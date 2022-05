Women's Health Camp Leistungen und Preise

Lust auf Sport, Spaß, Strand oder Berge? Dann sicher dir deinen Platz für die kommenden Women’s Health Camps in Griechenland, Österreich und Spanien.

Women's Health Camp

Dein Camp-Termin in Bad Leonfelden (Österreich):

23.07. bis 30.07.2022

Deine Camp-Termine auf Kreta (Griechenland):

Woche 1: 07.10. bis 14.10.2022

Woche 2: 14.10. bis 21.10.2022

Women's Health & Men's Health Camp Family Edition

Dein Camp-Termin auf Kreta (Griechenland):

21.10. bis 28.10.2022

Preise 2022

Sommer-Camp im Falkensteiner Hotel & Spa:

Women’s Health Camp: 23.07. bis 30.07.2022: ab 1.297€

Herbst-Camps im Mitsis Laguna:

Women’s Health Camp: 07.10. – 14.10. 2022: ab 1477,00 Euro

Women’s Health Camp: 14.10. – 21.10. 2022: ab 1427,00 Euro

Women’s Health & Men's Health Camp Family Edition: 21.10. - 28.10.2022: ab 1452,00 Euro

*** unter Vorbehalt eventueller Flugzuschläge***

Darin enthalten:

Hin- und Rückflug von und zur jeweiligen Destination (Andalusien, Kreta)



Transfer vom Flughafen zum Camp-Hotel und zurück (Andalusien, Kreta)



Übernachtung im Camp-Hotel



Verpflegung



Teilnahme am Women’s Health Camp bzw. Family-Camp mit mehr als 200 Angeboten pro Woche und an den Theorieworkshops



Camp-Shirt & Trinkflasche



Hochwertiges Goodie-Bag

ZIMMEROPTIONEN

Zimmeroptionen Sommer-Camp im Falkensteiner Hotel & Spa in Bad Leonfelden:

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung + 297,00 €

Aufpreis Superior Zimmer (auf Anfrage) + 97,00 €

Aufpreis Junior Suite (auf Anfrage) + 147,00 €

Aufpreis Spa Suite (auf Anfrage) + 197,00 €

Zimmeroptionen Herbst-Camps im Mitsis Laguna auf Kreta:

07.10.-14.10.2022

Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: 227,00€

Zuschlag Meerblick (auf Anfrage): 97,00€

Zuschlag von Standartzimmer auf Superior (auf Anfrage): 77,00€

14.10.-21-10-2022

Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: 197,00€

Zuschlag Meerblick (auf Anfrage): 97,00€

Zuschlag von Standartzimmer auf Superior (auf Anfrage): 77,00€

21.10. - 28.10.2022

Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung (nur mit Kind bis 11 Jahren buchbar): 297,00€

Aufpreis Doppelzimmer Meerblick: 97,00€

Aufpreis Bungalow: 77,00€

Aufpreis Bungalow mit Meerblick: 97,00€

Aufpreis Familienzimmer - pro Zimmer (auf Anfrage): 497,00€

Rabatte

Freundinnen-Rabatt: Bring deine beste Freundin mit ins Camp! Der Rabatt in Höhe von 100 Euro (pro neu akquirierter Freundin) wird maximal für 2 akquirierte Personen auf dein Women’s Health Camp gewährt.

Hinweis: Zwei neue Teilnehmerinnen können sich nicht gegenseitig akquirieren.

Bedingungen: Die akquirierte Freundin...... muss neue Teilnehmerinnen sein und darf noch nicht an einem vorherigen Women's Health Camp teilgenommen haben.... muss separat, aber am selben Tag buchen (bitte einander im Kommentarfeld angeben).

Den Freundinnen-Rabatt berücksichtigen wir bei der Rechnungsstellung.

! Unsere Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar !

Anmerkungen zur Buchung:

Nach der Buchung bekommst du eine Buchungsbestätigung per E-Mail zugesandt. Wir prüfen daraufhin deine Buchung, berücksichtigen eventuell einen Rabatt (wenn dieser bei der Buchung angegeben wurde), fragen gewünschte Zusatzleistungen an etc. Sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist und es keinen Rücksprachebedarf mehr zu den gebuchten Leistungen gibt, bekommst du von uns die Rechnung per E-Mail zugesandt. Weitere Informationen der Zahlungsweise sind ebenfalls in deiner Rechnung aufgeführt. 10 bis 14 Tage vor Camp-Beginn senden wir dir deine digitalen Reiseunterlagen zu.

Für Anfragen zu zusätzlichen Verlängerungstagen, speziellen Flügen oder anderen Sonderleistungen, schreib bitte direkt in das Kommentarfeld oder setz dich gerne vorab mit uns in Verbindung. Telefonisch erreichbar sind wir von Montag bis Freitag von 10:00-18:00 Uhr unter 030 - 23 25 58 77 oder schreib uns eine E-Mail an whc@bestmoodevents.de.