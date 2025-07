Jens Clasen ist Head of Content bei Women’s Health, wo er Themenpläne füllt, News und Artikel redigiert oder Konferenzen leitet. Studium der Geschichts- und Medienwissenschaften an der HHU Düsseldorf, Ausbildung zum Redakteur, Tätigkeit in allen Ressorts von Health über Love & Life bis Style. Privat spielt er gern Basketball, ist bereits 3 Marathons gelaufen und verbraucht im Jahr immer noch zwei Paar Laufschuhe. Außerdem macht er schlechte Fotos bei Instagram, postet bei Threads als @jenshealthde bzw. trötet bei Mastodon und ist Autor mehrerer Bücher.