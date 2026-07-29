Der Sommer erschöpft dich? Dahinter steckt mehr als nur Hitze

Sommer steht für Freiheit, Energie und lange Tage. Erschöpfung passt da auf den ersten Blick kaum ins Bild. Oder doch? Längere Tage, spontane Verabredungen, Reisen, Festivals, Sport im Freien, kann aber auch anstrengender werden, als es sich zunächst anfühlt.

Denn während du glaubst, im Sommer aufzutanken, passiert oft das Gegenteil: Dein Energieverbrauch steigt, Pausen werden seltener. Der Grund dafür ist simpel, aber tückisch: Im Sommer steigt der Input, während echte Erholung schnell zu kurz kommt.

Summertime: Mehr Input als Erholung Der Sommer ist die schönste, aber auch die anstrengendste Zeit des Jahres. Denn Aktion schlägt Gemütlichkeit. Sobald die 25-Grad-Marke überschritten ist, zieht es alle in die Natur. Doch zu viele Biergartenbesuche, Grillabende, Picknicks und Badeausflüge können auf Dauer sozial, körperlich und geistig auslaugen.

Sozialer Sommerstress: Warum dein Sommer-Alltag Energie kostet Du bist häufiger unterwegs, triffst mehr Menschen, planst mehr Aktivitäten und gönnst dir gleichzeitig weniger bewusste Pausen. Mehr soziale Termine bedeuten nicht nur Spaß, sondern auch Energieverbrauch. Doch aufgepasst: Auch schöne Verabredungen kosten Zeit und Energie – vor allem, wenn zwischen ihnen kaum Ruhephasen bleiben.

Körperlicher Sommerstress: Wenn es zu heiß ist Bei Hitze arbeitet dein Körper verstärkt daran, seine Kerntemperatur stabil zu halten: Die Haut wird stärker durchblutet und du schwitzt, um Wärme abzugeben. Das kann eine zusätzliche Belastung bedeuten – besonders bei Sport und hohen Temperaturen. Achte deshalb auf Abkühlung. Ein Waldspaziergang, ein kaltes Fußbad oder ein Besuch im Freibad können dabei helfen.

Mentaler Sommerstress: Wenn dich zu viele Entscheidungen erschöpfen Viele Entscheidungen können sich mental anstrengend anfühlen. Im Sommer kommen oft besonders viele Optionen zusammen: Sport, Verabredungen, Ausflüge, Reisen und ständig die Frage, was du mit dem langen Tag noch anfangen könntest. Nur, weil es draußen lange hell ist, heißt das nicht, dass du lange wach sein musst. Ein Fernsehabend oder ein Buch im Bett sind auch mal erlaubt.

Goodboy Picture Companym Getty Images Lange Abende mit Freundinnen können Spaß machen, aber schnell auch erschöpfend wirken.

Hitze, Schlaf und mentale Überlastung im Sommer – wissenschaftlich betrachtet Die Erschöpfung im Sommer kann mehrere Ursachen haben: Hitze kann den Schlaf beeinträchtigen, ein voller Terminkalender mental fordern und FOMO zusätzlichen Druck erzeugen.

1. Schlafqualität

Dass hohe nächtliche Temperaturen den Schlaf beeinträchtigen können, zeigen auch wissenschaftliche Untersuchungen. Die Studie Heatwaves and human sleep: Stress response versus adaptation untersuchte etwa den Zusammenhang zwischen Hitzewellen und Schlaf. Hohe nächtliche Temperaturen können dazu führen, dass du unruhiger schläfst und dich am nächsten Tag weniger erholt fühlst.

2. Entscheidungsmüdigkeit (Decision Fatigue)

Viele Optionen bedeuten auch viele kleine Entscheidungen. Das kann sich mental anstrengend anfühlen, wie Studien zur sogenannten Decision Fatigue belegen – besonders, wenn ohnehin wenig Ruhephasen bleiben. Im Sommer läuft der Kopf schnell im „Was mache ich heute?“-Dauer-Modus.

3. Angst, etwas zu verpassen (FOMO)

Alle sind unterwegs, überall passiert etwas und du willst nichts verpassen. Dass dieser Druck belasten kann, zeigt auch eine Studie der Universität Münster. Demnach steht FOMO („Fear of Missing Out“) mit höherem Stress und geringerem Wohlbefinden in Verbindung.

Typische Anzeichen für sommerliche Überforderung Besonders tückisch sind soziale Aktivitäten, Bewegung an der frischen Luft und lange Tage, denn sie fühlen sich zunächst gut an. Du bist aktiver, erlebst mehr und fühlst dich lebendig.

Achte besonders auf:

ungewöhnliche oder anhaltende Müdigkeit

Gereiztheit und das Gefühl, schnell überfordert zu sein

wenig Lust auf weitere Verabredungen

das Gefühl, ständig etwas unternehmen zu „müssen“ Wichtig: Das sind unspezifische Zeichen, keine diagnostischen Kriterien. Gerade ungewöhnliche oder anhaltende Müdigkeit kann viele Ursachen haben.

FAQ: Das solltest du zu Erschöpfung im Sommer wissen Warum bin ich im Sommer oft so erschöpft? Weil dein Alltag intensiver wird: mehr soziale Kontakte, mehr Aktivität und gleichzeitig weniger Erholung. Beeinflusst Hitze wirklich meinen Schlaf? Ja. Dein Körper kann sich schlechter abkühlen, was zu unruhigerem und weniger erholsamem Schlaf führt. Kann durch ein Überangebot an Sommeraktivitäten Decision Fatigue entstehen? Ja. Mentale Erschöpfung entsteht durch zu viele Entscheidungen – ein häufiges Phänomen im sommerlichen Überangebot an Möglichkeiten.