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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 29. Oktober 2026

Skorpion Tageshoroskop für 29.10.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.10.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Der heutige Tag bringt eine Mischung aus beruflichen Möglichkeiten und emotionalen Erkenntnissen. Im Norden bleibt es wolkig bei 14 °C, während die Mitte Deutschlands mit klarem Himmel und 15 °C aufwartet. Im Süden erwartet dich ein bewölkter Himmel bei 12 °C. Kein Feiertag heute, also volle Energie ins Tagesgeschehen!

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig im Norden, klar in der Mitte, bewölkt im Süden. Kein Feiertag, also nutze den Tag für dich!

Health Check

Achte auf deinen Körper, während du dich den Herausforderungen des Tages stellst. Ein langsames Abendessen kann dir helfen, Stress abzubauen.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Beziehungskosmos & Karriere

Ein heikles Thema kann in einem offenen Gespräch über Vertrauen oder gemeinsame Verpflichtungen aufkommen. Die Mond-Jupiter-Verbindung fördert Klarheit in deinen Beziehungen und öffnet Türen zu beruflichen Chancen. Transparenz ist der Schlüssel, um Missverständnisse zu vermeiden. Höre aufmerksam zu, was dir angeboten wird, denn eine ehrliche Antwort kann dir helfen, tiefere Kooperationen zu sichern. Dein Motto heute: "Vertrauen baut Brücken."

Glück & Chancen

Dein Power-Tipp: Sei aufmerksam für subtile Hinweise, die deinen Vorteil stärken könnten. Eine clevere Antwort könnte dir neue Türen öffnen.

Motto: "Kleinigkeiten machen den Unterschied."

Reise & Adventure

Dienstliche Reisen könnten dich an interessante Orte führen. Bewahre wichtige Dokumente sicher auf und passe deine Pläne entsprechend an, falls sich etwas ändert. Der richtige Ort heute ist dort, wo ernste Gespräche geführt werden können.

Motto: "Sicherheit geht vor."

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04