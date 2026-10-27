Body Recomposition: Fett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen?

Fett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen – das wollen viele, und genau das verspricht Body Recomposition. Besonders gut funktioniert das bei Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen. Doch auch erfahrene Kraftsportlerinnen können ihre Körperzusammensetzung verändern, wenn Training, Ernährung und Regeneration zusammenpassen. Hier erklären wir dir, wie das funktioniert.

Infobox: Die Expertinnen Maura Donovan, MS, RD, CSSD, ist registrierte Ernährungsberaterin und zertifizierte Spezialistin für Sporternährung. Sie arbeitet für das US-amerikanische Gesundheits- und Supplementunternehmen Thorne und beschäftigt sich unter anderem mit der Ernährung von körperlich aktiven Menschen.



Jason Machowsky, RD, CSCS, ist Sportphysiologe, registrierter Ernährungsberater und zertifizierter Kraft- und Athletiktrainer. Seine Schwerpunkte sind Sporternährung, Leistungsfähigkeit und Krafttraining.

Was bedeutet Body Recomposition? Body Recomposition – kurz Body Recomp – bedeutet, die Zusammensetzung des Körpers zu verändern: Der Anteil an Körperfett sinkt, während die Muskelmasse zunimmt.

Anders als beim klassischen "Bulk and Cut" werden die Ziele nicht nacheinander verfolgt. Bei dieser Methode wechseln sich eine Aufbauphase mit Kalorienüberschuss und eine Diätphase mit Kaloriendefizit ab. Body Recomposition versucht dagegen, Muskelaufbau und Fettabbau miteinander zu verbinden.

Das Gewicht auf der Waage muss sich dabei kaum verändern. Muskelgewebe ist dichter als Fettgewebe und benötigt bei gleichem Gewicht weniger Platz. Du kannst daher Fett verlieren und definierter aussehen, obwohl du nicht leichter wirst.

Infobox: Body Recomposition auf einen Blick● Ziel: Körperfett reduzieren und Muskulatur aufbauen

● Ernährung: nahe am Erhaltungsbedarf oder in einem kleinen Kaloriendefizit

● Protein: ausreichend und möglichst über den Tag verteilt

● Training: regelmäßiges Krafttraining mit zunehmender Belastung

● Erholung: genügend Schlaf und Pausentage

● Fortschritt: zeigt sich häufig eher an Kraft, Maßen und Kleidung als auf der Waage

Kannst du wirklich gleichzeitig Fett verlieren und Muskeln aufbauen? Kurz: Ja. "Es ist möglich, Körperfett zu verlieren und gleichzeitig Muskeln aufzubauen", sagt Sporternährungsexpertin Maura Donovan. Dafür seien allerdings eine durchdachte Strategie, Geduld und ein passender Trainingsplan nötig.

Der Grund: Fettabbau und Muskelaufbau stellen zunächst unterschiedliche Anforderungen an die Energiebilanz. Um Körpergewicht abzubauen, ist grundsätzlich ein Kaloriendefizit erforderlich. Für einen optimalen Muskelaufbau benötigt der Körper dagegen ausreichend Energie, Protein und einen wirksamen Trainingsreiz.

Body Recomposition schafft einen Mittelweg. Abhängig von der Ausgangslage isst du ungefähr so viele Kalorien, wie du verbrauchst, oder hältst das Defizit bewusst klein. Dadurch soll der Körper genügend Energie für das Krafttraining und die Regeneration erhalten, während er einen Teil seines Energiebedarfs aus den Fettreserven deckt.

Für wen funktioniert Body Recomposition besonders gut? Gute Voraussetzungen haben vor allem:

Anfängerinnen im Krafttraining

Wiedereinsteigerinnen nach einer längeren Pause

Personen mit einem höheren Körperfettanteil

Menschen, die bislang wenig strukturiert trainiert haben

Trainierende, die ihre Proteinversorgung und Regeneration erstmals gezielt verbessern "Wer neu im Krafttraining ist, kann besonders erfolgreich Fettmasse verlieren und gleichzeitig Muskulatur aufbauen, weil sich der Körper schnell an den neuen Reiz anpasst", erklärt Donovan.

Je länger du bereits strukturiert trainierst und je näher du deinem persönlichen Leistungspotenzial kommst, desto langsamer werden die Veränderungen in der Regel. Fortgeschrittene können trotzdem Fortschritte erzielen, müssen Belastung, Ernährung und Regeneration aber präziser steuern.

Die 5 wichtigsten Regeln für Body Recomposition "Iss weniger und bewege dich mehr" greift bei Body Recomposition zu kurz. Um Fett zu verlieren, ohne dabei Muskulatur einzubüßen, solltest du vor allem diese 5 Punkte beachten:

1. Iss genug – aber nicht deutlich mehr, als du benötigst Bei der Body Recomposition kommt es auf die richtige Energiebalance an. Isst du dauerhaft zu wenig, kann dir die Energie für anspruchsvolle Krafteinheiten und eine gute Regeneration fehlen. Ein deutlicher Kalorienüberschuss kann dagegen dazu führen, dass du neben Muskeln auch Fett aufbaust. Eine Meta-Analyse zeigt, dass ein längerfristiges Energiedefizit den Aufbau fettfreier Masse beim Krafttraining beeinträchtigen kann. Große Kaloriendefizite sind für die Body Recomposition deshalb meist nicht sinnvoll.

Wie viel Energie du benötigst, hängt unter anderem von deiner Körpergröße, deinem Gewicht, deiner Muskelmasse, deiner Alltagsbewegung und deinem Trainingsumfang ab. Anfängerinnen und Personen mit einem höheren Körperfettanteil können häufig mit einem kleinen Defizit arbeiten. Schlanke, sehr aktive oder fortgeschrittene Trainierende sollten sich eher an ihrem Erhaltungsbedarf orientieren. Eine qualifizierte Ernährungsfachkraft kann dabei helfen, die passende Kalorienzufuhr zu bestimmen.

Sinkt deine Leistung über mehrere Wochen, bist du ständig müde, frierst häufig oder wird deine Periode unregelmäßig beziehungsweise bleibt aus, können das Hinweise auf eine zu geringe Energieverfügbarkeit sein. In diesem Fall solltest du deine Energiezufuhr und Trainingsbelastung überprüfen und die Beschwerden ärztlich abklären lassen.

2. Nimm ausreichend Protein zu dir Protein ist besonders wichtig, weil der Körper die enthaltenen Aminosäuren für den Erhalt, die Reparatur und den Aufbau von Muskelgewebe benötigt. Das Krafttraining setzt den nötigen Reiz, Protein liefert die passenden Bausteine.

Für eine Body Recomposition kann eine tägliche Proteinzufuhr von etwa 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als Orientierung dienen. Der höhere Bereich kann besonders während eines Kaloriendefizits sinnvoll sein. Mehr Protein ist jedoch nicht automatisch besser. Entscheidend sind auch eine ausgewogene Ernährung und eine insgesamt passende Kalorienzufuhr.

Diese Werte sind Orientierungen und keine individuellen Vorgaben. Bei einer Nierenerkrankung oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen sollte eine erhöhte Proteinzufuhr vorab ärztlich oder ernährungsmedizinisch besprochen werden.

3. Verteile das Protein über den Tag Du musst deine komplette Tagesmenge nicht in einer Mahlzeit unterbringen. Die Sporternährungsexpertin Maura Donovan empfiehlt, Protein auf mehrere Mahlzeiten und Snacks zu verteilen. Das ist leichter umzusetzen und versorgt deinen Körper über den Tag hinweg regelmäßig mit Aminosäuren.

Als praktische Orientierung kannst du pro Hauptmahlzeit etwa 20 bis 30 Gramm Protein und pro Snack etwa 10 bis 15 Gramm einplanen. Wie viel du tatsächlich benötigst, hängt unter anderem von deinem Körpergewicht, deiner Aktivität und deinem gesamten Proteinbedarf ab.

gettyimages/Drazen Zigic Eine Skyr-Bowl liefert viel Protein und kann dabei helfen, den täglichen Eiweißbedarf zu decken.



Ein Tag könnte beispielsweise so aussehen:

Frühstück: Skyr oder Sojajoghurt mit Haferflocken und Nüssen

Skyr oder Sojajoghurt mit Haferflocken und Nüssen Mittagessen: Linsen, Tofu, Fisch oder Geflügel mit Reis und Gemüse

Linsen, Tofu, Fisch oder Geflügel mit Reis und Gemüse Snack: Hüttenkäse, Joghurt, geröstete Kichererbsen oder ein Proteinshake

Hüttenkäse, Joghurt, geröstete Kichererbsen oder ein Proteinshake Abendessen: Eier, Tempeh, Bohnen oder mageres Fleisch mit Kartoffeln und Salat Geeignete Proteinquellen sind unter anderem:

Skyr, Quark, Joghurt und Hüttenkäse

Eier

Fisch und Meeresfrüchte

mageres Fleisch und Geflügel

Tofu, Tempeh und Sojaprodukte

Linsen, Bohnen und Kichererbsen

Seitan

Nüsse und Samen Proteinshakes sind nicht erforderlich. Sie können aber eine praktische Ergänzung sein, wenn du deinen Bedarf mit normalen Mahlzeiten nur schwer erreichst.

Auch Kohlenhydrate und Fette solltest du nicht unnötig streichen. Kohlenhydrate liefern Energie für intensive Trainingseinheiten, während Nahrungsfette unter anderem an der Aufnahme fettlöslicher Vitamine und zahlreichen Körperfunktionen beteiligt sind.

4. Trainiere alle großen Muskelgruppen regelmäßig Ohne einen ausreichend starken Trainingsreiz baut der Körper keine nennenswerte Muskulatur auf – unabhängig davon, wie viel Protein du isst.

"Für Muskelwachstum musst du deine Muskulatur tatsächlich herausfordern", sagt Sportphysiologe Jason Machowsky. Er empfiehlt, alle großen Muskelgruppen mindestens 2-mal pro Woche zu beanspruchen.

Das lässt sich beispielsweise mit 2 bis 3 Ganzkörpereinheiten oder einem Trainingssplit erreichen. Entscheidend ist, dass du regelmäßig trainierst und die Belastung langfristig an deinen Leistungsstand anpasst.

gettyimages/Drazen Zigic Kettlebell-Kniebeugen fordern mehrere große Muskelgruppen gleichzeitig und eignen sich deshalb besonders gut für die Body Recomposition.



Besonders zielführend sind mehrgelenkige Übungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen:

Kniebeugen

Ausfallschritte

Kreuzheben

Hip Thrusts

Step-ups

Rudern

Latzug oder Klimmzugvarianten

Liegestütze oder Brustdrücken

Schulterdrücken Wichtig ist, dass die Übungen zu deinem Leistungsstand passen, sauber ausgeführt werden und die letzten Wiederholungen eines Satzes deutlich fordern.

5. Steigere dein Training schrittweise Damit sich dein Körper weiter anpasst, muss sich auch der Trainingsreiz langfristig entwickeln. Dieses Prinzip heißt progressive Überlastung oder "Progressive Overload".

Du kannst den Reiz erhöhen, indem du ...

mehr Gewicht verwendest

mehr Wiederholungen absolvierst

einen zusätzlichen Satz ergänzt

den Bewegungsumfang verbesserst

eine schwierigere Übungsvariante wählst

eine Bewegung kontrollierter ausführst

mit demselben Gewicht eine bessere Technik erreichst Das bedeutet nicht, dass du in jeder Einheit einen persönlichen Rekord aufstellen musst. Beobachte die Entwicklung über mehrere Wochen. Wenn du die geplanten Wiederholungen mit sauberer Technik schaffst und noch deutlich mehr möglich wäre, kannst du das Gewicht oder den Umfang vorsichtig erhöhen.

Infobox: Beispiel für eine Body-Recomp-TrainingswocheMontag: Ganzkörper-Krafttraining

Dienstag: Spaziergang oder lockeres Ausdauertraining

Mittwoch: Erholung oder Mobility

Donnerstag: Ganzkörper-Krafttraining

Freitag: Spaziergang und Alltagsbewegung

Samstag: optional dritte Krafteinheit oder moderates Cardio

Sonntag: Erholung



Zwei konsequent absolvierte Kraft-Workouts sind besser als vier Einheiten, von denen du regelmäßig zwei ausfallen lässt.

Ist Cardio bei Body Recomposition sinnvoll? Cardio verbessert unter anderem die Ausdauer und kann den Energieverbrauch erhöhen. Es ersetzt aber nicht den gezielten Kraftreiz für den Muskelaufbau.

Du kannst Krafttraining beispielsweise mit Spaziergängen, Radfahren, Joggen oder anderen Ausdauereinheiten kombinieren. Besonders intensive und lange Cardioeinheiten sollten jedoch so eingeplant werden, dass sie deine Erholung und Leistung beim Krafttraining nicht ständig beeinträchtigen.

Wenn Muskelaufbau deine Priorität ist, bietet es sich an, das Krafttraining ausgeruht zu absolvieren. Cardio kannst du danach, an einem anderen Tag oder mit mehreren Stunden Abstand einplanen. Alltagsbewegung ist ebenfalls hilfreich: Spaziergänge erhöhen den Energieverbrauch, ohne die Regeneration so stark zu beanspruchen wie zusätzliches hochintensives Training.

Diese 5 Fehler können deinen Fortschritt bremsen Du trainierst regelmäßig und achtest auf deine Ernährung, erkennst aber kaum Veränderungen? Diese typischen Fehler können hinter dem Stillstand stecken.

Du reduzierst die Kalorien zu stark Bleiben schnelle Ergebnisse aus, erscheint eine noch strengere Diät häufig als logischer nächster Schritt. Für Body Recomposition kann das kontraproduktiv sein.

Zu wenig Energie kann deine Trainingsleistung verringern und die Regeneration erschweren. Dadurch fällt es dir schwerer, die Belastung schrittweise zu steigern und Muskelmasse aufzubauen. Im ungünstigsten Fall verlierst du neben Fett auch Muskulatur.

Du trainierst viel, aber ohne Steigerung Ein Workout kann anstrengend sein, ohne einen langfristig ausreichenden Wachstumsreiz zu liefern. Wenn du über Monate dieselben Gewichte, Wiederholungen und Übungen verwendest, kann die Anpassung stagnieren.

Führe deshalb ein Trainingstagebuch oder notiere zumindest die wichtigsten Übungen, Gewichte und Wiederholungszahlen. So erkennst du leichter, ob du tatsächlich stärker wirst.

Du sparst an der Erholung Muskulatur wächst nicht während des Trainings, sondern passt sich in den Erholungsphasen an die Belastung an. Zu wenig Schlaf und fehlende Pausentage können deine Regeneration beeinträchtigen und langfristig deinen Fortschritt bremsen.

Versuche, regelmäßig sieben bis neun Stunden zu schlafen, und plane zwischen intensiven Einheiten ausreichend Erholung ein. Entscheidend ist, dass du dich von deiner Trainingsbelastung erholen kannst und dich in der nächsten Einheit wieder leistungsfähig fühlst.

Du erwartest Ergebnisse innerhalb weniger Wochen Body Recomposition ist kein schneller Abnehm-Trick. "Es passiert nicht über Nacht, nicht innerhalb einer Woche und wahrscheinlich auch nicht innerhalb eines Monats", sagt Donovan.

Sichtbare Veränderungen benötigen meist mehrere Monate. Häufig bemerkst du zuerst, dass du mehr Gewicht bewegen kannst, zusätzliche Wiederholungen schaffst oder dich im Alltag leistungsfähiger fühlst. Veränderungen an Taille, Hüfte oder Kleidung folgen möglicherweise erst später.

Du trinkst zu wenig Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt unter anderem Leistungsfähigkeit, Temperaturregulation und Verdauung. Wie viel du benötigst, hängt von deiner Körpergröße, Ernährung, Aktivität, dem Klima und deinem Schweißverlust ab.

Die US-amerikanische National Academy of Medicine nennt für erwachsene Frauen einen Richtwert von etwa 2,7 Litern pro Tag. Dabei ist ausdrücklich auch die Flüssigkeit aus Lebensmitteln enthalten – du musst also nicht zwangsläufig 2,7 Liter trinken. Bei Hitze und schweißtreibendem Sport kann der Bedarf steigen.

Orientiere dich an deinem Durst und achte darauf, regelmäßig über den Tag verteilt zu trinken. Stark konzentrierter, dunkler Urin kann auf eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme hinweisen, wobei auch Lebensmittel, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel die Farbe beeinflussen können.

Warum die Waage deinen Fortschritt nicht zuverlässig zeigt Während einer Body Recomposition kann dein Gewicht über Wochen nahezu unverändert bleiben – obwohl du Fett verlierst und Muskulatur aufbaust. Muskelgewebe ist dichter als Fettgewebe und benötigt bei demselben Gewicht weniger Platz. Du kannst deshalb schmaler oder definierter aussehen, ohne deutlich leichter zu werden.

Hinzu kommen normale Gewichtsschwankungen durch:

Menstruationszyklus

Salz- und Kohlenhydrataufnahme

Verdauungsinhalt

Flüssigkeitshaushalt

Stress und Schlaf

Zeitpunkt der Messung Beurteile deine Fortschritte daher nicht anhand eines einzelnen Gewichts. Wenn du dich wiegen möchtest, ist ein über mehrere Wochen betrachteter Durchschnitt aussagekräftiger als ein Tageswert.

Daran erkennst du, dass Body Recomposition funktioniert Wie du dich bewegst, wie deine Kleidung sitzt und wie sich deine Kraft entwickelt, kann mehr über deinen Fortschritt aussagen als die Zahl auf der Waage.

BIA-Waagen, Hautfaltenmessungen und Körperscans können Anhaltspunkte liefern, sind aber nicht vollständig genau. Eine einzelne Messung sagt wenig aus. Wenn du solche Methoden nutzt, solltest du immer dasselbe Verfahren unter möglichst ähnlichen Bedingungen anwenden.

Wie lange dauert Body Recomposition? Eine allgemeingültige Zeitangabe gibt es nicht. Das Tempo hängt unter anderem von Trainingserfahrung, Genetik, Ausgangskörperfettanteil, Ernährung, Schlaf und Trainingsqualität ab.

Anfängerinnen können häufig schon innerhalb der ersten Wochen stärker werden. Deutlich sichtbare Veränderungen der Körperzusammensetzung benötigen meist mehrere Monate. Bei fortgeschrittenen Kraftsportlerinnen kann der Prozess länger dauern.

Sinnvoll ist deshalb ein Zeitraum von mindestens 8 bis 12 Wochen, bevor du deine Strategie grundlegend bewertest. Kraftwerte, Maße und Fotos sollten dabei immer als langfristige Trends betrachtet werden.

FAQ: Häufige Fragen zur Body Recomposition Wie lange dauert Body Recomposition? Erste Kraftsteigerungen können bereits nach einigen Wochen auftreten. Bis deutliche körperliche Veränderungen sichtbar werden, vergehen häufig mehrere Monate. Anfängerinnen machen in der Regel schneller Fortschritte als erfahrene Kraftsportlerinnen. Muss ich dafür Kalorien zählen? Nein. Kalorientracking kann vorübergehend helfen, die Energie- und Proteinzufuhr einzuschätzen, ist aber keine Voraussetzung. Du kannst auch mit regelmäßigen Mahlzeiten, passenden Portionsgrößen und einer Proteinquelle pro Mahlzeit Fortschritte erzielen. Bei einer Essstörung oder problematischem Kontrollverhalten solltest du auf detailliertes Tracking verzichten und dir fachliche Unterstützung holen. Funktioniert Body Recomposition auch zu Hause? Ja. Kurzhanteln, Widerstandsbänder und anspruchsvolle Körpergewichtsübungen können einen ausreichenden Trainingsreiz liefern. Wichtig ist, dass du die Belastung mit der Zeit steigerst. Kann der Körper Fett in Muskeln umwandeln? Nein. Fett und Muskeln sind unterschiedliche Gewebearten. Der Körper kann jedoch gleichzeitig Fett abbauen und Muskelmasse aufbauen. Dadurch verändert sich ihre Verteilung. Muss ich auf Kohlenhydrate verzichten? Nein. Kohlenhydrate liefern Energie für intensive Workouts und können deine Trainingsleistung unterstützen. Entscheidend sind die gesamte Kalorienzufuhr, ausreichend Protein und regelmäßiges Krafttraining. Kann ich gezielt Bauchfett verlieren? Nein. Bauchübungen stärken zwar deine Körpermitte, führen aber nicht gezielt zum Fettabbau am Bauch. Wo dein Körper Fett zuerst reduziert, lässt sich nicht zuverlässig steuern.