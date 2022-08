Women's Health Camp: Teilnehmerinnen erzählen

Diese Power, diese positive Energie, dieses Camp-Gefühl lässt sich mit Worten kaum beschreiben. Die verschwitzten Gesichter jeden Tag im Camp von so vielen doch ganz unterschiedlichen Frauen haben immer ein Lächeln auf den Lippen und bedeuten für mich: Better together! Ein Motto, das hier gelebt wird, dazu eine meiner liebsten Erinnerungen: Beim Hyrox - kurz vor Ende, überraschte uns der Regen. Head-Coach Susi fragte, Ladys wollte ihr weiter machen - ziehen wir durch? Natürlich brüllten wir einstimmig - ohne Absprache. Wir waren uns sowas von einig die letzten Runden durchzuziehen und der Moment das ALLE ohne zu zweifeln dabei waren gab nochmal den Kick für den Endspurt in strömendem Regen. Einfach „mega“!

1 Woche voller inspirierender Ladys - über 170 powervolle Teilnehmerinnen - wunderbare neue Freundschaften - jeder Coach eine Granate (so nahbar und jederzeit mittendrin, auch am trainingsfreien Tag) unzählige Auswahl an Kursen - bombastische Stimmung im Camp, egal ob bei den Challenges, beim Workout oder einfach so zwischendurch.

Was ich vom Camp erwartete habe? Viel! Was ich tatsächlich erlebt habe? So VIEL mehr als ich erwartet habe:

Ich habe nicht nur viele neue Kurse besucht, wie zum Beispiel Rennrad fahren, boxen oder Strong Nation, sondern ich war an den freien Tagen auch am Strand bei Sonnenuntergang reiten, surfen, habe Wale und Delfine bei unserem Ausflug gesehen und durfte wunderschöne Fotos mit Lisa beim Einzelfotoshooting schießen. Obwohl das Camp nun schon einige Tage zurückliegt, zehre ich noch heute von der Erholung und den Erinnerungen. Und wenn man glaubt, man kennt schon alles, hat man sich geirrt. Jedes Camp ist einzigartig und bietet ein riesen Spektrum an Kursen und Erfahrungen für jedermann.

Ich war bereits zwei Mal in Andalusien (2019 & 2021) und einmal auf Kos (2020) dabei. Beide Locations haben ihre Vorzüge sowie ihren Charme. Ganz besonders gefällt mir der Strand in Andalusien. Ich liebe es, im Sand zu joggen und Sport zu treiben. Fast jede Mittagspause verbrachte ich nach dem leckeren Essen am Strand und genieße die Sonne, das Meer und die tolle Umgebung.

Ich nahm dieses Mal zum dritten Mal am Camp teil und ich hatte das Glück, zwei Wochen lang Sporturlaub genießen zu können. Bisher bin ich immer allein angereist, doch dieses Mal war es etwas ganz Besonderes. Im Jahr 2019 hatte ich in meinem ersten Camp bereits auf dem Hinflug eine Teilnehmerin kennengelernt, die mittlerweile zu meinen besten Freundinnen gehört. Sie war dieses Mal in der ersten Woche auch wieder dabei und in der zweiten Woche habe ich als Vollzeit-Mama die Zeit für mich allein genutzt. Doch allein ist wirklich niemand. Ich habe bisher in jedem Camp viele tolle Mädels kennengelernt, mit den ich im Anschluss Kontakt gehalten und im Camp wiedergesehen habe. Diese Frauenpower, Dynamik sowie Vertrautheit unter den Teilnehmerinnen und dem Orga-/ Trainerteam im Camp ist einmalig und mit keinem gewöhnlichen Urlaub vergleichbar.

Camp-Teilnehmerin Denise

Mein Women‘s Health Camp 2018

Meine Erwartungen ans Women‘s Health Camp in Andalusien waren nicht sehr hoch. Als Mutter von zwei Kindern war ich einfach froh über eine Woche Urlaub – alleine, in einem Einzelzimmer.

Schon bei der Anreise wurde mir klar, dass dieser Urlaub großartig werden würde! So viele unterschiedliche Frauen und alle waren sie gut gelaunt und voller Vorfreude auf die Woche, die vor ihnen lag. Die Stimmung war von Anfang an toll und der strahlende Sonnenschein tat sein Übriges.

Am Abend konnte man sich für das Sportprogramm des nächsten Tages eintragen. Ich freute mich sehr, denn ich bekam in allen gewünschten Kursen noch einen Platz. Die Auswahl ist einfach riesig! Es war wirklich für jeden etwas dabei: Yoga, Flying Pilates, Zumba, Kettlebell Training, EMS, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Rückenfit, TRX und so weiter. Da blieben wirklich keine Wünsche offen. Zudem gab es jeden Tag einen Morgenlauf, Morning Yoga und am Abend Vorträge zu verschiedenen sportrelevanten Themen, wie beispielsweise Ernährung. Man konnte sich die Kurse frei zusammenstellen. Jeden Tag vier Kurse, zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Zum Beispiel hatte ich für einen Tag folgendes auf dem Zettel: Am Vormittag Hurricane Training und Sexy Bauch und nachmittags Lauf ABC und Pilates. Und genau das ist einer der Punkte, warum ich das Women’s Health Camp auf jeden Fall wieder besuchen und auch zu hundert Prozent weiterempfehlen würde. Wo hat man schon mal die Möglichkeit so viele verschiedene Sportarten unter fachlich kompetenter Anleitung auszuprobieren?

Damit komme ich gleich zum nächsten Punkt: Die Coaches. Zum einen waren wirklich ausnahmslos alle super nett und darüber hinaus auch wirklich qualifiziert und erfahren. Ich selbst hatte eine Woche zuvor die Ausbildung zur Fitnesstrainerin beendet, die fast ausschließlich theoretisch stattfand. Die Woche im Women‘s Health Camp war also zum einen Belohnung für die bestandene Prüfung und gleichzeitig eine Art Praktikum für mich. Ich wüsste nicht, wo ich sonst die Möglichkeit gehabt hätte, so viele unterschiedliche Trainerinnen zu beobachten, so viele verschiedene Sportarten in kürzester Zeit zu testen und so viel praktischen Input für mich persönlich mitzunehmen.Am besten fand ich das Hurricane Training mit Olivia am Strand. Zum einen ist dies natürlich eine traumhafte Trainingskulisse, zum anderen hat der Kurs einfach so viel Spaß gemacht. Es handelt sich beim Hurricane um eine Mischung aus Kraft- und Ausdauer-Training. Das Besondere daran war aber, dass wir im Team trainiert haben. Die Übungen waren also vorwiegend Partnerübungen. Zwischendurch wurde über kurze Distanz gesprintet, auch im Staffellauf. Danach waren wir alle immer erstmal außer Atem. Gleichzeitig war der Teamgeist unheimlich gestärkt und ausnahmslos alle sind mit einem fetten Grinsen im Gesicht, stolz diese Herausforderung gemeinsam bestanden zu haben, zurück ins Hotel gegangen. Ach, allein wenn ich daran denke, freue ich mich noch. Es hat einfach mega viel Spaß gemacht, obwohl es natürlich auch höllenanstrengend war. Einfach großartig! Und die Trainerin Olivia hatte so eine sympathische Art uns anzufeuern und anzuspornen, echt super.

Die sportlichen Vorteile des Camps sind also unumstritten, bleibt noch der ganze Rest. Das Hotel, das überragend gute Buffet und natürlich …die Mädels! Das gemeinsame Interesse am Thema Sport schafft natürlich eine gute Grundlage für Gespräche. Es war super leicht, in Kontakt zu kommen -beim Training, am Pool und spätestens, wenn man zusammen beim Essen saß. Ich habe in dieser Woche so viele Frauen kennengelernt: Crossfit-Begeisterte, Fahrrad-Verrückte, Lauf-Fanatikerinnen, Yogistars, Zumba-Girls, Kraftsport-Heldinnen und die, die einfach mal testen wollten. Freundinnen, die das Camp schon wiederholt besuchten und Alleinreisende wie mich, die spätestens am zweiten Tag, nicht mehr allein waren. Mit einigen habe ich heute, über ein Jahr später, noch Kontakt.

Für mich war diese Woche im Women‘s Health Camp eine absolute Bereicherung. Ich durfte interessante und liebe Menschen kennenlernen, wahnsinnig viel für mich und meine Zukunft als Fitnesstrainerin mitnehmen und hatte ganz unumstritten eine wunderschöne Woche Urlaub! Sport, gutes Essen, Sonne und Strand - was will man mehr?!

Denise