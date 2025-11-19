Health-Apps für Frauen: Sind deine Daten in Gefahr?

Deine Perioden-App weiß mehr über dich als deine beste Freundin. Dein Schlaf-Tracker kennt deine intimsten Nächte. Und deine Mental-Health-App? Die speichert deine dunkelsten Gedanken. Klingt gruselig? Ist es auch! Viele dieser Apps geben deine Daten weiter, ohne dass du es merkst. Wir haben genauer hingesehen.

Warum Health-Apps für Frauen besonders heikel sind Millionen Frauen vertrauen täglich Apps ihre sensibelsten Gesundheitsdaten an. Wann hattest du deine letzte Periode? Versuchst du schwanger zu werden? Hattest du heute eine Panikattacke? Diese sehr privaten Informationen sind bares Geld wert, und das nutzen manche Unternehmen aus.

Eine aktuelle Studie der Frontiers in Digital Health zeigt, dass viele mobile Gesundheits-Apps nicht mal grundlegende Sicherheitsstandards erfüllen. Zyklusdaten, Schwangerschaftsinfos oder psychische Gesundheitszustände können gegen dich verwendet werden, etwa von Versicherungen. Das Perfide ist, dass die meisten Nutzerinnen keine Ahnung haben, was mit ihren Daten passiert. Eine Analyse im European Journal of Law and Technology deckte auf, dass viele Health-Apps die Datenschutzvorgaben nicht einhalten.

Diese App-Kategorien nutzen Frauen am häufigsten – und so riskant sind sie Zyklus-Tracker & Menstruations-Apps wie Flo oder Clue sammeln deine intimsten Körperdaten. Flo geriet 2021 in die Schlagzeilen, weil die App Nutzerdaten an Facebook weitergab – trotz gegenteiliger Versprechen. Clue gilt als sicherer, weil die App in Europa entwickelt wird und explizit auf Datenweitergabe verzichtet.

Schlaf-Apps tracken nicht nur, wann du schläfst, sondern oft auch Bewegungen, Geräusche und Herzfrequenz. Apps wie Sleep Cycle speichern diese Daten teilweise auf US-Servern, also außerhalb der strengen EU-Datenschutzrichtlinien.

Mental-Health-Apps sind besonders heikel. Deine Ängste, Depressionen oder Therapie-Notizen landen in Datenbanken. Einige Apps wie BetterHelp wurden bereits dafür kritisiert, sensible Gesundheitsdaten für Werbezwecke zu nutzen. Zudem wurde der Plattform vorgeworfen, KI statt ausgebildete Therapeuten einzusetzen. Positive Beispiele: 7Mind und Calm legen Wert auf Datenschutz und Transparenz.

Fitness-Apps wie MyFitnessPal oder Strava verkaufen deine Körperdaten (Gewicht, Trainingszeiten, Standorte) oft an Dritte. Eine Studie wies nach, dass viele Nutzerinnen nicht ahnen, dass ihre Jogging-Routen öffentlich einsehbar sind. Diese Apps machen dich nach einer Verletzung wieder fit

Darauf solltest du beim Download einer Health-App achten Bevor du dich für eine App entscheidest, prüfe folgende Punkte:

Datenschutzerklärung lesen: Klingt nervig, aber wichtig. Steht da was von Weitergabe an Dritte oder zu Werbezwecken ? Red Flag!

Klingt nervig, aber wichtig. Steht da was von oder ? Server-Standort checken: Apps auf EU-Servern unterliegen strengeren Datenschutzregeln

Apps auf EU-Servern unterliegen strengeren Datenschutzregeln Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Deine Daten sollten verschlüsselt übertragen und gespeichert werden

Deine Daten sollten verschlüsselt übertragen und gespeichert werden Wissenschaftliche Basis: Seriöse Apps geben an, auf welchen Studien oder medizinischen Standards sie basieren Warnsignale, die du ernst nehmen solltest Kostenlos heißt oft, dass du mit deinen Daten bezahlst. Anwendungen ohne Impressum oder mit Sitz in Ländern ohne Datenschutzgesetze sollten für dich tabu sein. Und wenn eine App mehr Berechtigungen fordert als nötig (beispielsweise Zugriff auf Kontakte bei einem Schlaf-Tracker) – Finger weg!

So findest du sichere Alternativen Suche nach Apps mit DiGA-Zertifizierung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder solche, die von der Stiftung Warentest geprüft wurden. Open-Source-Apps wie Drip (Zyklus-Tracker) oder Simple Habit (Meditation) sind oft transparenter und verzichten auf jegliche Datenweitergabe.

Die häufigsten Fragen zu digitalen Gesundheits-Apps Sind kostenlose Health-Apps gefährlicher als kostenpflichtige? Nicht automatisch, aber oft ja. Kostenlose Apps finanzieren sich häufig durch Werbung oder den Verkauf deiner Daten. Bei kostenpflichtigen Apps zahlst du mit Geld statt mit deinen Informationen. Du solltest aber auch bei bezahlten Apps immer die Datenschutzerklärung checken. Welche Daten dürfen Apps überhaupt speichern? Apps dürfen nur Daten sammeln, die für ihre Funktion notwendig sind – und nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung. In der EU schützt dich die DSGVO. Viele Apps umgehen diese Regeln allerdings durch unklare Formulierungen oder Server im Ausland. Kann ich meine Daten nachträglich löschen lassen? Ja, in der EU hast du ein Recht auf Datenlöschung. Die meisten Apps müssen eine Löschfunktion anbieten. Daten, die bereits an Dritte weitergegeben wurden, sind aber oft nicht mehr zurückholbar. Gibt es unabhängige Tests für Health-Apps? Ja! Organisationen wie die Stiftung Warentest oder die Deutsche Gesellschaft für Digitale Medizin testen regelmäßig Gesundheits-Apps auf Sicherheit und Qualität. Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel führt Prüfungen durch.