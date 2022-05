Du möchtest probieren, mit der Low-Carb-Diät ein paar Kilo abzunehmen? Gute Idee, ihre Wirkung ist durch Studien belegt. Nun weißt aber nicht genau, was du nun noch essen darfst? Keine Panik, das geht Low-Carb-Neulingen häufig so. Vor allem das Frühstück stellt viele am Anfang vor eine große Herausforderung. Wir geben Starthilfe! Denn Fakt ist: Low Carb zu frühstücken ist gar nicht so schwer – zumal Brot und Müsli in Maßen erlaubt sind.

Du willst einen Professionellen Ernährungsplan für die Low-Carb-Diät mal ausprobieren? Hier kannst du sie 2 Wochen testen:

Dein Ernährungsplan Schnupper-Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 2 Wochen Ernährungsplan

15 clevere Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährstoffangaben

Vielfältige Snack-Ideen

22 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Schnupper-Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 2 Wochen Ernährungsplan

15 clevere Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährstoffangaben

Vielfältige Snack-Ideen

22 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Wenn du schon immer mal probieren wolltest, ob der Low-Carb-Ansatz etwas für dich ist, kannst du auf diesen 2-wöchigen Schnupper-Ernährungsplan zählen! Neben vielfältigen Snack-Ideen bieten wir dir 15 clevere Low-Carb-Rezepte zum Testen. Dabei ist Low-Carb keine einfache "Diät" – vielmehr ist es eine Ernährungsumstellung. Normalerweise gewinnt dein Körper Energie aus Zucker, den Kohlenhydraten. Da du bei den Low-Carb-Rezepten fast gänzlich auf diese verzichtest, stellt dein Stoffwechsel sich um und greift auf körpereigene Fette zurück – dadurch nimmst du ab. Damit du immer Bescheid weißt, sind die wichtigen Nährstoffe deiner Mahlzeiten jederzeit für dich einsehbar. Zum Abnehmen ist der Low-Carb-Ansatz eine beliebte Methode. Und neue Rezepte parat zu haben, ist immer gut – schau doch einfach, ob es dir schmeckt! mehr Infos nur 5,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Am Ende zählt bei Low Carb die Gesamt-Kohlenhydratmenge am Tag. Die liegt bei einer moderaten Low-Carb-Diät bei rund 120 Gramm. Alle Infos zur Low-Carb-Ernährung plus Rezeptideen und Ernährungsplan zum Abnehmen findest du hier. Du kannst also durchaus am Morgen Carbs konsumieren, am besten in Form von Vollkornbrot oder Eiweißbrot. Dementsprechend passt du die Menge an Kohlenhydraten beim Mittag- und Abendessen an und wählst statt einem Pasta-Gericht eher ein Omelette mit Salat oder Lachs mit Gemüsebeilage.

Es eignen sich zudem viele andere gesunde Lebensmittel für leckere und gleichzeitig kohlenhydratarme Frühstücksrezepte. Die wichtigsten Basic-Tipps für dein Abnehm-Frühstück liest du hier.

Proteinreiches Low-Carb-Frühstück dank Eiern

Proteinreiche Ernährung hilft Studien zufolge beim Abnehmen. Eiweiß hält aber nicht nur lange satt, es lässt auch deine Muskeln wachsen, wie weitere Studien zeigen. Eier sind ernährungstechnisch wahre Multitalente und bilden die ideale Basis für ein sättigendes Low-Carb-Frühstück – und zwar in allen Variationen: Ob als Omelette, Spiegel- oder Rührei, pochiert oder gekocht. Eier lassen sich zudem mit allen möglichen, kohlenhydratarmen Zutaten kombinieren.

Pimpe doch Rührei & Co. einfach mit Schinken, verschiedenen Käsesorten, Kräutern oder natürlich allerhand Gemüsesorten und Pilzen, zum Beispiel Champignons, Tomaten- oder Paprikawürfel. So wird das kohlenhydratarme Eier-Frühstück auch nie langweilig. Noch mehr geniale Eier-Rezepte findest du hier:

Dein Cookbook Cookbook 30 proteinreiche Rezepte mit Ei Cookbook

30 geniale Rezeptideen

Inklusive Nährwertangaben

PDF auf allen Geräten abrufbar Schließen Cookbook 30 proteinreiche Rezepte mit Ei Cookbook

30 geniale Rezeptideen

Inklusive Nährwertangaben

PDF auf allen Geräten abrufbar Eiweiß ist ein Lieferant für Proteine, die einerseits zum Abnehmen, andererseits zum Muskelaufbau beitragen. Daher sind diese 30 Ei-Rezepte wie gemacht für dich und dein Trainingsziel. Ob als vollwertige Mahlzeit oder als Kleinigkeit zwischendurch: Hier ist alles für dich dabei! Du bekommst die volle Palette an kreativen Mahlzeiten, die allesamt mit einer Skala zum Muskelaufbau sowie zum Abnehmen ausgestattet sind. Heißt: Du entscheidest, welchen Weg du am liebsten einschlagen möchtest. Gleichzeitig liefern wir dir zu jedem Gericht die wichtigsten Nährstoffangaben mit – du behältst also immer den Überblick. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das proteinreiche Ei in deine Ernährung zu integrieren. Dieser Plan inspiriert dich und deine hauseigene Speisekarte – leg direkt los! mehr Infos nur 2,50 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Natürlich sollte es nicht jeden Morgen Eier geben, das wäre dann vielleicht doch zu viel des Guten. Hier kommen ein paar leckere eifreie Alternativen:

Süße Rezepte fürs Abnehm-Frühstück

Wenn du eher zu den süßen Frühstückerinnen gehörst oder ein Low-Carb-Frühstücksrezept ohne Ei suchst, kannst du dir am Morgen auch ganz einfach dein persönliches Low-Carb-Müsli zusammenstellen.

Als Basis nimmst du Eiweißlieferanten wie Magerquark, Buttermilch, Naturjoghurt, Hüttenkäse oder griechischen Joghurt, die du mit Sojaflocken, Nüssen, Chia- oder Leinsamen oder Kokosflocken vermischst. Wer mag, fügt nun noch fructosearme Obstsorten, wie Beeren oder Papaya, hinzu. Zum Süßen eignen sich Zuckeralternativen wie Erythrit oder Flavdrops, die nur den Geschmack aber keine Kalorien liefern. Bei den Low-Carb-Fans Hanna und Lena von twinfit findest du gleich mehrere Rezeptideen, wie dem leckeren Low-Carb-Granola.

Produkt-Tipp: Das Protein-Müsli von Layenberger liefert wenig Carbs und viel Protein bei vollem Geschmack.

Auch lecker: Unsere Low-Carb-Pancakes mit Whey und Ei. Ungesunde Zutaten wie Zucker und Mehl werden hier gegen kohlenhydratarme Alternativen ersetzt und machen die Pancakes zu einem gesunden Low-Carb-Frühstück.

Kohlenhydratarmes Frühstück-to-go

Du hast morgens keine Zeit zum Frühstücken oder einfach noch keinen Appetit? Grüne Smoothies sind da eine prima Lösung. Bereite diese am Abend vorher vor oder genieße den Smoothie auf dem Weg zur Arbeit.

Dein Smoothie sollte zum Großteil aus grünem Gemüse wie Spinat, Gurke oder Grünkohl bestehen. Das Grünzeug ist voller sekundärer Pflanzen- und Bitterstoffe. Banane, Trauben und andere fructosereiche Früchtchen solltest du sparsam verwenden. Ein halber Apfel oder ein paar Beeren bringen ein wenig Süße – aber nicht zu viele Carbs – hinein. Probier mal unseren Avocado-Spinat-Smoothie.

Brot ist beim Low-Carb-Frühstück in Maßen erlaubt

Ohne Brot fehlt dir etwas beim Frühstück? Nicht schlimm, denn im Rahmen der Low-Carb-Diät darf dein Frühstück – im Gegensatz zum Mittag oder Abendessen – ruhig ein paar gesunde, langkettige Kohlenhydrate liefern. Die gehen langsamer ins Blut und versorgen dich so über den Tag stetig mit Energie, was Heißhunger verhindert.

Heißt: Vollkornbrot oder Eiweißbrot am Morgen ist bei einer Low-Carb-Ernährung in Maßen durchaus erlaubt. Belege es zum Beispiel mit Käse, Putenbrust, Frischkäse, Avocado, Gurke oder Tomate. Noch besser als Vollkornbrot: dieses selbst gemachte, kernige Low Carb-Brot. Oder du entscheidest dich für eine Low-Carb-Brotbackmischung mit Geling-Garantie.

Jede Menge andere tolle Low-Carb-Frühstücksideen zum Abnehmen findest du in unserer Rezeptgalerie – die startet automatisch mit einem Rechtsklick auf das Bild oben. Viel Spaß beim Ausprobieren!