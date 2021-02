Mit Low Carb lassen sich lecker und vor allem leicht ein paar Kilos killen. Denn das Low-Carb-Prinzip ist denkbar einfach: Wenn du Kohlenhydrate im Alltag reduzierst, reduzierst du auch dein Gewicht auf der Waage. Lies hier, was das Geheimnis der Low-Carb-Diät ist.

Doch wie genau kochst du nach Low-Carb-Regeln und welche Lebensmittel sind dabei tabu? Wir haben in der Bildergalerie unsere leckersten Low-Carb-Rezepte für dich zusammengestellt.

Schnelle Low-Carb-Rezepte fürs Frühstück

Das Frühstück stellt zu Beginn einer Low-Carb-Ernährungsumstellung häufig die größte Herausforderung dar. Früher gab es bei dir Brot und Brötchen, und nun? Keine Panik! Es gibt genug kohlenhydratarme Lebensmittel, die du auch während einer Low-Carb-Diät zum Frühstück essen darfst, wie zum Beispiel Eier. Viele Rezepte für ein gesundes Low Carb-Frühstück basieren nämlich auf Eiern, in Form von Spiegelei, Rührei oder Omelette. Lecker dazu: Knuspriger Bacon, Schinkenwürfel, Käse und natürlich Gemüse aller Art, wie Tomaten oder Paprika.

Du magst es eher süß zum Frühstück? Magerquark, Naturjoghurt oder Hüttenkäse sind eine gute und proteinreiche Grundlage für ein Frühstück mit wenig Kohlenhydraten. Dazu mixt du dir dann einfach dein persönliches Lieblings-Müsli: Haferflocken, Nüsse, Samen (wie zum Beispiel Leinsamen oder Chiasamen) oder getrocknete Kokos-Chips nach Belieben untermischen und fertig ist das perfekte Low-Carb-Frühstück.

Low Carb heißt schließlich nicht No Carb, daher sind Haferflocken durchaus erlaubt, genauso wie Vollkornbrot in Maßen – am besten belegt mit magerer Geflügel- oder Putenbrust, Frischkäse, Avocado und Tomate. Alternativ kannst du dir ein leckeres Low-Carb-Brot backen oder zu Eiweißbrot aus dem Supermarkt greifen. Oder wie wäre es mit diesen Low-Carb-Pancakes?

Rezept-Ideen für dein Low-Carb-Mittagessen

Beim Low-Carb-Mittagessen stehen dir viele Möglichkeiten offen, denn die Anzahl an gesunden, kohlenhydratarmen Lebensmitteln ist groß. Grundsätzlich gilt, die Menge der klassischen Beilagen wie Nudeln, Reis und Kartoffel möglichst gering zu halten.

Ganz vom Teller verbannen musst du sie aber nicht, denn bei der Low Carb sind bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag erlaubt – mehr zur Nährstoffverteilung bei einer Low-Carb-Diät erfährst du hier. Und gerade zur Mittagszeit kannst du den Energieschub in Form von gesunden, langkettigen Kohlenhydraten durchaus noch gebrauchen. Dennoch sollte Pasta & Co. eher in den Hintergrund rücken. In den Vordergrund treten nun nämlich sättigende Eiweißlieferanten wie Fisch, Fleisch, Ei oder Tofu und Gemüse.

Übrigens: Zucchini und Blumenkohl sind ideale Low-Carb-Lebensmittel, denn sie enthalten kaum Kalorien und sind geschmacklich relativ neutral, so dass sie gut kombinierbar sind. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Zoodles, also Zucchini-Nudeln, die du mit einem Spiralschneider ganz easy selber machen kannst. Oder dieser Low-Carb-Pizza mit Blumenkohl-Boden?

So kochst du Low Carb am Abend

Tausche auch am Abend die klassischen Carb-Bomben gegen Eiweißlieferanten, also zum Beispiel Pasta gegen Pute. Die Logik ist die gleiche wie beim Low-Carb-Mittagessen, denn auch am Abend stehen wieder proteinreiche Lebensmittel wie Fisch (zum Beispiel Garnelen, Lachs, Thunfisch), Fleisch (wie Rindfleisch, Hähnchen, Rind, Hack) Eier oder Veggie-Fleischersatz, wie veganes Hack oder auch natürlich auch Tofu, im Vordergrund der Mahlzeit. Gemüse und Salate als Beilage sorgen mit ordentlich Volumen dafür, dass auch die Menge stimmt. Auch Nüsse, Käse und andere Milchprodukte sind abends erlaubt.

Und so könnte dein Low-Carb-Abendessen aussehen: Ein Stück Fisch oder Fleisch mit einem Salat oder einer Portion Gemüse. Auch ein großer Salat mit gebratenen Hähnchen- oder Putenbruststreifen, Ziegenkäse, Feta oder einem gekochtem Ei sind ideal. Außerdem top: Suppen, Eintöpfe oder Currys.

In unserer Rezept-Galerie findest du 12 gesunde Low-Carb-Rezepte mit wenig Kohlenhydraten. Lust auf mehr Low-Carb-Rezepte? Dann lade dir am besten gleich unser Mini-Cookbook runter: 25 Rezepte zum Ausdrucken und Abspeichern (die 12 Rezepte aus der Galerie plus 13 neue).