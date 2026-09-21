Hinfallen, aufstehen, weitermachen: Was resiliente Frauen anders machen

3 Wochen konsequent trainiert und plötzlich fühlt sich dieselbe Hantel wieder schwer an. Die Waage springt nach oben, das Workout fällt aus, aus einem schlechten Tag wird eine ganze Woche. Fortschritt hat leider kein Interesse daran, sich jeden Montagmorgen ordentlich auszuweisen. Manchmal erkennst du ihn erst daran, wie du mit den Wochen umgehst, in denen scheinbar gar nichts vorangeht.

Nicht die besten Wochen entscheiden über deinen Erfolg In unserem Kopf sieht Fortschritt verdächtig oft aus wie eine Treppe: Stufe für Stufe nach oben, bitte ohne Umweg. Im echten Leben ähnelt er eher einer Bergstraße. Es geht voran, wieder zurück, manchmal stehst du gefühlt einfach nur im Stau.

Hier kommt Resilienz ins Spiel. Eine aktuelle Meta-Analyse im Fachjournal BMC Psychology wertete 15 Studien mit insgesamt 4.654 Sportler:innen aus. Das Ergebnis: Höhere psychische Resilienz hing mit besserer sportlicher Leistung zusammen.

Resilienz bedeutet dabei nicht, dass dich Niederlagen kalt lassen oder du nach jedem Tief sofort wieder Vollgas gibst. Gemeint ist vielmehr die Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen, sich anzupassen und wieder handlungsfähig zu werden. Anders gesagt: Du musst nicht unerschütterlich sein. Du brauchst einen Weg zurück.

Besonders spannend für Frauen: Eine im September 2026 veröffentlichte Meta-Analyse bündelte 76 Studien mit mindestens 14.804 Athlet:innen. Wer höhere Werte bei Resilienz und verwandten Fähigkeiten erreichte, schnitt unter anderem beim Umgang mit Belastungen und bei der Anpassungsfähigkeit besser ab.

Auch zu Leistung und Fitness zeigten sich positive Zusammenhänge. Dabei erscheint Resilienz weniger als angeborene Superkraft, denn als Ressource, die auch von Situation und Umfeld abhängt.

Mentale Stärke entsteht selten in den guten Phasen An einem Tag läuft der 10-Kilometer-Lauf fast von selbst, beim nächsten fühlen sich schon die ersten 3 Kilometer zäh an. Ein paar Nächte schlecht geschlafen, Stress im Job, Zyklusbeschwerden, ein krankes Kind und der Trainingsplan, der eben noch perfekt aussah, passt plötzlich nicht mehr zum Leben.

Schwierig wird es oft mit der Geschichte, die wir uns anschließend darüber erzählen. Aus "Diese Woche lief schlecht" wird "Ich kriege es einfach nicht hin". Aus 2 verpassten Workouts wird gedanklich der Beweis, dass die ganze Routine gescheitert ist.

Resilienz wird heute nicht einfach als unveränderliche Eigenschaft verstanden, die manche Menschen haben und andere eben nicht. Sie gilt vielmehr als dynamisch und hängt auch davon ab, welche persönlichen und äußeren Ressourcen dir gerade zur Verfügung stehen. Ein Rückschlag ist damit weder persönliches Versagen noch automatisch eine wertvolle Lektion. Entscheidend wird, wie du mit ihm umgehst.

Dabei lohnt es sich, 2 Dinge auseinanderzuhalten: das, was passiert ist, und das Urteil, das du daraus über dich selbst ableitest. "Ich habe diese Woche nur einmal trainiert" beschreibt eine Situation. "Ich bin undiszipliniert" macht daraus eine Identität. Nur mit der ersten Version kannst du sinnvoll weiterarbeiten.

Die eigentliche Superkraft liegt im Wiederanfangen Der vielleicht wichtigste Fitness-Skill steht in keinem Trainingsplan: wieder einsteigen. Nicht nächsten Montag. Nicht nach dem Urlaub. Nicht erst dann, wenn Motivation, Schlaf und Kalender gleichzeitig perfekte Bedingungen liefern. Sondern so, wie es gerade möglich ist.

Dabei hilft eine einfache Regel: Mach den Wiedereinstieg kleiner als deinen Ehrgeiz. Nach 2 chaotischen Wochen musst du nicht sofort wieder 5 Trainingseinheiten durchziehen. Plane zunächst 2. Statt das ausgefallene Workout "nachzuholen", steigst du beim nächsten regulären Termin wieder ein. Und eine einzelne Zahl auf der Waage behandelst du als das, was sie ist: einen Messpunkt, keinen Trend.

Darin steckt die alltagstaugliche Seite von Resilienz. Du hältst nicht krampfhaft an einem perfekten Plan fest, sondern passt ihn an, ohne dein eigentliches Ziel aufzugeben. Manchmal bedeutet Fortschritt deshalb nicht, noch eine Wiederholung draufzulegen. Manchmal besteht er schlicht darin, wieder die Schuhe zu schnüren.

FAQ: Rückschläge und Resilienz im Training Was bedeutet Resilienz im Sport? Resilienz beschreibt im Sport die Fähigkeit, mit Stress, Belastungen und schwierigen Phasen umzugehen, sich anzupassen und wieder handlungsfähig zu werden. Das bedeutet nicht, dass Rückschläge spurlos an dir vorbeigehen müssen. Kann mentale Stärke trainiert werden? Resilienz gilt nicht ausschließlich als feststehende Persönlichkeitseigenschaft. Forschung betrachtet sie vielmehr als dynamischen Prozess, der sich entwickeln kann und von persönlichen Fähigkeiten, Erfahrungen, Situation und Umfeld beeinflusst wird. Können Rückschläge tatsächlich Fortschritt fördern? Nicht automatisch. Eine schlechte Trainingswoche macht dich nicht von selbst stärker oder resilienter. Entscheidend ist, was danach passiert: Kannst du die Situation einordnen, deinen Plan anpassen und wieder einsteigen? Höhere Resilienz steht in Studien jedenfalls mit sportlicher Leistung und bei Athletinnen unter anderem mit besserem Coping und höherer Anpassungsfähigkeit in Verbindung.