnupfen seit Jahren besteht, kannst du eine spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) in Betracht ziehen.