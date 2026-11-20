Sharon Stone hat kürzlich über ihre persönliche Fitness-Routine gesprochen: Die Schauspielerin erzählt, dass sie mit regelmäßigem, gelenkschonendem Training in Bewegung bleibt. Sie betont, dass Bewegung nicht bedeuten muss, stundenlang im Fitness-Studio zu stehen und schwere Gewichte zu stemmen. Stattdessen kann es so einfach sein, wie sanfte Übungen in den Alltag zu integrieren.

"Die Leute glauben, man müsse ins Fitness-Studio gehen und ständig 3.000 Pfund stemmen, aber das stimmt nicht", erklärte der Star aus Total Recall und Basic Instinct gegenüber der Vogue Adria. "Man muss sich bewegen und ein wenig Widerstand einbauen. Im Laufe des Tages bewege ich mich einfach regelmäßig."

1. Den Tag über trägt Sharon Stone leichte Armgewichte Für Sharon Stone kann auch die Arbeit am Laptop zur Gelegenheit werden, die Muskeln zu beanspruchen. Dafür trägt die Schauspielerin leichte Gewichte an den Handgelenken, während sie am Schreibtisch sitzt. Ihre Idee: Bewegung muss nicht immer eine eigene Trainingseinheit sein, sondern kann sich in kleine Momente des Tages integrieren lassen.

"Ich habe kleine Gewichts-Armbänder zum Anschnallen. Die ziehe ich an, wenn ich am Computer oder am Schreibtisch sitze, und lasse sie den ganzen Tag an. Es überrascht, wie viel man am Computer trainieren kann, wenn man ein paar Pfund an den Armen hat", sagte sie Vogue. "Diese kleinen Dinge machen einen großen Unterschied."

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2. Ein Balancegerät und der ThighMaster bringen Bewegung in den Alltag Neben Gewichten nutzt Stone auch einfache Trainingsgeräte zu Hause. Ein Tool hat es ihr besonders angetan: "Ich habe so ein kleines Plastikding, das aussieht wie ein verbogenes Skateboard, auf dem man das Gleichgewicht hält und das die Rumpfmuskulatur trainiert. Ich habe diesen ThighMaster von Suzanne Somers, und ehrlich gesagt, ist er sensationell", fügt sie hinzu. Sie nutzt ihn, um in ihrer Freizeit ein bisschen zusätzliche Bewegung unterzubringen.

"Ich klemme das Ding zwischen meine Beine, während ich fernsehe, und meine Kinder und all ihre Teenager-Freunde finden das urkomisch, aber sie machen es auch mit. Sie sitzen mit mir zusammen da und trainieren damit ihren Bizeps und Trizeps. So etwas kann man einfach in den Koffer stecken, weil es keinen Platz wegnimmt."

3. Am Filmset macht sie Übungen mit dem eigenen Körpergewicht Zwischen den Drehs nutzt Stone freie Momente für Übungen ohne Geräte. Dazu gehören Beinheben, Rückwärtskicks, Sit-ups, Ausfallschritte und Liegestütze. Sie bleibe einfach in Bewegung und versuche, Muskeln aufzubauen, sagte sie Vogue Adria. Ihr Team am Filmset bewundere, dass sie sich zwischendurch auf den Boden werfe und Kickbacks mache.

"Zwischen den Takes mache ich am Filmset diese altmodischen Gymnastikübungen wie Sit-ups, Ausfallschritte und Liegestütze – einfach, um in Bewegung zu bleiben und Muskeln aufzubauen", sagte die Golden-Globe-Gewinnerin im Mai gegenüber Vogue. "Ihr kennt all diese Übungen, die Jane Fonda uns vor hundert Jahren beigebracht hat und die immer noch funktionieren!"

Außerdem macht Stone Armübungen mit Gewichten. "Wenn ich 15 Minuten lang mit einem Bleigewicht in der Hand nach oben drücke, macht das einen großen Unterschied", sagte sie.

4. Wasser-Aerobic ist ihr gelenkschonendes Cardio-Training Zu Stones liebsten gelenkschonenden Bewegungsformen gehört Wasser-Aerobic. Dabei trainiert sie mit leichten Gewichten, um die Übungen intensiver zu machen.

"Ich trainiere 5 Tage pro Woche jeweils anderthalb Stunden in meinem Pool. Unter Wasser mache ich Aquagym-Übungen, mit Gewichten an jedem Knöchel und an jedem Arm", sagte sie Vogue. Anschließend setze sie sich auf die Poolstufen und bewege die Beine wie beim Fahrradfahren. Wichtig sei, die Übungen vollständig unter der Wasseroberfläche auszuführen.

5. Yoga, Atemübungen und Tanz verbindet sie miteinander Sharon Stone kombiniert Bewegungsabläufe aus verschiedensten Traingsformen. Dabei geht es ihr nicht allein um körperliche Fitness:

"Ich mache eine Mischung aus Yoga, Atemarbeit und Choreografie. Zusammen ermöglicht mir das, gleichzeitig zu meditieren, zu atmen und mich zu bewegen", sagte sie Vogue. "Ich trenne den Körper nicht vom Geist. Ich lese zum Beispiel gern buddhistische Texte. Außerdem mache ich beim Training das, was ich körperliche Meditationen nenne. Wenn ich tanze, lege ich Musik auf – ganz unterschiedliche Arten, je nach meiner Stimmung."

FAQ: Sharon Stones Fitness-Routine Was ist Wasser-Aerobic? Wasser-Aerobic, auch Aqua-Gymnastik genannt, umfasst Bewegungs- und Fitnessübungen im Wasser. Der Wasserwiderstand macht Bewegungen anstrengender, während der Auftrieb Gelenke entlasten kann. Die Übungen lassen sich mit oder ohne zusätzliche Geräte ausführen. Welche Übungen eignen sich für ein kurzes Training ohne Geräte? Für ein kurzes Training mit dem eigenen Körpergewicht eignen sich zum Beispiel Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze und Sit-ups. Entscheidend ist, die Übungen kontrolliert auszuführen und eine Variante zu wählen, die zum eigenen Fitnesslevel passt. Was bringt die Kombination aus Yoga und Atemübungen? Yoga verbindet Körperhaltungen mit Bewegung und Atmung. Wer Atemübungen integriert, kann die Aufmerksamkeit stärker auf den eigenen Körper und den Moment richten. Wie fordernd die Praxis ist, hängt von den Übungen und dem Tempo ab.