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Fische
Fische-Horoskop heute: 29. Oktober 2026

Fische Tageshoroskop für 29.10.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.10.2026
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Fische

Dein Tag im Überblick

Ein Tag voller emotionaler Klarheit erwartet dich, liebe Fische. Mit der Unterstützung deiner Lieben kannst du beruflich glänzen und neue Höhen erreichen. Im Norden bleibt es wolkig bei 14 °C, während die Mitte mit klaren 15 °C aufwartet. Im Süden ist es bewölkt bei 12 °C. Keine Feiertage heute, also nutze den Tag für deine persönlichen Projekte.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig im Norden und Süden, klar in der Mitte. Kein Feiertag in Sicht, also mach das Beste aus deinem Tag!

Gesundheit & Mindset

Heute ist ein guter Tag, um auf deinen Körper zu hören. Eine entspannende Abendroutine wirkt Wunder gegen Stress. Lass los, was dich belastet.

Motto: "Ruhe ist der Schlüssel zum Wohlbefinden."

Beziehungskosmos & Karriere

Dein Zuhause wird zum Ankerpunkt für wichtige Gespräche, die deine Beziehung stärken können. Offenheit bei finanziellen Themen bringt Sicherheit und Vertrauen. Im Job kannst du mit ruhiger Zuversicht punkten. Dein Talent, Konflikte friedlich zu lösen, wird heute besonders geschätzt. Vergiss nicht, dass geteilte Verantwortung auch geteilte Last bedeutet.

Motto: "Ehrlichkeit bringt Leichtigkeit."

Glück & Chancen

Ein vertrauliches Gespräch bringt dir heute einen Vorteil. Nutze die Gelegenheit, um emotionale Bindungen zu stärken. Dein Power-Tipp: "Vertrauen öffnet Türen."

Reise & Adventure

Familienbesuche können heute für klärende Gespräche sorgen. Plane deine Reisen so, dass sie dir Raum und Erholung bieten. Vermeide überfüllte Zeitpläne, um Missverständnisse zu vermeiden.

Motto: "Reisen mit Herz und Verstand."

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04