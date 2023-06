Dass der Alterungsprozess zum Leben dazugehört und auch auf individuelle Weise zur Schönheit beiträgt, steht außer Frage. Dennoch wünschen manche sich vor dem Spiegel doch das ein oder andere Fältchen weg.

Stars wie Jennifer Aniston, die Kardashians und J.Lo behaupten, eine Lösung für das Rätsel der ewigen Jugend zu haben: Kollagenpulver. Dieses rühren sich die Stars morgens in ihren Kaffee. Der neue Schönheitstrend nennt sich “Glow Coffee” und verspricht straffe, jugendliche Haut auch im höheren Alter. Aber was kann Kollagen im Kaffee wirklich?

Jennifer Anistons Anti-Aging-Rezept

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

In einem lässigen Basic Look aus einem schwarzen Longsleeve und einer lockeren Jeans mit gekrempelten Hosenbeinen posiert sie vor ihrer Kaffeemaschine: Wenn man Jennifer Aniston sieht, fällt es schwer zu glauben, dass sie schon 54 ist! Mit ihrem jugendlichem, frischen Charme lacht sie in die Kamera, während sie uns zeigt, welchem Rezept sie ihre strahlende Haut zu verdanken hat.

In dem Werbeclip für den Nahrungsergänzungsmittelhersteller vitalproteins, den sie kürzlich auf ihrem Instagram Kanal veröffentlichte, nimmt Jennifer Aniston uns dabei mit, wie sie ihren “Glow Coffee” zubereitet. Denn neben Kaffee und Milchschaum kommen bei ihr noch zwei weitere Zutaten in den Becher: Zimt und ein Scoop Kollagenpulver. Jennifer Aniston schwört auf das Kollagenpulver von vitalproteins. Wichtig also hierbei: Das ist eine Werbepartnerschaft, kein wissenschaftlicher Versuchsaufbau.

Was macht Kollagen in unserer Haut? Kollagen ist ein Strukturprotein und der Hauptbestandteil unseres Bindegewebes. Ab Mitte 20 nimmt die Kollagenproduktion ab, was dazu führt, dass unsere Haut die ersten Fältchen bildet. Es ist also kein Wunder, dass viele Anti Aging-Produkte Kollagen enthalten, um der Faltenbildung entgegenzuwirken.

Das Problem bei Cremes mit Kollagen ist, dass der Wirkstoff aufgrund der oberflächlichen Anwendung nicht gut in tiefere Hautschichten vordringen kann. Wenn das Kollagen zum Trinken aufbereitet wird, kann er besser aufgenommen werden, einen solchen Effekt zeigen auch Studien. An dieser Stelle kommt also Jennifers “Glow Coffee” ins Spiel.

Glow Coffee: Ist der Beauty-Trend den Hype Wert? Dass unsere Haut mit der Zeit altert und sich Falten bilden, ist ein Prozess, der sich nicht stoppen lässt. Dennoch kann Kollagen helfen, der Faltenbildung entgegenzuwirken. Um die Hautalterung hinauszuzögern, empfiehlt es sich aber vor allem, bereits bei der Produktion von Kollagen anzusetzen: Es gibt nämlich verschiedene Maßnahmen, die bewirken, dass der Körper das Kollagen langsamer abbaut. Hierzu gehören das Auftragen von Sonnenschutz, viel trinken, ausreichend Schlaf und natürlich eine nährstoffreiche und ausgewogene Ernährung. Verzichten solltest du hingegen auf Zucker, oder Genussmittel wie Alkohol und Tabak.

Stars wie Jennifer Aniston setzen als Beauty-Geheimnis darauf, Kollagenpulver in den Kaffee zu rühren. Der sogenannte “Glow Coffee” soll der Faltenbildung entgegenwirken und der Haut auch mit über 50 Jahren noch einen jugendlichen Glow verleihen. Ob das tatsächlich funktioniert, ist fraglich, Maßnahmen wie Sonnenschutz und viel trinken sind sinnvoller.

Erwähnte Quellen: