Herbstmüde? 6 Wachmacher, die besser sind als Kaffee

Herbst ist die Zeit, in der der Wecker vor der Sonne aufsteht. Da fühlt sich selbst ein normaler Dienstag verdächtig nach Winterschlaf an. Kaffee hilft – keine Frage. Aber eben nicht gegen jede Art von Tief. Zeit für einen kleinen Wachmacher-Check.

1. Tageslicht oder Kaffee? Morgens spielen sie im selben Team Koffein macht dich wacher, Tageslicht gibt deiner inneren Uhr Orientierung und kann die Wachheit fördern. Gerade an dunklen Herbstmorgen ist das eine wertvolle Kombination.

Der bessere Move: Trinke deinen ersten Kaffee draußen, gehe damit eine Runde oder verlege das erste Telefonat vor die Tür. Und nein, dafür muss der Oktoberhimmel nicht Instagram-blau sein. Auch ein grauer Morgen liefert draußen deutlich mehr Licht als dein Wohnzimmer.

2. Treppen oder Kaffee? Hier gewinnt tatsächlich die Bewegung Klingt fast zu einfach, wurde aber direkt getestet: In einer kleinen Studie mit 18 jungen Frauen, die regelmäßig zu wenig schliefen, sorgten 10 Minuten Treppensteigen für mehr subjektive Energie als 50 Milligramm Koffein.

Das macht die Treppe noch nicht zum Espresso auf 2 Beinen. Aufmerksamkeit und Gedächtnis verbesserten sich dadurch nicht. Für dieses akute "Bitte einmal Akku laden"-Gefühl hatte die Bewegung in der Untersuchung aber tatsächlich die Nase vorn.

3. Kaffee oder Powernap? Wenn du Schlaf brauchst, darf Schlaf gewinnen Manchmal versucht Kaffee, ein Problem zu übertönen, das ziemlich offensichtlich ist: Du bist müde. Ein kurzer Nap kann dann Wachheit und Leistungsfähigkeit wieder verbessern, statt den Schlafdruck nur mit Koffein zu überdecken.

Noch spannender ist der Coffee-Nap: Du trinkst Kaffee direkt vor einem kurzen Nickerchen. Während des Naps setzt nach und nach die Koffeinwirkung ein. Kleine Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Kombination Schläfrigkeit reduzieren kann.

Nur, bitte nicht um 17 Uhr ausprobieren. Denn dein Nachmittagstief zu retten und dafür deinen Nachtschlaf zu ruinieren, wäre ein ziemlich schlechter Deal.

4. Noch ein Kaffee? Manchmal gewinnt einfach die Uhr Der späte Cappuccino kann dein Müdigkeitsproblem auf Pump lösen. Eine Meta-Analyse aus 24 Studien zeigte: Koffein verkürzte die Schlafdauer im Schnitt um 45 Minuten und verringerte auch die Dauer des Tiefschlafs. Dadurch bist du dann am nächsten Tag noch weniger ausgeschlafen.

Für einen Kaffee mit rund 107 Milligramm Koffein ergab die Analyse einen rechnerischen Abstand von knapp 9 Stunden zum Zubettgehen, um eine kürzere Schlafzeit zu vermeiden. Wie empfindlich du auf Koffein reagierst, ist individuell. Die Botschaft bleibt aber klar: Der Wachmacher von heute kann die Müdigkeit von morgen sein.

5. Durchsitzen oder 5 Minuten gehen? Dein Schreibtisch verliert Du musst nicht warten, bis dein Kopf auf der Tastatur landet. Schon kleine Bewegungspausen können einen erstaunlichen Unterschied machen.

In einer Untersuchung schnitten 5 Minuten Gehen pro Stunde bei Energie und Stimmung besser ab als 6 Stunden ununterbrochenes Sitzen. Du brauchst also weder Sportklamotten noch einen freien Nachmittag: Aufstehen, Wasser holen, einmal durchs Büro, Treppe statt Aufzug. 5 Minuten, kein Fitness-Studio, kein Workout.

6. Kaffee oder Wasser? Erst mal checken, was dir fehlt Seit Stunden nichts getrunken, aber schon beim dritten Kaffee? Dann bekommt dein Körper möglicherweise gerade die falsche Antwort auf die richtige Frage.

Schon eine leichte Dehydrierung kann sich bemerkbar machen. In einer kontrollierten Untersuchung mit jungen Frauen verstärkte ein Flüssigkeitsverlust von durchschnittlich 1,36 Prozent des Körpergewichts unter anderem die Müdigkeit.

Wenn deine Wasserflasche also seit dem Frühstück unangetastet herumsteht, ist ein Glas Wasser der sinnvollere erste Versuch. Literweise auf Vorrat zu trinken, macht dich allerdings auch nicht wacher.

Wann kein Wachmacher mehr die richtige Antwort ist Es gibt Müdigkeit – und es gibt Müdigkeit, die nicht mehr nach einem schlechten Herbsttag klingt. Wenn du dich über Wochen ungewöhnlich erschöpft fühlst, ausreichend Schlaf nichts daran ändert oder weitere Beschwerden dazukommen, solltest du das nicht einfach auf die Dunkelheit und den Herbst schieben.

Gerade bei Frauen kann beispielsweise Eisenmangel eine Rolle spielen. Auch Schlafprobleme, Medikamente oder andere körperliche und psychische Ursachen kommen infrage. Das ist kein Fall für den vierten Espresso, sondern für eine medizinische Abklärung.

FAQ: Kaffee und Herbstmüdigkeit Wie viel Kaffee ist noch okay? Wie empfindlich du auf Koffein reagierst, ist individuell. Für gesunde Erwachsene gelten laut EFSA bis zu 400 Milligramm Koffein über den Tag verteilt in der Regel als gesundheitlich unbedenklich; einzelne Portionen von bis zu 200 Milligramm gelten ebenfalls als unbedenklich. Für Schwangere nennt die EFSA bis zu 200 Milligramm Koffein pro Tag. Hilft Vitamin D gegen Herbstmüdigkeit? Vitamin D ist kein Wachmacher gegen graue Tage. Bei einem tatsächlichen Mangel kann eine Behandlung sinnvoll sein. Einfach auf Verdacht Vitamin D zu nehmen, macht aus Herbstmüdigkeit aber nicht automatisch Frühlingsenergie. Warum bin ich trotz genug Schlaf ständig müde? Nicht nur die Schlafdauer entscheidet. Auch Schlafqualität, Stress, Eisenmangel, Medikamente oder andere körperliche und psychische Ursachen können dahinter stecken. Hält die Müdigkeit an oder ist sie ungewöhnlich stark, solltest du sie ärztlich abklären lassen.