Gehirngesundheit stärken: 7 Tipps, um Erinnerungen zu schützen

Ein bisschen klingt es wie früher: dieses leise Rauschen, das man von Radios kennt, dazu Stimmen, die sich mischen, lachen, kurz stocken. Ein Song setzt ein – einer, der sofort eine Erinnerung aufploppen lässt. Vielleicht ein Sommer am See. Vielleicht die erste Autofahrt allein. Vielleicht eine Umarmung am Bahnsteig, die du heute noch körperlich spürst.

Genau mit diesem Gefühl zieht die "Memory Radio Station" Menschen in ihren Bann, die Besucher dieser interaktiven Ausstellung zum Thema Erinnerungen vor der Tür begrüßt. Und sie schafft etwas, das im Alltag oft untergeht: einen Moment, in dem Erinnerungen nicht nur "im Kopf" stattfinden, sondern plötzlich greifbar werden. Um Erinnerungsvermögen geht es hier, und zwar im doppelten Sinne: das Vermögen, sich zu erinnern – aber auch darum, dass Erinnerungen kostbar sind wie ein Vermögen, auf das du gut achten musst.

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Wenn aus einer Geschichte ein Bild wird In der Station nimmt man in der "Memory Radio Booth" Platz, erzählt eine persönliche Erinnerung – und daraus entsteht mithilfe von generativer KI ein Bild. Nicht irgendein hübsches Motiv, sondern eine visuelle Version von etwas, das vielleicht nie fotografiert wurde. Oder von etwas, das in dir noch da ist, aber an den Rändern schon ein wenig verschwimmt.

PR Gesammelte Erinnerungen von Besuchern der Memory Radio Station.

Das Verfahren heißt "Synthetic Memories" und verbindet Community, Kunst und KI-Technologie. Die Geschichte wird in Prompts übersetzt, ein Bild wird generiert – und erst, wenn die Person es gesehen und freigegeben hat, wird es Teil eines wachsenden Archivs, das mit der Memory Radio Station von Stadt zu Stadt weiterzieht.

In den Stationen der Ausstellung geht es um Gehirngesundheit und darum, wie ungeheuer wichtig sie ist: Interaktive Elemente und Infomaterial geben Anstöße zum Nachdenken. Der rote Faden: Erinnerungen sind kostbar – und gleichzeitig fragil.

Die Idee dahinter: Nicht warten, bis etwas "wirklich schlimm" ist Die Ausstellung inklusive Memory Radio Station ist Teil der Aufklärungskampagne "Bevor du es vergisst" des forschenden Pharmakonzerns Lilly. Der Gedanke dahinter: Gehirngesundheit soll im Alltag einen ähnlichen Stellenwert bekommen wie Herzgesundheit. So soll Awareness frühzeitig entstehen – nicht erst dann, wenn bereits Probleme da sind.

Denn das Tückische ist: Die Alzheimer-Krankheit beginnt biologisch nicht erst mit dem offensichtlichen Vergessen, sondern kann bis zu 20 Jahre vorher im Körper losgehen – lange, bevor im Alltag etwas eindeutig auffällt. Gleichzeitig macht Forschung Mut: Fachleute gehen davon aus, dass bis zu 45 Prozent der Demenzfälle potenziell vermeidbar oder zumindest verzögerbar wären, wenn man beeinflussbare Risikofaktoren konsequent angeht.

PR Die Memory Radio Station vor dem "Bikini Berlin".

Bist du nur etwas vergesslich – oder ist das schon ein Warnsignal? Kleine Aussetzer sind normal: Namen fallen dir kurz nicht ein, du verlegst etwas und findest es später wieder. Auffällig wird es eher, wenn Gedächtnisprobleme häufiger werden, du immer mehr Gedächtnisstützen brauchst oder vertraute Abläufe plötzlich schwerfallen.

Dann gilt: nicht aus Angst wegschieben, sondern ärztlich abklären lassen. Klarheit ist entlastend – egal, was am Ende dahintersteckt.

7 Tipps, mit denen du dein Gehirn im Alltag stärkst Hier geht es nicht um einen Drill, niemand will ein "Das Gehirn muss immer funktionieren"-Mindset. Wir zeigen dir nur ein paar alltagstaugliche Hacks, die sich wirklich lohnen.

1. Beweg dich regelmäßig so, dass dein Herz profitiert Dein Gehirn hängt stärker mit deinem Herz-Kreislauf-System zusammen, als viele denken. Faktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder hohe Cholesterinwerte können auch die Gehirngesundheit beeinflussen.

So wird’s alltagstauglich: 20–30 Minuten zügiges Gehen, Radfahren oder ein kurzes Krafttraining – lieber regelmäßig als perfekt.

2. Gewichtsmanagement: Übergewicht vorbeugen, Stoffwechsel entlasten Auch Übergewicht/Adipositas zählt zu den beeinflussbaren Risikofaktoren. Es geht nicht um Diätstress, sondern um Gewohnheiten, die sich halten lassen.

So wird’s alltagstauglich: Kombiniere Bewegung mit einer überwiegend frischen, ballaststoffreichen Ernährung – und hol dir bei Bedarf ärztliche Unterstützung, um Ursachen zu klären und passende Schritte zu planen.

3. Raus aus der Routine: Neues lernen statt nur "Gehirnjogging" Dein Gehirn liebt neue Reize – und genau dadurch kann sich die sogenannte kognitive Reserve stärken (vereinfacht: ein Polster, das länger trägt).

So wird’s alltagstauglich: Fange etwas an, das du noch nicht kannst: Tanzen, Keramik, ein Instrument, eine Sprache. Es zählt das Ungewohnte, nicht das Talent.

4. Soziale Kontakte pflegen – das ist Training auf mehreren Ebenen Ein gutes Gespräch ist für dein Gehirn echte Arbeit: zuhören, reagieren, fühlen, einordnen. Und genau das macht es wertvoll.

So wird’s alltagstauglich: Verabrede dich klein statt gar nicht – ein fester Spaziergang pro Woche, ein Spieleabend, ein Kochdate. Hauptsache verbindlich.

5. Alkohol und Rauchen: Reduzieren lohnt sich doppelt Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum gehören zu den Faktoren, die du beeinflussen kannst – und jede Reduktion zählt.

So wird’s alltagstauglich: Setze dir klare Regeln (z. B. alkoholfreie Tage, feste Obergrenzen) und nimm Hilfe an, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst (z. B. über die Arztpraxis oder Programme).

6. Schlaf und Stress ernst nehmen: Regeneration ist Gehirnpflege Schlaf ist nicht "Pause", sondern Aufräumen, Sortieren, Regenerieren. Dauerstress dagegen zieht Energie – und das spürt man oft zuerst im Kopf.

So wird’s alltagstauglich: Eine Abendroutine ohne Scroll-Spirale, möglichst feste Schlafzeiten, morgens Tageslicht. Wenn du länger schlecht schläfst: nicht aushalten, sondern ansprechen.

7. Veränderungen nicht wegwischen: früh abklären lassen Wenn du merkst, dass du über längere Zeit anders vergisst als früher – oder wenn Menschen in deinem Umfeld dich darauf ansprechen: Nimm das ernst. Nicht dramatisieren, aber auch nicht wegdrücken.

So wird’s alltagstauglich: Notiere konkrete Beispiele (Was passiert? Wie oft? Seit wann?) und sprich in der Hausarztpraxis offen darüber. Früh Klarheit zu holen, ist kein "Overthinking", sondern Vorsorge.

Und am Ende bleibt dieser eine Gedanke aus der Booth Vielleicht ist es genau das, was die Memory Radio Station so besonders macht: Du gehst raus und nimmst nicht nur ein Bild mit, sondern ein Gefühl. Dass Erinnerungen nicht einfach passieren – sie sind Teil von dem, wer du bist. Und dass es sich lohnt, sie zu schützen, bevor sie leiser werden. Oder, um es in der Logik der Ausstellung zu sagen: Jede Erinnerung ist ein Grund zu handeln.