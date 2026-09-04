Cortisolmaxxing: Wenn selbst Entspannung zum Stress wird

Schlaf maxxen, Protein maxxen, Ballaststoffe maxxen. Und jetzt bitte noch maximal entspannt sein. Unter dem Namen Cortisolmaxxing bekommt selbst das Nichtstun plötzlich ein Leistungsziel.

Was hinter Cortisolmaxxing steckt Kein Handy direkt nach dem Aufwachen, erst mal Tageslicht, spazieren gehen, ausreichend schlafen, Atemübungen machen: Unter Cortisolmaxxing sammelt Social Media gerade alles, was den Stress reduzieren und den Cortisolhaushalt vermeintlich besser regulieren soll.

An vielen dieser Dinge ist erst einmal wenig auszusetzen. Genug Schlaf und Bewegung sind schließlich keine schlechte Idee, nur weil TikTok sie neu verpackt.

Nur bleibt es selten bei „Schlaf genug und geh mal raus“. Plötzlich hat selbst Entspannung eine Gebrauchsanweisung. Der Morgen wird zum Anti-Stress-Parcours: Licht tanken, bloß nicht sofort ans Handy, Kaffee möglichst zur „richtigen“ Zeit – und irgendwo dazwischen bitte noch tief atmen.

Dazu kommen Supplements und sogenannte „Cortisol Cocktails“, meist Drinks etwa mit Elektrolyten, Vitamin C oder Magnesium, denen auf Social Media Effekte auf Stresshormone oder die Nebennieren zugeschrieben werden. Für die Vorstellung, dass solche Drinks bei gesunden Menschen einen problematisch hohen Cortisolspiegel einfach wieder „regulieren“, fehlen überzeugende wissenschaftliche Belege.

Dass sich dafür so viele Menschen interessieren, überrascht kaum. Gestresst sind schließlich genug von uns. Fragwürdig wird es erst, wenn Cortisol für alles herhalten muss, was sich gerade nicht gut anfühlt – und möglichst weit nach unten reguliert werden soll.

Cortisol ist nicht dein hormoneller Endgegner Auf Social Media hat Cortisol inzwischen eine beeindruckende Liste angeblicher Vergehen gesammelt: schlechter Schlaf, Erschöpfung, Brain Fog, Gewichtszunahme, „Cortisol Belly“ und „Cortisol Face“.

Dabei würdest du ohne das viel gescholtene Stresshormon ziemlich schlecht durch den Tag kommen. Cortisol hilft deinem Körper unter anderem dabei, Energie bereitzustellen, und ist an der Regulation von Stoffwechsel, Blutdruck und Entzündungsprozessen beteiligt.

Ausgerechnet morgens macht dein Körper freiwillig etwas, das auf Social Media inzwischen fast verdächtig klingt: Er fährt den Cortisolspiegel hoch. Bei der sogenannten Cortisol Awakening Response steigt der Cortisolspiegel in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen typischerweise noch einmal deutlich an. Dieser natürliche Rhythmus scheint den Körper auf die Anforderungen des Tages vorzubereiten.

Morgendliches Cortisol ist also nicht automatisch ein Problem, das du weghacken musst.

Dein Gesicht ist kein Cortisol-Test Richtig praktisch wird Cortisol als Erklärung für alles, was uns an unserem Körper gerade nervt. Müde? Cortisol. Bauchfett? Cortisol. Morgens ein aufgedunsenes Gesicht? Natürlich Cortisol. So praktisch funktioniert der Körper leider nicht.

Ein krankhafter Cortisolüberschuss kann tatsächlich Veränderungen wie Gewichtszunahme am Rumpf oder ein rundlicheres Gesicht verursachen. Solche Symptome können beispielsweise beim seltenen Cushing-Syndrom auftreten. Ein müdes Gesicht nach einer kurzen Nacht oder hartnäckiges Bauchfett sind deshalb aber noch lange kein Beweis dafür, dass dein Cortisol „zu hoch“ ist.

Selbst die medizinische Diagnostik eines Hypercortisolismus ist komplex. Die Endocrine Society empfiehlt kein allgemeines Screening ohne entsprechenden klinischen Verdacht. Auch ein einzelner Cortisolwert ist ohne den passenden medizinischen Kontext kein verlässlicher Selbstoptimierungs-Score. Dein Spiegelbild am Morgen erst recht nicht.

Das Beste am Cortisolmaxxing braucht kein Maxxing Trotzdem steckt in diesem Trend einiges, das wir wahrscheinlich öfter brauchen könnten: genug schlafen, uns regelmäßig bewegen, Pausen machen und nicht jeden freien Moment mit dem nächsten To-Do füllen. Nur musst du dafür weder deine Hormone hacken, noch deinen Morgen perfektionieren.

Du trackst deinen Schlaf, bewertest deine Recovery, planst den perfekten Morgen und fragst dich irgendwann ernsthaft, ob du eigentlich gut genug entspannst.

Aus „Ich brauche eine Pause“ wird „Ich muss besser entspannen“. Vielleicht erzählt Cortisolmaxxing deshalb weniger über unsere Hormone, als darüber, was wir inzwischen aus Selbstfürsorge gemacht haben.

FAQ: Was hinter dem Cortisol-Hype steckt Was ist der Unterschied zwischen Cortisolmaxxing und Cortisol-Detox? Beides sind Wellness-Begriffe, keine medizinischen Konzepte. Beim „Cortisol-Detox“ wird häufig suggeriert, überschüssiges Cortisol müsse entfernt oder gesenkt werden. Cortisolmaxxing dreht sich eher um Routinen, die Stress reduzieren und den Cortisolrhythmus vermeintlich optimieren sollen. Kann eine Morgenroutine Cortisol wirklich senken? „Cortisol senken“ ist morgens nicht automatisch sinnvoll. Nach dem Aufwachen steigt das Hormon natürlicherweise an. Schlaf, Bewegung, Tageslicht oder entspannte Routinen können trotzdem guttun – dafür muss ein normaler Cortisolanstieg nicht verhindert werden. Kann man erkennen, ob der eigene Cortisolspiegel zu hoch ist? Nicht zuverlässig an einem einzelnen Symptom wie Müdigkeit, Bauchfett oder einem aufgedunsenen Gesicht. Ein krankhafter Cortisolüberschuss wird medizinisch anhand des Gesamtbilds und gezielter Untersuchungen abgeklärt. Kann zu viel Selbstoptimierung selbst Stress verursachen? Wenn Erholung zur nächsten Pflichtaufgabe wird, kann daraus neuer Druck entstehen. Nicht jede gesunde Gewohnheit muss deshalb gemessen, getrackt oder perfektioniert werden. Manchmal darf ein Spaziergang tatsächlich einfach ein Spaziergang sein.