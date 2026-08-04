So easy schminkst du dir schlankere Gesichtszüge und einen frischen Teint

Ein Gesicht, das definierter wirkt, dazu ein frischer, wacher Teint – viele Frauen wünschen sich genau diesen Effekt. Doch muss man dafür gleich zu aufwendigen und oft teuren Treatments greifen? Nicht unbedingt.

Im Interview erklärt unsere Hautexpertin, wie Gesichtsmassagen, die richtige Skincare-Routine und auch Make-up helfen können, die Konturen so zu definieren, dass sie ein schmaleres Gesicht zaubern – und die Haut insgesamt frischer strahlen lassen.

Viele Frauen wünschen sich ein frischeres und gleichzeitig schlankeres Gesicht. Geht das überhaupt? Ja, das geht auf jeden Fall. Häufig wirkt ein Gesicht voller, weil sich Schwellungen bilden – zum Beispiel durch Wassereinlagerungen. Wenn man diese reduziert, kann das Gesicht automatisch definierter und frischer aussehen.

Was genau hilft gegen solche Schwellungen? Ein einfacher, aber sehr effektiver Trick sind Gesichtsmassagen. Sie regen die Durchblutung an und unterstützen den Lymphfluss, sodass die eingelagerte Flüssigkeit besser abtransportiert wird. Schon ein paar Minuten morgens beim Eincremen können einen Unterschied machen.

Viele legen ihre Pflegeprodukte in den Kühlschrank. Ist das sinnvoll oder nur ein völlig überschätzter Beauty-Mythos? Ich würde sagen, es ist bedingt sinnvoll. Auf die Effizienz der Produkte hat die Kälte keinen Einfluss, aber das frische Gefühl ist natürlich schön. Kälte kann außerdem Schwellungen reduzieren und die Durchblutung anregen, wodurch die Haut wacher wirkt. Wer mag, kann morgens auch kurz mit kalten Löffeln über die Augenpartie streichen.

Welche Rolle spielt die Ernährung für ein definierteres Gesicht? Eine ziemlich große! Denn zu viel Salz, Zucker und Alkohol sowie spät eingenommene Mahlzeiten begünstigen Wassereinlagerungen – und die sieht man dann direkt im Gesicht. Wer diese Faktoren reduziert, merkt oft schnell einen Unterschied.

Hängt ein schlankeres Gesicht manchmal auch einfach mit Gewichtsverlust zusammen? Klar, wenn man insgesamt Körperfett reduziert, verändert sich meist auch das Gesicht. Ein gesunder Lifestyle mit moderatem Kaloriendefizit und regelmäßigem Krafttraining kann deshalb ebenfalls zu schmaleren Konturen beitragen. In einer aktuellen Studie konnte man übrigens sogar feststellen, dass sich Kraftsport positiv auf den Kollagengehalt der Haut auswirken kann – und das ist wichtig für ein straffes Hautbild.

Kann man auch optisch ein wenig nachhelfen? Auf jeden Fall, mit Make-up lässt sich einiges machen. Ein guter Contouring-Stick ist der beste Freund, wenn man ganz schnell Gesichtspartien schmaler wirken lassen möchte. Den schönsten Effekt erzielt man, wenn man die Farbe am Wagenknochen aufträgt und bis in den Haaransatz verblendet. Und dabei bitte nicht die Jawline vergessen – hier muss die Farbe aber nach unten in Richtung Hals verblendet werden.

Und was sorgt für Frische und Glow? Regelmäßige Peelings sind eine gute Basis, weil sie abgestorbene Hautzellen entfernen und den Teint sofort frischer wirken lassen. Für mehr Strahlkraft empfehle ich außerdem, morgens ein Vitamin-C-Serum zu benutzen und danach noch ein Hyaluronserum aufzutragen – das spendet Feuchtigkeit und lässt die Haut gleich praller wirken. Ein echter Gamechanger für ein feineres Hautbild sind außerdem die Wirkstoffe Retinol und Retinal. Wichtig ist hier aber die Regel: Regelmäßigkeit schlägt Aggression. Man sollte sich immer langsam herantasten und die Anwendung nach und nach steigern. Eine Konzentration von etwa 0,05 Prozent gilt als mild und gut verträglich. Am besten startet man zunächst mit etwa 3 Anwendungen pro Woche, immer abends.

Welche täglichen Gewohnheiten machen den größten Unterschied für einen frischen Teint? Der Lifestyle bleibt entscheidend. Ausreichend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlage für eine gesunde Haut. Auch ausreichend Wasser trinken hilft, die Haut von innen zu unterstützen, um sie praller wirken zu lassen. Pflegeprodukte können zwar unterstützen – aber die Basis kommt von innen.