Fettblocker: DAS musst du beachten!

Einfach weiteressen wie bisher und trotzdem abnehmen – genau damit werben viele Fettblocker-Produkte. Die Idee klingt verlockend: Ein paar Kapseln sollen verhindern, dass dein Körper Fett aufnimmt, und damit automatisch Kalorien einsparen.

Doch so einfach wie versprochen ist es nicht. Wie Fettblocker wirklich funktionieren, welche Wirkstoffe dahinterstecken und ob sie dir beim Abnehmen tatsächlich helfen können, erfährst du hier.

Was sind Fettblocker und wie wirken sie? Fettblocker sind Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte, die die Aufnahme von Fetten aus der Nahrung reduzieren sollen. Die verschiedenen Wirkstoffe machen das zwar auf unterschiedliche Art und Weise, das Ergebnis soll jedoch das gleiche bleiben: Die Nahrungsfette werden unverdaut wieder ausgeschieden. Das führt dann automatisch dazu, dass du am Tag insgesamt weniger Kalorien zu dir nimmst – und dadurch Gewicht verlierst.

Kalorientechnisch hat es Fett tatsächlich ganz schön in sich: Während jedes Gramm Kohlenhydrate und Eiweiß nur jeweils 4 Kalorien liefert, enthält Fett mit 9 Kalorien mehr als das Doppelte an Energie. Demnach könnten Fettblocker wirklich ganz hilfreich beim Abnehmen sein, falls sie denn halten, was sie versprechen.

Infobox: Fettblocker kurz erklärt• reduzieren die Fettaufnahme im Darm

• können die Kalorienzufuhr senken

• wirken je nach Inhaltsstoff unterschiedlich

• sind kein Ersatz für Ernährung und Bewegung

Die wichtigsten Wirkstoffe im Überblick In Fettblockern kommen verschiedene Wirkstoffe zum Einsatz. Auch wenn alle Ähnliches versprechen, wirken sie unterschiedlich. Außerdem werden manche als Medikament eingeordnet, während andere "nur" Nahrungsergänzungsmittel sind. Das liegt an den Wirkstoffen. Diese drei werden am häufigsten verwendet:

Orlistat wirkt, indem es die Enzyme hemmt, die für die Fettverdauung im Darm zuständig sind. So wird ein Teil der Fette unverdaut ausgeschieden. Fettblocker mit Orlistat sind offiziell als Medikamente zur Gewichtsreduktion zugelassen.

wirkt, indem es die Enzyme hemmt, die für die Fettverdauung im Darm zuständig sind. So wird ein Teil der Fette unverdaut ausgeschieden. Fettblocker mit Orlistat sind offiziell als Medikamente zur Gewichtsreduktion zugelassen. Chitosan bindet Fett und Cholesterin, sodass der Körper diese nicht mehr aufnehmen kann. Chitosan-Präparate wirken also ganz anders und werden nicht als Medikament, sondern lediglich als Nahrungsergänzungsmittel gesehen, wie diese Chitosan-Tabletten.

bindet Fett und Cholesterin, sodass der Körper diese nicht mehr aufnehmen kann. Chitosan-Präparate wirken also ganz anders und werden nicht als Medikament, sondern lediglich als Nahrungsergänzungsmittel gesehen, wie diese Chitosan-Tabletten. Feigenkaktus und andere Ballaststoffe: Die besonderen Faserkomplexe aus Feigenkaktus kommen in vielen frei zugänglichen Fettblockern zum Einsatz und sollen ähnlich wie Chitosan das Fett binden. Es gibt einige Mittel aus der Drogerie, zum Beispiel Mivolis Fettblocker von dm, die damit arbeiten. Abnehmen am Bauch: Mit diesen 7 Tipps klappt es wirklich

Können Fettblocker beim Abnehmen helfen? Die kurze Antwort: nur eingeschränkt. Fettblocker können beim Abnehmen unterstützen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Vor allem Medikamente mit Orlistat zeigen in Studien Effekte, allerdings meist nur bei starkem Übergewicht und in Kombination mit einer Ernährungsumstellung.

Bei frei verkäuflichen Präparaten sieht es anders aus: Studien zeigen, dass der Effekt auf das Gewicht oft minimal ist.

Entscheidend bleibt:

Kaloriendefizit

ausgewogene Ernährung

regelmäßige Bewegung Ohne diese Grundlagen bringen auch Fettblocker kaum etwas.

JLco Julia Amaral / Shutterstock.com Ohne Ernährungsumstellung funktioniert es nicht

Mögliche Nebenwirkungen: Das solltest du wissen Da Fettblocker direkt in die Verdauung eingreifen, können Nebenwirkungen auftreten – vor allem bei falscher Anwendung oder zu hoher Dosierung.

Typische Beschwerden sind:

Verdauungsprobleme

Blähungen

Durchfall

Bauchschmerzen Besonders bei Medikamenten mit Orlistat können die Nebenwirkungen deutlich stärker ausfallen, da nicht verdautes Fett ausgeschieden wird. Deshalb sollten solche Präparate nur gezielt und im Idealfall unter ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden.

Übrigens: Es gibt zudem eine Studie, die untersuchte, ob die Daten zur Verträglichkeit von Orlistat in den Zulassungsstudien damals womöglich beschönigt wurden. Sowohl in der Intensität als auch in der Häufigkeit und Dauer der Nebenwirkungen konnten die Forscher deutliche Unterschiede feststellen.

Wichtiger Fakt: Fett ist nicht dein Feind Der Gedanke, Fett komplett zu blockieren, klingt zunächst logisch – ist aber problematisch. Denn Fette erfüllen wichtige Funktionen im Körper. Vor allem gesunde Fettsäuren, wie Omega-3-Fettsäuren, sind essenziell für deine Gesundheit. Sie unterstützen unter anderem deinen Stoffwechsel und spielen eine wichtige Rolle für Herz und Gehirn. Das Problem: Fettblocker unterscheiden nicht zwischen "guten" und "schlechten" Fetten. Im schlimmsten Fall kann es langfristig zu Nährstoffmängeln kommen.

Achtung: Warum du Fettblocker kritisch sehen solltest Fettblocker werden oft als einfache Lösung vermarktet – doch genau das sind sie nicht. Sie können dazu verleiten, ungesunde Essgewohnheiten beizubehalten, statt sie langfristig zu ändern. Außerdem besteht die Gefahr, dass du dich zu sehr auf solche Produkte verlässt und die eigentlichen Grundlagen aus dem Blick verlierst. Nachhaltiger Erfolg entsteht immer durch Lebensstiländerungen – nicht durch Kapseln.

Wann Fettblocker sinnvoll sein können In bestimmten Fällen können Fettblocker eine Rolle spielen – etwa:

bei starkem Übergewicht

im Rahmen einer medizinischen Behandlung

als kurzfristige Unterstützung unter ärztlicher Begleitung Für alle anderen gilt: Der Nutzen ist begrenzt.

FAQ: Häufige Fragen zu Fettblockern Kann ich mit Fettblockern ohne Diät abnehmen? Nein. Ohne Kaloriendefizit wirst du nicht abnehmen – egal, ob du Fettblocker nutzt oder nicht. Sind frei verkäufliche Fettblocker wirksam? Die Wirkung ist meist gering. Studien zeigen oft nur minimale Effekte auf das Körpergewicht. Sind Fettblocker gefährlich? Sie können Nebenwirkungen haben, vor allem bei falscher Anwendung. Medikamente sollten nur unter ärztlicher Aufsicht genutzt werden. Verhindern Fettblocker die Aufnahme von guten Fetten? Ja. Sie unterscheiden nicht zwischen gesunden und ungesunden Fetten.