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Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 29. Oktober 2026

Jungfrau Tageshoroskop für 29.10.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.10.2026
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Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Ein ereignisreicher Tag erwartet dich, liebe Jungfrau! Im Norden zeigt sich der Himmel wolkig bei 14 °C, während die Mitte mit 15 °C und klarem Himmel aufwartet. Im Süden bleibt es mit 12 °C ebenfalls wolkig. Plane deine Aktivitäten entsprechend, und denke daran, dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Heute ist kein bundesweiter Feiertag, also nutze die Gelegenheit für ein kleines Abenteuer.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Im Norden Wolken, in der Mitte Sonnenschein. Ideal für einen entspannten Spaziergang.

Gesundheit & Mindset

Achte darauf, deine Pausen bewusst zu gestalten. Sanfte Dehnübungen helfen dir, Verspannungen zu lösen. Lass den Tag in Ruhe ausklingen.

Motto: "Finde die Balance in der Stille."

Beziehungskosmos & Karriere

Eine unerledigte Verantwortung könnte heute früh deine Gedanken dominieren, doch mit klarem Fokus meisterst du auch die größten Herausforderungen. Dein berufliches Geschick entfaltet sich besonders gut im Hintergrund. Nimm dir die Zeit für diskrete Korrekturen, bevor du Ergebnisse präsentierst.

Motto: "Stille Wasser sind tief."

Chance des Tages

Vertraue auf die kleinen Verbesserungen, die du heute bewirkst. Auch ohne große Anerkennung sind sie von Bedeutung.

Motto: "Kleine Schritte, großer Erfolg."

Bewegung & Abenteuer

Plane deine Wege mit Bedacht, um Störungen zu vermeiden. Ein ruhigerer Weg könnte dir helfen, den Arbeitstag mental abzuschließen, bevor du in deinen persönlichen Raum zurückkehrst.

Motto: "Der Weg ist das Ziel."

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04