Der Sommer-Irrtum: Warum die schönste Zeit des Jahres oft Druck macht

Kaum eine Jahreszeit wird so idealisiert wie der Sommer. Er soll sich leicht anfühlen, glücklich machen und voller besonderer Momente stecken. Kurz bevor er vorbei ist, kommt noch eine Erwartung dazu: Haben wir ihn eigentlich gut genug genutzt?

Wenn aus Vorfreude Erwartungsdruck wird Der Sommer beginnt oft lange, bevor die Temperaturen steigen. Er startet mit Bildern im Kopf. Mit der Vorstellung von lauen Abenden, spontanen Ausflügen, Reisen, Festivals und diesem einen Gefühl von Freiheit, das jedes Jahr wieder versprochen wird.

Kaum eine andere Jahreszeit trägt so viele Erwartungen mit sich. Sommer ist viel mehr als eine Jahreszeit, er ist ein Versprechen.

Nur hält sich die Realität selten ans Drehbuch. Je größer die Erwartungen, desto deutlicher kann der Abstand zwischen Wunsch und echtem Leben werden. Nicht jeder Urlaub und jedes Wochenende fühlen sich erholsam an. Nicht jede Minute bringt automatisch die erhoffte Leichtigkeit.

Was bleibt, ist die Frage: Warum fühlt sich mein Sommer nicht so an wie der der anderen?

Im Spätsommer kann sich dieser Gedanke noch einmal zuspitzen. Die Wochenenden werden weniger, die Tage kürzer, plötzlich scheint die Zeit davonzulaufen. Was noch auf der persönlichen Sommerliste stand, bekommt einen unsichtbaren Countdown: noch einmal an den See, noch ein Abend draußen, noch ein perfektes Wochenende. Aus Vorfreude wird schnell das Gefühl, etwas nachholen zu müssen.

Der neue Sommer-Stress heißt Optimierung Früher ging es vor allem um Urlaub und darum, die Seele baumeln zu lassen. Heute soll der Sommer gleich mehrere Lebensbereiche auf einmal optimieren.

Der Körper soll bereit für den Strand sein. Die Freizeit soll möglichst sinnvoll genutzt werden. Nachdem wir so lange auf den Urlaub gewartet haben, soll dieser außergewöhnlich werden. Social Media liefert täglich neue Bilder davon, wie ein gelungener Sommer angeblich aussieht.

Es reicht nicht mehr, einfach nur einen schönen Tag zu haben. Er soll auch besonders sein.

Der Druck kommt dabei selten mit Ansage. Er schleicht sich zwischen Urlaubsfotos, Bucket-Lists, Beach-Bodys und die Frage, was wir am Wochenende noch unternehmen könnten. Irgendwann wird aus „Ich möchte den Sommer genießen“ ein „Ich muss noch etwas daraus machen“.

Wer ständig sieht, wie andere reisen, feiern oder scheinbar mühelos ihr bestes Leben leben, landet schnell im Vergleich. Denn Vergleiche haben eine unangenehme Eigenschaft: Meistens verliert die eigene Realität gegen fremde Highlights.

Dieser Vergleich ist ohnehin unfair. Auf dem Bildschirm bleiben schließlich die Sonnenuntergänge, Reisen und Aperol-Abende. Die verregneten Sonntage, abgesagten Pläne und ganz normalen Dienstage schaffen es deutlich seltener ins Best-of.

Wenn Glück zur Pflicht wird Psychologische Forschung beschäftigt sich seit Jahren mit einem überraschenden Phänomen: Menschen fühlen sich nicht automatisch besser, wenn Glück besonders wichtig wird.

Eine Studie von Iris Mauss und Kolleg:innen von der University of Denver zeigte schon 2011, dass ausgerechnet die starke Bewertung von Glück nach hinten losgehen kann. Unter bestimmten Bedingungen ging das starke Streben nach Glück mit geringerem Wohlbefinden einher.

Aus Traurigkeit wird dann mehr als nur ein Gefühl. Sie kann sich plötzlich wie ein Hinweis darauf anfühlen, dass mit diesem Tag – oder mit dir selbst – etwas nicht stimmt.

Auf den Sommer übertragen, bekommt dieser Gedanke besondere Brisanz. Schließlich vermittelt kaum eine andere Jahreszeit so konsequent die Botschaft, jetzt glücklich sein zu müssen. Wer sich gestresst, einsam oder erschöpft fühlt, erlebt deshalb oft nicht nur die Gefühle selbst. Hinzu kommt das Gefühl, mit den eigenen Emotionen gerade fehl am Platz zu sein.

So entsteht eine zweite Belastung: Du bist nicht nur erschöpft, gelangweilt oder traurig – du glaubst womöglich auch noch, dich ausgerechnet jetzt nicht so fühlen zu dürfen. Im September schiebt sich schnell ein weiterer Gedanke dazwischen: Jetzt ist der Sommer fast vorbei und ich habe ihn nicht einmal richtig genossen.

FAQ: Sommer-Stress und Erwartungsdruck Warum fühlen sich manche Menschen im Sommer gestresster als erwartet? Urlaub, Freizeit, gutes Wetter – eigentlich soll jetzt alles leicht sein. Genau diese hohen Erwartungen können zusätzlichen Druck erzeugen, wenn sich der eigene Sommer ganz anders anfühlt. Im Spätsommer kommt häufig noch das Gefühl dazu, die verbleibende Zeit unbedingt nutzen oder Verpasstes nachholen zu müssen. Welche Rolle spielt Social Media dabei? Soziale Netzwerke zeigen vor allem die Highlights anderer: Reisen, Sonnenuntergänge, Festivals, perfekte Sommertage. Wer diese Auswahl mit dem eigenen Alltag vergleicht, kann schnell den Eindruck bekommen, selbst etwas zu verpassen oder den Sommer nicht richtig genutzt zu haben. Ist es normal, sich trotz Sommer unglücklich zu fühlen? Ja. Stress, Erschöpfung, Einsamkeit oder schlechte Stimmung verschwinden nicht automatisch, nur weil draußen die Sonne scheint. Auch eine Jahreszeit, die wir mit Leichtigkeit und Glück verbinden, verpflichtet dich nicht zu einem bestimmten Gefühl.