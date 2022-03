Abnehmen mit Hypnose So kannst du durch Hypnose Gewicht verlieren und schlank werden

Das wär's doch! Jemand starrt dir direkt in die Augen, schwingt ein Pendel vor deiner Nase hin und her und plötzlich klappt es mit dem Abnehmen. Wir checken, ob das geht

Eigentlich gibt es beim Abnehmen keine Tricks und keine Abkürzungen. Gesund und nährstoffbewusst essen und trinken, mehr Bewegung und ein gesunder Lebenswandel - all das ist notwendig. Und dazu Geduld und Durchhaltewillen, weil es eben nicht von heute klappen kann.

Aber ein kleines bisschen Tricksen wäre schon schön, oder? Okay, also: Wenn du auch zu denjenigen gehörst, die sich schon seit Jahren über sich selbst ärgern, weil das Durchhaltevermögen und die eigene Motivation nicht ausreichen, um gesteckte Ziele in Sachen Fitness oder Ernährung zu erreichen, solltest du jetzt weiterlesen. Vielleicht gehörst auch du zu den Menschen, bei denen, in Kombination mit einer gesunden Lebensweise, Hypnose anschlägt. Studien deuten jedenfalls darauf hin, dass es funktionieren kann.

Warum ist Abnehmen so schwierig?

Kurz gesagt: Wegen des inneren Schweinehundes natürlich. Der bringt uns immer wieder dazu, unsere Schwüre zu brechen. Längere Version: Laut Hypnose-Coach Rainer Stimbert aus Hannover begehen wir oft einen gravierenden Fehler in Bezug auf diesen inneren Schweinehund: Wir sehen ihn als Feind an, ohne ihn wirklich kennenzulernen. Wir fragen nicht, wozu er eigentlich da ist.

Genau das tut Rainer Stimbert aber mit seinen Klienten während der Hypnose. Er sagt: "Der innere Schweinehund achtet darauf, dass es mir jetzt in diesem Moment gut geht. Er kennt nur die Gegenwart und hat kein Gefühl für die Zukunft. Er weiß nicht, dass es notwendig ist, regelmäßig Sport zu treiben, um eine tolle definierte Figur zu haben." Stattdessen versucht er mit allen Mitteln zu suggerieren, sich auf die Couch zu legen, den Fernseher einzuschalten und sich zu entspannen.

"Der innere Schweinehund liebt vor allem eines: Belohnung. Und das geht mit zuckerhaltigem oder kalorienreichem Essen nun mal am besten." Ungünstig ist jedoch, dass im Hintergrund stets das schlechte Gewissen lauert, das genau registriert, dass gerade etwas gehörig schief läuft. Ergebnis des Ganzen: ein Teufelskreis aus Frustration, der nur schwer zu durchbrechen ist.

Welche Formen von Faulheit und Bequemlichkeit gibt es?

Bequemlichkeit hat viele Gründe. Aus seiner Praxis sind Rainer Stimbert die 3 geläufigsten Formen bekannt.

1. Convenience Früher musste der Mensch fit sein, um seine Beute zu jagen. Eine gewisse Fitness war für ihn überlebenswichtig. Im Gegensatz dazu besteht unser Beutezug heutzutage höchstens noch aus dem Gang in den Supermarkt oder zum Kühlschrank. Dank des Internets und spezieller Lieferservices ist Bewegung praktisch nicht mehr notwendig.

2. Kindheit Vielleicht hast du aber auch in deiner Prägephase im Alter von 0 bis 5 Jahren unbewusst den bequemen Lebensstil verinnerlicht. In dieser Phase übernimmst du 80 bis 90 Prozent deines Grundverhaltens von Bezugspersonen wie beispielsweise deinen Eltern. Gerade in Sachen Ernährung und Bewegung kann das extrem prägend sein.

3. Kontakte Oder vielleicht hast du negative Erfahrungen mit sportlichen, schlanken Menschen gemacht. Beispielsweise, indem dir immer die viel sportlichere Schwester oder Nachbarstochter als Vorbild vor die Nase gehalten wurde. Das kann tatsächlich zu einer inneren Abneigung gegenüber diesem Typ Mensch führen. Oder du befindest dich schlicht in der Gesellschaft bequemer Menschen und siehst keine Notwendigkeit etwas an deinem Lebensstil zu ändern.

Kann Hypnose mir helfen fitter und schlanker zu werden?

Ja, das kann funktionieren, wie Studien belegen. Essenziell für eine Veränderung ist vor allem eines: Ehrgeiz – und wenn es nur ein ganz kleiner Funke ist. "Das reicht schon als Arbeitsgrundlage aus“, so Rainer Stimbert. "Wichtig ist, dass ich eine Vorstellung davon habe, welches Ziel ich erreichen will, wie ich dann aussehe, wie ich mich fühlen werde und welche Vorteile ich dadurch habe.“

Positive Beispiele gibt es laut Stimbert in seiner Praxis immer wieder: "Eine Teilnehmerin einer Gruppenhypnose zum Thema Abnehmen, die recht übergewichtig und unsportlich war, nahm rund 1,5 Jahre später an einem Marathon teil. Heute ist sie tatsächlich eine Sportskanone – definiert und durchtrainiert.“

Ein wichtiger Punkt ist, sich realistische Teilziele zu setzen, statt direkt alles zu wollen. Sei dabei so konkret wie möglich. Statt "Ich will abnehmen" sollte dein Ziel vielmehr lauten "Ich will XY Kilo bis zum 1. März abnehmen". Und hier – beim Thema Ehrgeiz – setzt auch schon die Hypnose an.

Wie läuft eine Hypnose zum Abnehmen ab?

Nachdem das Ziel der Sitzung festgelegt wurde, leitet Rainer Stimbert die Trance ein. Ganz wichtig: Dies hat nichts mit der Show-Hypnose zu tun, die du vielleicht aus dem Fernsehen kennst. Vielmehr handelt es sich bei der Hypnose um einen tiefen Entspannungszustand, bei dem der Hypnotisierte weder willenlos noch weggetreten ist.

Wer sich in Trance befindet, ist extrem fokussiert und in einem derart wachen Zustand, der ihm die Möglichkeit gibt, Vorgänge im Unterbewusstsein ganz neu zu verknüpfen. In diesem Zustand soll die Klientin die unangenehme Situation, die negativen Gefühle, die mit dem Problem verknüpft sind, noch einmal beschreiben und nachspüren. Diese Blockade gilt es zu lösen und durch positive Gefühle zu ersetzen.

Wo setzt die Abnehm-Hypnose an?

Am Punkt der Blockade spielt die eigene Wunschvorstellung eine große Rolle. Wie möchte die Klientin sich im Idealfall sehen? Willensstark, fit und schlank beispielsweise. "Ich arbeite gerne mit sogenannten Bodenankern, das heißt: Ich frage Klienten nach dem Zielwort beziehungsweise der Wunschpersönlichkeit. Dieses Wort schreibe ich auf einen Zettel, auf den sich die Klientin ganz zum Schluss draufstellt. Das verstärkt die Wirkung nochmals deutlich."

Diese Technik findet übrigens auch Anwendung im Profisport oder im Businesscoaching. Das gute Gefühl, das der Klient zum Ende der Sitzung hat, wird dann verankert. Das funktioniert so: Zunächst wird ein Anker ausgewählt – Stimbert nutzt hier gerne das Zusammendrücken zweier Finger. Die positiven Emotionen, die während der Hypnose auftreten, werden mit diesem Anker gedanklich verknüpft. Der Sinn dahinter: Drückt die Klientin nun in bestimmten Situationen die Finger zusammen, kann sie dieses positive Gefühl erneut erleben.

Kann ich nach einer Hypnose wieder in alte Muster verfallen?

Auch hier spielt der Anker eine wesentliche Rolle: "Diesen sollte man möglichst oft üben, um die Verbindung der Neuronen im Kopf zu festigen“, sagt der Hypnose-Coach.

Er vergleicht dies gerne mit einem Weg über eine Wiese. "Ich sehe zwar meine Fußspuren im Gras, jedoch haben sich die Halme nach kurzer Zeit wieder aufgerichtet und man erkennt nichts mehr. Gehe ich jedoch jeden Tag einige Male diesen Weg, wird schnell ein fester Pfad erkennbar. So kann man es auch auf die Neuronenanker übertragen. Das hilft mir dabei mich an mein neues Muster zu erinnern und es zu trainieren.“ Sollte all das nicht helfen, empfiehlt der Experte eine erneute Sitzung zur Auffrischung. (Auch wichtig: Strategien gegen Heißhunger.)

Kann ich mit Hypnose auch meine Ernährung beeinflussen?

Beim Thema Abnehmen spielt aber nicht nur die Willensstärke hinsichtlich Bewegung eine Rolle, sondern auch und vor allem der Heißhunger auf Süßes oder Fettiges. Auch hier kann die Hypnose helfen: "Manchmal reicht es aus, wenn man Klienten in Hypnose einmal die Auswirkungen spüren lässt, die regelmäßiger Zuckerkonsum haben kann. Und dann zeigt man, wie es sich anfühlt, genau darauf zu verzichten und stattdessen nur Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die gut und gesund für den Körper sind“, sagt Rainer Stimbert. Schließlich weiß unser Unterbewusstsein genau, was gut für uns ist.

Dass Hypnose einen Effekt auf das Ernährungsbewusstsein haben und somit zum Abnehmerfolg beitragen kann, ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen: Psychologen der Universität Tübingen führten dazu eine Studie mit 43 stark übergewichtigen Frauen durch. 22 von ihnen wurden ausschließlich verhaltenstherapeutisch betreut, die anderen 21 erhielten eine Verhaltenstherapie in Kombination mit Hypnose.

Das Ergebnis: Bei der Hypnosegruppe purzelten die Pfunde auch nach Therapieende stetig weiter und auch ihr Körperfettanteil sank stärker. Außerdem beschrieben diese Frauen, dass sowohl ihre Lebenszufriedenheit als auch ihre Gesundheitsqualität gestiegen seien. Diesen Effekt gab es bei der anderen Gruppe nicht. Das Beste: Kein Jojo-Effekt! 9 von 10 Frauen konnten noch ein halbes Jahr später ihr Gewicht halten.

Hilft Hypnose immer beim Abnehmen?

In Rainer Stimberts Praxis kommen Hochleistungssportler genauso wie ambitionierte Hobbysportler oder auch Menschen mit Übergewicht. Den meisten von Ihnen kann der Coach helfen, jedoch ist nicht jeder Mensch hypnotisierbar.

Stimbert: "Das sind hauptsächlich Menschen, die nicht loslassen können, die die ständige Kontrolle brauchen. Es muss ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Klient und Hypnotiseur aufgebaut werden. Das ist die Grundlager einer jeden Sitzung.“

Die meisten Menschen sind allerdings hypnotisierbar. Für Rainer Stimbert ist jedenfalls klar: Hypnose ist eine Wunderwaffe – vor allem auf emotionaler Ebene. "Es geschieht etwas im Denken, im Verhalten, in der Wahrnehmung. Es findet ein Perspektivwechsel statt und all das geschieht unterschwellig, abseits unseres bewussten Verstandes“, sagt Stimbert.

Hypnose kann beim Abnehmen helfen. Die Basis ist der Glaube an dich selbst und die eigenen Fähigkeiten sowie der Wunsch nach Veränderung, außerdem Geduld. Dann hat die Hypnose eine hohe Erfolgsquote und die Anstrengung wird nicht als solche empfunden.