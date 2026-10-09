Low-Carb-Pizza: 4 leckere Abnehm-Rezepte

Pizza ist knusprig, herzhaft und einfach lecker – liefert je nach Teig und Belag aber leider oft reichlich Kohlenhydrate und Kalorien. Doch sie kann durchaus Teil einer ausgewogenen Ernährung sein.

Möchtest du Kohlenhydrate sparen und gleichzeitig mehr Eiweiß essen, kannst du vor allem bei Boden und Belag ansetzen. In unseren 4 Varianten ersetzen Quark, Blumenkohl, Thunfisch oder Leinsamen den klassischen Hefeteig. Das schmeckt zwar nicht exakt wie beim Italiener, ist aber eine abwechslungsreiche und sättigende Alternative.

Was macht eine Low-Carb-Pizza anders? Der wichtigste Unterschied steckt im Boden. Klassischer Pizzateig besteht hauptsächlich aus Mehl, Wasser und Hefe und liefert entsprechend viele Kohlenhydrate. Bei einer Low-Carb-Pizza wird das Mehl ganz oder teilweise durch eiweißreiche oder ballaststoffreiche Zutaten ersetzt. Dadurch enthält der Teig meist weniger Kohlenhydrate – je nach Rezept dafür mehr Eiweiß, Fett oder Gemüse.

Low Carb bedeutet allerdings nicht automatisch kalorienarm. Ein Boden aus Käse, Nüssen oder Samen kann trotz weniger Kohlenhydraten viel Energie liefern. Außerdem sind Kohlenhydrate nicht grundsätzlich schlecht und müssen auch beim Abnehmen nicht vollständig vom Speiseplan verschwinden. Entscheidend bleibt deine gesamte Energiebilanz.

4 alternative Pizzaböden mit weniger Kohlenhydraten Ein guter Pizzaboden sollte schön kross und dünn sein, aber im Idealfall auch gesund. Weizenmehl ist keine gute Wahl als Basis, denn es sättigt nicht lang anhaltend und hat kaum gesunde Nährstoffe.

Vollkornmehl ist daher eine wirklich gute Alternative, doch es gibt auch kohlenhydratärmere Alternativen für einen gesunden Pizzaboden. Lecker sind sie alle – du musst dich nur für eine der folgenden vier Varianten entscheiden. Oder sie einfach alle durchprobieren.

1. Protein-Pizza mit Quark und Eiweißpulver Proteinpulver kann man nicht nur zu einem Shake verarbeiten, sondern auch wunderbar damit backen. Mit dem Eiweißpulver lässt sich das Mehl im Teig (ganz oder teilweise) ersetzen. Klar, dass du dabei zur Geschmacksrichtung "neutral" oder zu einem Backprotein greifst und nicht zu Schoko & Co. Zusammen mit Magerquark, Eiern und Käse ergibt sich ein proteinreicher und kohlenhydratarmer Pizzateig.

2. Low-Carb-Pizza mit Blumenkohl als Basis Gemüse ist eine ideale Basis für einen Low-Carb-Pizzaboden, denn es ist kalorien-, kohlenhydrat- und fettarm, enthält aber reichlich Vitamine und gesunde, sättigende Ballaststoffe. Welches Gemüse du verwendest, ist im Grunde egal – von Kürbis, Karotte, Pastinake über Blumenkohl, Zucchini und Schwarzwurzel ist alles erlaubt. Wichtig ist: Dem Gemüse muss so viel Wasser wie möglich entzogen werden, denn je trockener die "Teigmasse", desto besser gelingt der Boden.

Blumenkohl ist ein echter Allrounder in der Küche und macht als kohlenhydratarme Pizzateig-Alternative eine echt gute Figur. Er besteht zu über 90 Prozent aus Wasser und liefert nur 23 Kalorien pro 100 Gramm – ein echtes Leichtgewicht und ideal zum Abnehmen. Ein Pizzaboden aus Blumenkohl ist daher nicht nur Low Carb, sondern auch gesund.

3. Eiweißreiche Pizza mit Thunfischboden Du hast Thunfisch bislang nur als Belag für deine geliebte Pizza Tonno verwendet? Auch lecker, aber leider nicht Low Carb. Daher unser Vorschlag: Wenn du das nächste Mal Pizza selbst machst, verarbeite den Dosen-Thunfisch direkt im Teig.

Klingt skurriler, als es schmeckt, versprochen! Der Thunfisch-Pizzateig ist besonders proteinreich und die Low-Carb-Pizza ist in nur 20 Minuten fertig! Als Belag eignen sich rote Zwiebeln, frischer Rucola, Oliven und natürlich eine Extraportion Käse.

Protein-Pizza mit Thunfischboden Proteinreich und Low-Carb: Du perfekte Kombi, um dein Sixpack herauszukitzeln! Erika Ghanny / Shutterstock.com Protein-Pizza mit Thunfischboden Zutaten für 1 Portion(en) 1 Dose Thunfisch im eigenen Saft

1 mittelgroße(s) Ei(er)

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Oregano

4 EL Tomatensauce

0.25 mittelgroße(s) rote Zwiebel(n)

2 15 Geriebener Käse (z.B. Emmentaler)

1 Handvoll Rucola

3 mittelgroße(s) Cocktailtomate(n) Zubereitung Ofen auf 200° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen Thunfisch gut auspressen. Mit einem Ei, Salz und Pfeffer vermischen und zu einer Art Teig vermengen. Auf einem Backblech dünn ausbreiten und bei 200 °C ca. 15 min vorbacken. Der Boden sollte so ca. 0,5 cm dick sein. Du kannst den Teig einfach freestyle auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech ausstreichen. Oder du nimmst du den unteren, runden Teil einer Kuchenspringform und legst diesen mit Backpapier aus. Dann hast du eine Vorlage für eine schön runde Pizza. Derweil Zwiebel in Ringe schneiden, Tomaten halbieren. Pizza nach 15 Minuten aus dem Ofen holen, 2 Minuten abkühlen lassen. Fertige Tomatensoße auf die vorgebackene Pizza geben, Tomaten und Zwiebel dazu, alles mit Käse bestreuen und nochmals in den Ofen schieben und weitere 10 Minuten backen, bis der Käse leicht gebräunt ist (nochmals ca. 12-15 Minuten). Final mit frischem Rucola toppen. Kalorien (kcal): 377

Fett: 16 g

Eiweiß: 53 g

Kohlenhydrate: 6 g

4. Low-Carb-Leinsamen-Pizza Auch aus Lein- und Chiasamen lässt sich ein leckerer Pizzaboden machen. Der ist vor allem eines: ballaststoffreich. Und Ballaststoffe sind nicht nur wegen ihres positiven Effekts auf die Verdauung so gesund, sondern auch aufgrund ihres großen Sattmacher-Effekts. Eine ballaststoffreiche und eiweißreiche Ernährung macht lange satt und hilft dir so beim Abnehmen.

Der easy-peasy Pizzateig mit reichlich "Ballast" ist dabei nicht nur kohlenhydratarm, sondern auch noch vegan und glutenfrei.

Tipp: Solltest du mal keine Zeit oder Lust zum Backen haben, bestell dir doch einfach einen gesunden Low-Carb-Pizzaboden.

So belegst du deine Pizza leichter und ausgewogener Selbst der leichteste Boden bringt dir wenig, wenn du ihn unter einer dicken Schicht Käse, Salami und fettiger Soße begräbst. Belege deine Pizza so, dass Gemüse den größten Anteil ausmacht und eine Eiweißquelle für Sättigung sorgt.

Diese Zutaten eignen sich besonders gut:

passierte Tomaten ohne zugesetzten Zucker

Paprika, Pilze, Zucchini und Spinat

frische Tomaten, Rucola und Kräuter

Hähnchen- oder Putenbrust

Garnelen oder Thunfisch

Tofu, Tempeh oder Hülsenfrüchte

Mozzarella, Hüttenkäse oder sparsam verwendeter Parmesan Statt fettreicher Salami kannst du mageres Geflügel, Kochschinken oder eine pflanzliche Eiweißquelle verwenden. Auch Parma- und Serranoschinken sind allerdings salzreich und nicht automatisch "leichte" Lebensmittel. Verwende sie daher eher als aromatische Ergänzung als in großen Mengen.

Beim Käse gilt: Du musst nicht darauf verzichten. Eine kleinere Menge einer aromatischen Sorte kann bereits ausreichen. Parmesan, Feta oder kräftiger Bergkäse liefern viel Geschmack, sodass du weniger davon brauchst.

Low Carb allein lässt die Kilos nicht verschwinden Eine kohlenhydratreduzierte Pizza kann dir beim Abnehmen helfen, wenn sie weniger Kalorien als deine übliche Variante liefert und dich gut sättigt. Sie führt jedoch nicht automatisch zu einem Gewichtsverlust. Auch eine Low-Carb-Pizza kann mit viel Käse, Öl, Nüssen oder Samen schnell sehr energiereich werden.

Achte deshalb auf drei Punkte:

Portionsgröße: Iss langsam und prüfe, wann du satt bist.

Iss langsam und prüfe, wann du satt bist. Belag: Setze auf viel Gemüse und eine magere Eiweißquelle.

Setze auf viel Gemüse und eine magere Eiweißquelle. Beilagen: Ein Salat ergänzt zusätzliches Volumen und Ballaststoffe. Du musst außerdem nicht grundsätzlich auf klassischen Pizzateig verzichten. Ein dünner Boden aus Vollkornmehl mit reichlich Gemüse kann ebenfalls in eine ausgewogene Ernährung passen.

Infobox: So wird der Pizzaboden knusprigHeize Backofen und Backblech gut vor, streiche den Teig möglichst dünn aus und backe ihn zunächst ohne Belag. Lass feuchte Zutaten wie Tomaten und Mozzarella gut abtropfen. Nach dem Backen sollte der Boden einige Minuten ruhen – so wird er fester und lässt sich leichter schneiden.

Welche Low-Carb-Pizza passt zu dir? Ob besonders eiweißreich, gemüsereich oder vegan: Welcher Pizzaboden am besten zu dir passt, hängt von deinen Vorlieben und deinem Ernährungsziel ab. Diese Übersicht hilft dir bei der Auswahl:

Die Tabelle bietet eine erste Orientierung, doch auch der Belag entscheidet über Nährwerte und Kalorien. Setze möglichst auf viel Gemüse, eine sättigende Eiweißquelle und eine maßvolle Menge Käse. Am Ende ist die beste Variante die, die dir schmeckt, dich satt macht und zu deiner Ernährung passt.

FAQ: Häufige Fragen zu Low-Carb-Pizza Ist Low-Carb-Pizza automatisch kalorienarm? Nein. Käse, Samen, Nüsse und Öl liefern viel Energie. Entscheidend sind daher auch der Belag und die Portionsgröße. Kann Low-Carb-Pizza beim Abnehmen helfen? Ja, wenn sie dich gut sättigt und in dein Kaloriendefizit passt. Weniger Kohlenhydrate allein führen jedoch nicht automatisch zur Gewichtsabnahme. Welcher Pizzaboden enthält besonders viel Eiweiß? Böden aus Thunfisch oder aus Quark und Eiweißpulver liefern meist am meisten Protein. Die genaue Menge hängt vom Rezept ab. Welche Variante ist vegan? Der Boden aus Lein- und Chiasamen lässt sich rein pflanzlich zubereiten. Dazu passen Gemüse, Tofu, Hummus oder eine pflanzliche Käsealternative. Kann ich Low-Carb-Pizzaböden vorbereiten? Ja, die meisten Böden lassen sich vorbacken und ein bis zwei Tage im Kühlschrank lagern. Belege sie erst kurz vor dem zweiten Backen, damit sie nicht weich werden.