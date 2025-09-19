12 tolle Geschenkideen für Männer

Die (Vor-)Weihnachtszeit ist für viele nicht nur die schönste, sondern auch die stressigste Zeit des Jahres – vor allem, wenn noch die passenden Geschenke fehlen. Aber keine Sorge: Wir haben die besten Geschenkideen für dich zusammengestellt. Ob für deinen Partner, Bruder, Vater, besten Freund oder Kollegen – hier findest du ganz sicher etwas, das begeistert.

🎁 Tipp: Viele unserer Ideen eignen sich auch wunderbar als Nikolausgeschenk oder für einen individuellen DIY-Adventskalender!

Wische oder klicke dich jetzt durch unsere Bilderstrecke und lass dich dort inspirieren.

Übrigens: Für alle, die noch mehr Geschenkideen brauchen, beispielsweise für Geburtstage, Valentinstag oder Muttertag, haben wir hier auch einen "Präsente-Guide" mit Geschenken für Frauen.

Warum schenken wir überhaupt so gerne? Schenken macht Freude – und das ist wissenschaftlich belegt. Laut einer Umfrage haben 82 Prozent der Frauen und immerhin 70 Prozent der Männer Spaß am Schenken. Es geht nicht um den Preis, sondern um die Geste: Du zeigst, dass du dir Gedanken gemacht hast – und genau das macht ein Geschenk so besonders.

So findest du das richtige Geschenk für ihn Damit das Geschenk wirklich gut ankommt, solltest du nicht einfach irgendetwas kaufen – sondern dir ein paar Fragen stellen:

Womit verbringt er seine Freizeit bzw. hat er bestimmte Hobbys?

Gibt es etwas, das er sich schon lange wünscht oder immer einmal machen wollte?

Was für Kleidung trägt er gerne?

Was ist sein Wunsch-Reiseziel für den nächsten Urlaub?

Freut er sich über ein Erlebnis zu zweit?

Mag er eher außergewöhnliche oder praktische Dinge? Worüber freuen sich Männer wirklich? Die besten Geschenke sind die, die er auch wirklich nutzt – oder die ihm einfach ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Klassiker wie Parfüm, Technik-Gadgets, Kleidung oder Pflegeprodukte gehen immer. Aber auch persönliche oder kreative Ideen kommen gut an – gerade wenn sie zeigen, dass du weißt, was ihm wichtig ist.

Unsere Liste ist nicht nur für Weihnachten perfekt, sondern auch für alle, die schon frühzeitig Adventskalender befüllen oder zum Nikolaus überraschen wollen.