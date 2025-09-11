Gillian Andersons 7 Beauty-Tricks für strahlende Haut mit 56

Es lässt sich nicht leugnen, dass Gillian Anderson, 56, eine atemberaubende Haut hat. Ob man sie nun wegen ihrer ikonischen Rolle in "Akte X" oder wegen ihrer unvergesslichen Darbietungen in Netflix-Hits wie "The Crown" und "Sex Education" kennt, es ist klar, dass sie weiß, wie man glänzt – sowohl auf als auch abseits der Leinwand.

Seit über 30 Jahren im Rampenlicht steht Gillian für einen strahlenden, leuchtenden Teint. Und das Beste daran? Sie hat uns großzügig die Geheimnisse ihrer Hautpflege verraten. Und wie sich zeigt, ist ihr Ansatz erfrischend unkompliziert und kombiniert sowohl hochwertige als auch erschwingliche Produkte. Neugierig geworden? Hier sind die 7 Top-Hautpflegetipps, die Gillian Andersons makellose Haut möglich machen:

1. Sie legt Wert auf feuchtigkeitsspendende Hautpflege Feuchtigkeit ist der Schlüssel. "All den teuren Cremes zum Trotz, die ich im Laufe der Jahre geschenkt bekommen habe: Erst als ich merkte, dass meine Haut litt, habe ich angefangen, mehr auf sie zu achten", erzählte die Schauspielerin New Beauty. Und wie? "Es gibt ein Clinique Moisture Surge Gel, das sich hervorragend für die Anwendung am Nachmittag eignet, wenn man das Gefühl hat, dass die Haut austrocknet und Feuchtigkeit braucht." Diese superleichte Gelcreme enthält Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Koffein und Feuchthaltemittel, die das Gesicht prall und strahlend aussehen lassen, ohne sich schwer auf der Haut anzufühlen.

Vor kurzem wurde sie Botschafterin für L'Oréal und erzählte Harper's Bazaar, dass ihr Lieblingsprodukt die L'Oréal Paris Age Perfect Collagen Expert Tagescreme ist. Sie verriet, dass sie sie "jeden Morgen aufträgt, weil sie unglaublich feuchtigkeitsspendend ist, aber vor allem, weil sie Kollagen enthält, das für jeden sehr gut ist – besonders in meinem Alter – und auch gut gegen Altersflecken. Sie fühlt sich wirklich luxuriös und reichhaltig an und sorgt dafür, dass sich meine Haut einfach gut anfühlt."

2. Sie verwendet ein Hautpflegegerät Die Schauspielerin hat auch zugegeben, dass sie ein Fan des ZIIP Halo Microcurrent Facial Toning Device ist. "Es funktioniert wirklich", schwärmte sie gegenüber Harper's Bazaar. "Ich habe es auf einer Gesichtshälfte getestet und dann auf der anderen. Ich hatte gehört, dass es funktioniert, aber ich war trotzdem überrascht!"

3. Sie schwört auf gute Gesichtsbehandlungen In Bezug auf gezielte Behandlungen hat Anderson auch zugegeben: "Das beste Ergebnis, das ich je nach einer Gesichtsbehandlung hatte, war nach einer Behandlung bei Sarah Chapman, bei der sie mein Gesicht massierte. Es war seltsam – sehr beunruhigend –, aber am Ende war ich erstaunt, wie toll meine Haut aussah."

4. Ein weiteres Must-have: Getönte Feuchtigkeitscreme "Sie ist ein wichtiger Teil meines Lebens", sagte die Schauspielerin gegenüber Harper's Bazaar UK, als sie über die getönte Feuchtigkeitscreme sprach, auf die sie schwört. Das Produkt ihrer Wahl? Die getönte Feuchtigkeitscreme von Laura Mercier.

"Ich bin jeden Tag dankbar dafür." Mit Inhaltsstoffen wie Macadamia- und Kukui-Samenöl für Feuchtigkeit und einem hohen Lichtschutzfaktor von 30 ist es kein Wunder, dass die Formel Gillian zum Strahlen bringt. "Es fühlt sich natürlich an, spendet Feuchtigkeit, ist geschmeidig und seidig und bietet eine hervorragende Deckkraft, ohne dass ich das Gefühl habe, etwas aufzutragen", sagte sie gegenüber New Beauty. "Das ist für mich eine ziemlich große Aussage." Außerdem verleiht das Pigment ihrer Haut ein unscharfes, porenfreies Aussehen, ohne dass sie mit der Zeit glänzt oder fettig wird.

5. Falten machen ihr keine Sorgen "Ich glaube, in Europa herrscht allgemein die Meinung, dass Frauen, die natürlich altern, schön sein können, während ich mir nicht so sicher bin, ob das in Amerika, insbesondere in L.A., auch so gesehen wird", sagte sie. "Ich glaube, dass es irgendwie als Makel angesehen wird – so wie Falten ein Makel sind." Das heißt aber nicht, dass sie ihre Anti-Aging-Routine vernachlässigt.

"Ich habe im Laufe der Jahre angefangen, eine Mischung aus Clinique und Estée Lauder zu verwenden. Das ist kein großer Teil meines Lebens, aber ich habe angefangen, einige der Produkte auszuprobieren, die es auf dem Markt gibt. Und ich glaube, es funktioniert. Ich finde, meine Haut fühlt sich definitiv besser an", sagte sie gegenüber New Beauty.

6. Sie pflegt ihre Haut am Set Da die Fans so neugierig auf ihre Hautpflege waren, beschrieb Gillian in einem Instagram-Post aus dem Jahr 2019 ausführlich ihre Routine am Set von "Sex Education". "Alle Produkte, die zum Reinigen, Tonisieren, Befeuchten, Grundieren und Polieren notwendig sind, stammen aus der luxuriösen Produktreihe von Sarah Chapman", schrieb sie in dem Post.

Die Schauspielerin lobte auch Bali Balm für perfekt hydratisierte Lippen und Dr Organic für die Pflege ihres gesamten Körpers, der dadurch weich und glatt bleibt. Ihr Lieblingsprodukt aus dieser Serie sei eine "unglaublich feuchtigkeitsspendende Hautlotion für den ganzen Körper".

7. Sie hält ihre Wellness-Routine einfach Gillian Anderson sagt, dass sie gerne jeden Morgen meditiert, um ruhig zu bleiben, und es vorzieht, zu trainieren, wann immer sie Zeit hat, wie sie in einem Interview mit New Beauty sagte: "Ich bemühe mich nicht besonders, um in Form zu bleiben", sagte Gillian auch gegenüber The Daily Mail. "Ich mache mehrmals pro Woche Yoga und gehe ab und zu joggen." Wenn sie eine neue Rolle übernimmt, engagiert sie einen Personal Trainer, aber meistens trainiert sie einfach, wenn ihr danach ist.