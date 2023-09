Über 50 Prozent der Deutschen sind übergewichtig - das zeigen aktuelle Ergebnisse . Laut einer TK-Studie treibt jede:r zweite Deutsche kaum Sport und fast jede:r Dritte bewegt sich täglich nur weniger als eine halbe Stunde! Dabei gehört regelmäßige Bewegung zu den Mindestanforderungen für deine Gesundheit und hilft maßgeblich dabei, Übergewicht zu reduzieren. Nicht umsonst heißt es schließlich “Sitzen ist das neue Rauchen”, denn wer mehr als 8 Stunden am Tag sitzt, erhöht sein Sterberisiko nachweislich um ganze 80 Prozent.

Umso besser, dass du den negativen Auswirkungen des Sitzens auf die Gesundheit durch Training entgegenwirken kannst, denn wie eine Studie zeigt: Schon 15 Minuten Sport täglich verringern das Mortalitätsrisiko um 14 Prozent. Na, wenn das nicht Grund genug ist, sich in Sportklamotten zu schmeißen und die Yogamatte ausrollen, oder eine Runde im Park zu drehen!

30 Minuten am Stück laufen in 12 Wochen

Dabei machen auch 8 große Fitnessanbieter dieses Jahr mit: In bekannten Fitness-Studios wie FitnessFirst, PRIME TIME fitness, oder FitX kannst du somit eine Woche lang gratis trainieren . Im letzten Jahr konnte die europäische Woche des Sports rund 13 Millionen Menschen aus 40 verschiedenen Ländern zum Sport motivieren.

Unter dem Motto “Be Active” möchte die europäische Woche des Sports zeigen, wie vielfältig Bewegung sein kann und dich dazu auffordern, auch einmal neue Sportarten oder Fitnesskurse auszuprobieren. Sei es Kardiotraining auf dem Stepper, ein Pilateskurs für mehr Stärke und Flexibilität , Krafttraining an diversen Fitnessgeräten – hier ist für alle etwas dabei!

Die europäische Woche des Sports ist also ein guter Anlass, um sportliche Ziele anzugehen und den Spaß am Sport zu entdecken. Wenn du also nicht nur dich bewegen möchtest, sondern auch etwas, dann fordere doch gerne auch deine Familie, Freund:innen, oder Kolleg:innen auf, sportliche Angebote zu nutzen und etwas für ihre Gesundheit zu tun!