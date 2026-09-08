Schlaftracker: Was sie wirklich können

Was passiert eigentlich in deinem Körper, während du schläfst? Schläfst du ruhig und erholsam oder oft unterbrochen und von Schnarchen getrübt? Solche und ähnliche Dinge sollen dir Schlaftracker verraten. Aber was können die?

Wir haben einige der gängigsten Modelle für dich getestet. Was sie über deine Schlafqualität aussagen und welche Vor- und Nachteile sie haben, hat uns unser Experte Dr. Hans-Günter Weeß, Schlafmediziner und Leiter des Schlafzentrums in Klingenmünster, erklärt.

Was ist ein Schlaftracker? Schlaftracker sind Geräte, die während des Schlafens Körperfunktionen aufzeichnen, digital speichern und auswerten. Dafür werden verschiedene Sensoren verwendet, die zum Beispiel Bewegungen und Vitalparameter wie Puls und Atmung messen.

Algorithmen kombinieren alle Messwerte und ermitteln einen Schlafindex oder Schlafscore, der die Qualität des Schlafes beurteilt. Jeden Morgen erhältst du eine Zusammenfassung darüber, wie lange, wie tief und wie erholsam die Nacht war. Meistens brauchst du dafür eine App zu den Schlaftrackern, die die gesammelten Daten anschaulich präsentiert.

Warum sollte ich meinen Schlaf tracken? Schlaftracker sollen helfen, die Schlafstruktur zu kontrollieren und das eigene Schlafverhalten kennenzulernen. Sie sollen dir ermöglichen, die eigenen Schlafmuster zu verstehen und mit Tipps dazu beitragen, das Beste aus deinem Schlaf rauszuholen. Klar, viele Tracker sind Lifestyleprodukte, die rein informativ sind. Einige sind aber auch ernstzunehmende Medizinprodukte, die dazu beitragen, Schlafstörungen zu erkennen.

Studien zeigen, dass in Deutschland fast jede/r Dritte Schlafprobleme hat. Entweder fällt es schwer, ein- und durchzuschlafen, oder der Schlaf ist unruhig und einfach nicht erholsam. Solche Schlafstörungen können sich enorm auf den Alltag auswirken.

Studie: Schlafmangel kann Gedächtnis und Lernen messbar verschlechternEine Übersichtsarbeit, die 2019 in Progress in Brain Research veröffentlicht wurde, beschreibt, dass Schlafentzug die deklarative Gedächtnisleistung beeinträchtigen kann – also genau die Fähigkeit, Fakten und Ereignisse zu speichern und abzurufen. Das passt zu dem Gefühl "Ich bin nicht ich selbst", das viele nach kurzen Nächten kennen.

Wie funktionieren Schlaftracker? Um die Schlafqualität anhand der gemessenen Daten einordnen zu können, werden die persönlichen Messwerte mit bekannten Werten eines gesunden Menschen verglichen. Ein gesunder, geregelter Schlafablauf ist in 5 Phasen eingeteilt, die zusammen einen Schlafzyklus bilden. Pro Nacht durchschläfst du etwa 5-mal einen solchen Schlafzyklus, der meistens 90 Minuten dauert. Die Schlafphasen sind:

Der Wachzustand

Einschlafphase (Schlafstadium 1)

Leichtschlafphase (Schlafstadium 2)

Tiefschlafphase (Schlafstadium 3)

REM-Schlafstadium (Traumphase) Tipp: Das Thema Schlaf interessiert dich und du willst noch mehr wissen? Dann schau mal in das Buch "Schlaf wirkt Wunder", von unserem Experten Dr. Hans-Günter Weeß.

Übrigens, grundsätzlich gilt: "Damit wir am nächsten Morgen erholt aufwachen, ist es wichtig, dass wir in den einzelnen Schlafphasen ausreichend Zeit verbracht haben", erklärt Dr. Weeß. Die Schlaftracker messen unter anderem deinen Puls oder die Atmung. Da diese Vitalfunktionen beim Schlaf in den einzelnen Phasen unterschiedlich intensiv sind, ordnet der Tracker jedem Moment eine Schlafphase zu und nimmt wahr, wie lange du in dieser Phase verweilst, und teilt dir diese Info dann am nächsten Morgen mit.

Welche Schlaftracker gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Schlaftrackern. Bei so einer großen Auswahl ist die Kaufentscheidung gar nicht so easy. Wir haben für dich einige der gängigsten Modelle verglichen, einige getestet und einen Überblick mit allen wichtigen Punkten erstellt:

1. Armbänder und Uhren Das versprechen sie: Die getesteten Produkte sind Gesundheits-Smartwatches, die in erster Linie Fitnesstracker sind. Beide bieten aber als Zusatzfunktion auch die Möglichkeit, den Schlaf zu tracken, und geben so einen Überblick über Puls, Atmung und vieles mehr.

Gutes Beispiel: Fitbit Sense

Das Besondere:

Schnarch-Erkennung durch Geräusch- und Bewegungssensor

Messung der Hauttemperatur und Sauerstoffsättigung des Blutes

Weckfunktion in Leichtschlafphase Praxiseindruck: Es kann anfänglich etwas ungewohnt sein, die Uhr nachts zu tragen, aber das Band ist sehr weich und angenehm zu tragen. Die Schlafdaten werden in der App übersichtlich dargestellt und für alle, die es wollen, im Detail erklärt. Es ist schade, dass nicht alle Daten zur Verfügung gestellt werden. Infos über Schnarchgeräusche oder Herzfrequenz erhältst du nur bei abgeschlossener, kostenpflichtiger Premium-Mitgliedschaft. Der Wecker, der dich extra in der Leichtschlafphase weckt, um das Wachwerden und Aufstehen zu erleichtern, ist super sanft und sachte. Ein echter Pluspunkt, da fällt das Aufstehen gleich viel leichter!

Kosten: circa 215 Euro und 8,99 Euro/Monat für die Premium-Mitgliedschaft

Hier bestellen: Fitbit Sense

Prima Beispiel: Polar Ignite

Das Besondere:

Nightly Recharge: Erholungsanalyse

ANS-Status: Gibt Auskunft darüber, wie gut das autonome Nervensystem in den ersten Schlafstunden abschaltet

Weckfunktion Praxiseindruck: Auch hier ist die Uhr zu spüren, aber das Band ist weich und sehr angenehm. Die Nightly Recharge Funktion ist super! Anhand dessen, wie gut du über Nacht regeneriert hast, werden dir in der App Tipps für den Tag und dein Training vorgeschlagen. Die Vibration des Weckers ist leider etwas unsanft und nicht an die Schlafphasen angepasst. Ein großer Pluspunkt ist, dass keine Mitgliedschaft benötigt wird. Nach Synchronisierung von Uhr und App werden alle Daten grafisch schön dargestellt.

Kosten: circa 199 Euro

Hier bestellen: Polar Ignite

2. Ringe Gutes Beispiel: Oura Ring Gen 3

Das verspricht er: Der Oura Ring legt den Fokus auf die Schlaftracking-Funktion und ist per se kein Fitnesstracker. Dennoch wird auch die Aktivität über den Tag gemessen, wenn auch keine Workouts aufgezeichnet. Allerdings erhält man nur mit kostenpflichtigem Monatsabo Einsicht in alle gemessenen Daten und Tipps zur Schlafoptimierung. Ohne Abo werden in der App nur die 3 Gesamtbewertungen angezeigt.

Das Besondere:

Messung der Hauttemperatur und Sauerstoffsättigung des Blutes

3 Scores: Readiness, Schlaf, Aktivität Kosten: 314 Euro, Abo-Mitgliedschaft: 5,99 Euro/Monat

Hier bestellen: Oura Ring

3. Kopfband Unser Beispiel: Muse 2

Das verspricht es: Muse 2 ist ein Gehirn-Sensing-Stirnband, das auf die Stirn aufgesetzt wird und seitlich am Kopf hinter den Ohren aufliegt. Das Kopfband soll mittels EEG (Elektroenzephalogramm zur Messung der elektrischen Hirnströme) deinen Schlaf tracken und dient zudem als Einschlaf- und Entspannungshilfe. Sogenannte "digitale Schlaftabletten", also verschiedene Klänge und Meditationsanleitungen, sollen dir helfen, zur Ruhe zu kommen.

Das Besondere:

Klänge, die in Echtzeit auf die Veränderungen in deinem Geist und Körper reagieren

Meditations-Assistenz Kosten: circa 297 Euro

Hier bestellen: Muse 2

4. Matte Prima Beispiel: Withings Sleep Analyzer

Das verspricht es: Der Withings Sleep Analyzer ist eine Schlafsensormatte, die einfach auf Brust-/Herzhöhe unter die normale Matratze geschoben wird. Durch die Schlafanalyse sollen vor allem Atemaussetzer (Schlafapnoe), eine weitverbreitete, oft unterdiagnostizierte Schlafstörung, besser erkannt werden. Der Sleep Analyzer wurde von Schlafmedizinern und Kardiologen entwickelt, ist klinisch getestet und offiziell als Medizin-Gerät anerkannt.

Das Besondere:

Schnarch-Erkennung

Spezialisiert auf Erkennung von Atemaussetzer (Schlafapnoe) Praxiseindruck: Die Anwendung ist sehr einfach, man spürt absolut nichts beim Schlafen. Vorteil: Du trägst nichts am Körper, und trotzdem wird dein Schlaf getrackt. Die einzige Herausforderung ist, dass die Matte über ein Kabel an eine Steckdose angeschlossen werden muss. Das Kabel ist zwar lang, aber wer nichts davon sehen will, muss es hinter Bett und Schränken verstecken. In der App werden die Daten anschaulich präsentiert und für alle Interessierte Infos bereitgestellt, um viel über Schlaf und Schlafapnoe zu lernen.

Kosten: circa 132 Euro

Hier bestellen: Withings Sleep Analyzer

Zusammenfassung: Jeder Schlaftracker hat sein eigenes Special-Extra, das sich von den anderen abhebt. Hier kommt es dann auf individuelle Wünsche an: Willst du das Gerät am Körper tragen? Willst du den Tracker nur nachts nutzen oder auch zur Entspannung und als schickes Accessoire? Mit Sicherheit ist für alle, die ihren Schlaf tracken wollen, etwas Passendes dabei.

Wie aussagekräftig sind die Messungen der Schlaftracker? Natürlich ist dein Schlafzimmer kein Labor, und die Geräte sind keine medizinischen Apparaturen. Es ist zu erwarten, dass sie medizinisch-wissenschaftlichen Standards nicht ganz entsprechen. "Die meisten Schlaftracker können die Schlafstruktur nicht valide – also wissenschaftlich abgesichert – erfassen. Es sind eher grobe Schätzungen, die da vorgenommen werden", sagt Schlafmediziner Weeß. Aber Tendenzen lassen sich so erkennen.

Damit die Tracker möglichst genau messen, ist eine korrekte Anwendung notwendig. Um Ungenauigkeiten zu verhindern, ist es wichtig, bei Wearables auf einen ordentlichen Sitz zu achten, bei anderen auf korrekte Platzierung. Ringe sollten wirklich gut passen und eng am Finger liegen. Die Uhren und Armbänder dürfen nicht verrutschen und sollten idealerweise einen Zentimeter über dem Handknöchel aufliegen. Auch bei Kopfbändern ist der Sitz entscheidend und bei Matten, dass sie auf der richtigen Höhe platziert sind. Achte also auf die richtige Anwendung, damit du das optimale Ergebnis aus der Schlafaufzeichnung holen kannst.

Was bedeuten die Ergebnisse für mich? Um die Ergebnisse der Schlaftracker einzuordnen, zeigen die meisten Apps an, in welchem Schweregrad-Bereich die Messwerte liegen. Häufig reicht die verwendete Skala von normal über leicht zu mäßig bis hin zu schwerwiegend.

Auf diese Weise werden zum Beispiel Schnarchgeräusche eingeteilt. Schweres Schnarchen ist oft ein Symptom der Schlafapnoe, also einer Erkrankung, bei der es in der Nacht zu Atemaussetzern kommt. Bei regelmäßigem, intensivem Schnarchen steigt das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Bluthochdruck. Wenn der Tracker wiederholt angibt, dass du während des Schlafens deutlich schnarchst, ist ein Arztbesuch auf jeden Fall empfehlenswert. Aber auch dann, wenn ein anderer Messwert langfristig im roten Bereich liegt. Zum Beispiel bieten einige Tracker auch die Funktion an, eventuelle Herzrhythmusstörungen aufzuzeichnen. Solche Erkrankungen können über die Dauer eine Herzschwäche hervorrufen und gehören bei einem Verdacht unbedingt medizinisch abgeklärt und behandelt.

Der Experte Dr. Weeß warnt aber auch: "Durch die Ungenauigkeit der Messungen besteht die Gefahr, dass ein eigentlich gesunder Mensch durch schlechte Werte verunsichert wird, und noch schlimmer, dass ein kranker Mensch eventuell nicht zum Arzt geht, weil der Tracker sagt, alles sei gut."

Behalte also im Kopf, dass die meisten Schlaftracker Lifestyle-Produkte sind und einen geschätzten Anhaltspunkt über dein Schlafverhalten angeben. Sie unterstützen dich dabei, deine Gesundheit zu kontrollieren, und können Hinweise auf Veränderungen geben, aber keinen Arztbesuch und dessen Diagnose ersetzen.

Was kann ein Schlaftracker? Ein Schlaflabor ersetzen die Geräte heutzutage zwar bisher nicht, doch sie können eine unterstützende Funktion haben, denn häufig wird bei Schlafproblemen empfohlen, ein Schlaftagebuch zu führen. Das können Schlaftracker für dich übernehmen! Die Geräte speichern die gesammelten Informationen und zeigen den monatlichen Verlauf der Werte. Unser Experte sagt: "Es kann für den Arzt und seine weiterführende Diagnostik hilfreich sein zu sehen, wie Puls oder Sauerstoffsättigung waren."

Zur Frage, wie sich die Ergebnisse auf unser Wohlbefinden äußern, antwortet Dr. Weeß: "Es kann einen Placebo- aber auch einen Nocebo-Effekt geben." Wenn der Tracker sagt, du hast nicht gut geschlafen, fühlst du dich auch nicht so fit. Wenn die Analyse jedoch lautet, der Schlaf war gut, dann hast du dadurch schon automatisch mehr Energie im Alltag. Schlaftracker können auf jeden Fall die Schlafdauer erfassen und ein erweitertes Bewusstsein darüber schaffen, was im Körper passiert, wenn du schläfst.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Schlaftrackern Welcher Schlaftracker ist am genauesten? Matten und medizinisch zertifizierte Geräte können bei bestimmten Fragestellungen (z. B. Atmung/Schnarchen) sehr hilfreich sein. Für Schlafphasen liefern die meisten Consumer-Wearables eher Schätzungen. Entscheidend ist, was du wissen willst: Trends und Routinen vs. medizinische Abklärung. Kann ein Schlaftracker Schlafapnoe erkennen? Einige Systeme können Hinweise liefern (z. B. auffällige Atemmuster), aber eine Diagnose gehört ins Schlaflabor bzw. in ärztliche Diagnostik. Wenn der Verdacht besteht: abklären lassen. Was, wenn mein Schlafscore schlecht ist, ich mich aber gut fühle? Dann gilt: Dein Körpergefühl zählt. Nutze Scores als Trend-Tool, nicht als Urteil. Beobachte über Wochen (nicht über Nächte), ob es Zusammenhänge mit Stress, Sport, Zyklus, Alkohol oder spätem Essen gibt. Kann Schlaftracking auch schlechteren Schlaf machen? Ja – wenn dich Zahlen stressen oder du "perfekten Schlaf" erzwingen willst. Das wird in der Schlafmedizin als problematische Fixierung beschrieben (umgangssprachlich oft "Orthosomnia"). Wenn Tracking Druck auslöst: weniger messen, mehr Routine.