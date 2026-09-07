So krass wirkt Barfußlaufen auf deine Psyche

Kaum ziehst du die Schuhe aus, fühlt sich selbst ein gewöhnlicher Spaziergang anders an. Der Boden ist auf einmal nicht mehr einfach nur da – du spürst ihn. Dieses gute Barfuß-Gefühl ist wissenschaftlich ziemlich spannend.

Das gute Barfuß-Gefühl lässt sich messen Für eine Studie in Südkorea gingen 62 Erwachsene 5 Wochen lang regelmäßig durch den Wald. Die Hälfte trug Sneaker, die andere lief barfuß. Insgesamt kamen so 20 Spaziergänge à 90 Minuten zusammen.

Das Spannende passierte nicht nur unter den Füßen. Nach den Barfuß-Spaziergängen waren die Serotoninwerte der Teilnehmer:innen höher als zu Beginn. Serotonin ist ein Botenstoff, der unter anderem an der Regulation von Stimmung und Wohlbefinden beteiligt ist. Auch beim Entzündungsmarker CRP fanden die Forschenden bei Menschen mit anfangs erhöhten Werten Hinweise auf einen günstigen Effekt.

Heißt das, dass 10 Minuten barfuß über die Wiese automatisch gute Laune machen? Nein. Dafür war die Studie zu klein und zu speziell. Aber sie liefert einen interessanten Hinweis darauf, dass hinter dem viel beschworenen Barfuß-Gefühl mehr stecken könnte, als reine Einbildung.

Jeder Schritt holt dich zurück ins Hier und Jetzt Vielleicht kennst du das: Du gehst spazieren, aber im Kopf sitzt du immer noch am Schreibtisch, organisierst den nächsten Kindergeburtstag oder schreibst gedanklich deine Einkaufsliste. Barfuß wird das schwieriger.

Ohne dicke Sohlen melden die Füße plötzlich alles: weich, kühl, warm, pieksig, uneben. Dein Nervensystem bekommt jede Menge Informationen, die sonst buchstäblich unter der Sohle verschwinden. Und deine Aufmerksamkeit wandert dahin, wo du gerade bist.

Ob genau das messbar Stress reduziert, hat die Studie nicht untersucht. Aber der Effekt lässt sich leicht selbst beobachten: Barfußgehen macht aus einer Bewegung, die normalerweise nebenbei passiert, etwas, das du wieder bewusst wahrnimmst. Fast wie ein kleiner Achtsamkeitsmoment – nur ohne Meditationskissen.

Wenn aus einem Spaziergang eine kleine Pause wird Unser Alltag ist ziemlich gut darin geworden, uns vom direkten Erleben abzuschirmen: Schreibtisch, Auto, Asphalt, Sneaker. Schuhe aus, und plötzlich ist da wieder Gras zwischen den Zehen.

Dafür brauchst du weder einen Barfußpark noch ein 90-minütiges Waldprogramm. Ein paar Minuten auf Gras, Sand oder einem anderen sicheren Untergrund reichen, um auszuprobieren, wie es sich für dich anfühlt. Deine Füße müssen sich an die ungewohnte Belastung allerdings erst gewöhnen – also lieber langsam anfangen, als direkt den nächsten Waldweg erobern.

Manchmal ist das schon erstaunlich viel: Nicht schneller gehen, weiter laufen oder noch irgendein Ziel erreichen, sondern einfach spüren, wo du gerade stehst.

FAQ: Barfußlaufen und Wohlbefinden Wie lange sollte ich barfuß laufen? Wenn deine Füße Schuhe gewohnt sind, starte lieber mit wenigen Minuten und steigere dich langsam. Muskeln, Sehnen und Haut bekommen ohne Schuhe ungewohnte Reize – mehr ist deshalb am Anfang nicht automatisch besser. Welcher Untergrund eignet sich zum Barfußlaufen? Für den Einstieg sind weiche, übersichtliche Flächen wie Gras oder Sand angenehm. Auf unbekannten Wegen solltest du auf scharfe Steine, Glasscherben oder andere Verletzungsgefahren achten. In der Studie liefen die Teilnehmenden auf natürlichen Waldwegen. Wann sollte ich lieber nicht barfuß laufen? Bei offenen Stellen oder Verletzungen am Fuß ist eine schützende Sohle sinnvoll. Auch wenn du aufgrund einer Erkrankung Schmerzen, Druck oder Verletzungen an den Füßen schlechter wahrnimmst, solltest du vorher medizinischen Rat einholen.