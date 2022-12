Immunsystem stärken Diese 6 Lebensmittel stärken deine Abwehrkräfte

Nicht erst seit dem Corona-Virus sind die Monate Oktober bis April die Hauptzeit für Erkältungskrankheiten und andere Virusinfektionen. Um dich zu schützen, braucht es aber nicht immer nur einen Impfstoff. Mit vielen Virus-Erkrankungen kann dein Immunsystem auch allein klarkommen.

Dafür ist es wichtig, dass die Abwehr steht. Sprich: Du musst deinen Körper mit der nötigen Munition versorgen, also Vitaminen und Nährstoffen. Durch den regelmäßigen Verzehr bestimmter Lebensmittel kannst du Infektionen gut bekämpfen oder schon im voraus vermeiden, indem du dein Immunsystem gut versorgst.

Welches Essen ist gut fürs Immunsystem?

Damit dein Immunsystem gegen Corona, Grippeviren und Co. ankämpfen kann, brauchen deine Abwehrkräfte vor allem eine extra Portion Vitamine und Spurenelemente. Diese benutzen sie wie eine Art Munition gegen fiese Keime, wie Bakterien und Viren.

Dieser Ernährungsplan optimiert deine Abwehrkräfte:

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen Ernährungsplan

15 Rezepte für dein Immunsystem

Inklusive Nährwertangaben

17 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen Ernährungsplan

15 Rezepte für dein Immunsystem

Inklusive Nährwertangaben

17 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Mithilfe der Ernährung kannst du beeinflussen, ob du Krankheitserregern besser oder schlechter standhältst. Dieser 4-wöchige Ernährungsplan stärkt nicht nur deine Abwehrkräfte: Gleichzeitig lernst du, welche Produkte deinem Immunsystem sogar Schaden zufügen. Lass dich ein auf 15 spannende Rezepte! Grundlage des Ernährungsplans sind anti-entzündliche und natürliche Lebensmittel – als Basis wirst du in jedem Gericht frisches Gemüse verwenden. Die drei leckeren Mahlzeiten pro Tag haben immer das gleiche Ziel: deine Gesundheit. Damit du besser nachvollziehen kannst, wieso dein Körper gerade diese Lebensmittel braucht, ist jedes Rezept mit einer kleinen InfoVox versehen. Wenn du etwas über deinen Körper lernen, dein Immunsystem stärken und nicht auf Genuss verzichten möchtest, ist dieser Ernährungsplan genau der richtige für dich. Stärke jetzt deine Abwehrkräfte auf die leckerste Art und Weise! mehr Infos alle Pläne 9,90 € nur 3,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Eine ungesunde Ernährungsweise, mit viel Fast Food und Fertigprodukten, wirkt sich hingegen negativ auf deine Immunabwehr aus und kann das Immunsystem sogar schwächen. Es gilt also, sich möglichst abwechslungsreich und nicht zu einseitig zu ernähren. Damit erhöhst du die Chancen, dass du alle Nährstoffe bekommst, die du in der Schnupfen-Saison brauchst.

Welche Vitamine und Spurenelemente stärken das Immunsystem?

Iss einfach gegen die Krankheit an. Wie Studien zeigen, benötigt dein Körper diese Vitamine und Spurenelemente, um gesund durch Herbst und Winter zu kommen.

1. Vitamin C für eine starke Immunabwehr

Vitamin C ist in der Hauptzeit für Virus-Infekte ein echtes Must-have. Es schützt laut Studien deine (Abwehr-) Zellen vor schädlichen freien Radikalen, steigert die Antikörper-Produktion und stimuliert die Vermehrung von T-Lymphozyten (weiße Blutkörperchen), die infizierte Zellen eliminieren können. Vitamin C findet sich nicht nur in Obst (Zitrusfrüchte, Kiwi), sondern in hohen Dosen auch in Gemüse wie Paprika, Brokkoli und Grünkohl. Das sind die besten Vitamin C-Lieferanten

2. Vitamin A lässt Erkältungsviren keine Chance

Vitamin A stärkt Studien zufolge deine Abwehrkräfte, indem es Haut- und Schleimhautzellen beim Wachsen unterstützt. Schleimhäute befinden sich zum Beispiel in den Atemwegen. Bei Krankheiten sind die schnell geschwächt, dadurch können sie keine Barriere gegen Fremdstoffe bilden. Also kommen Viren und Bakterien leichter an den Wänden vorbei und können in deinen Körper gelangen.

Vitamin A findest du in vielen verschiedenen Lebensmitteln, wie Karotten, Kaki, Aprikosen, Spinat, Grünkohl, Eiern und Leber. Auch diese Lebensmittel enthalten besonders viel Vitamin A

3. Vitamin E schützt die Abwehrzellen

Vitamin E ist ein Antioxidans, welches Studien zufolge deine Körperzellen vor schädlichen Angriffen, wie von freien Radikalen schützt. Es hält sie davon ab, deine Zellwände zu zerstören.

Hört sich schlimm an, ist es auch – aber leicht vorzubeugen, denn hohe Mengen an Vitamin E steigern außerdem die Abwehr, indem es Antikörper anregt. Haselnüsse, Pflanzenöle und Vollkorn enthalten viel Vitamin E und sollten somit in einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen. Die 10 besten Vitamin E-Quellen

4. Spurenelemente schützen vor Infekten

Spurenelemente, wie Zink und Selen, sind wichtige Helfer im Kampf gegen Keime und Co. Zink ist für dein Immunsystem von zentraler Bedeutung, da es an zahlreichen wichtigen Prozessen zur Immunabwehr beteiligt ist. Wenn dir Zink fehlt, bist du anfälliger für Infekte.

Ein Selenmangel erhöht wiederum deine Infektanfälligkeit und steigert sogar die Komplikationsrate bei Infektionen. Sie sind also die kleinen Helden unter den Erkältungswundermitteln. Nüsse, Kerne, Garnelen sowie Austern sind Top-Selenlieferanten. Viel Selen enthalten beispielsweise Lachs, Lammfleisch, Reis und Ei.

Welche Ernährung ist gut für die Abwehr von Covid-19, Grippe und Co.?

Es gibt einige Lebensmittel, die wirkliche Wunderhelfer fürs Immunsystem sind. Diese Kandidaten hier liefern schnell und zuverlässig das beste Material für deine körpereigene Viren-Abwehr:

1. Papaya

Bunt, süß, lecker, kalorienarm und durch das Enzym Papain auch noch verdauungsfördernd: Papayas sind ohnehin wahre Alleskönner. Neben Unmengen an Vitamin C enthalten sie mit 60 mg/100 g auch einen riesengroßen Anteil an Provitamin A, das die Abwehrkräfte stärkt. Ein Multi(vitamin)talent!

2. Knoblauch

Knoblauch vertreibt nicht nur Vampire: Noch unbarmherziger geht die Knolle mit Krankheitserregern um, denn sie wirkt antibakteriell und antiviral. 2 Zehen pro Tag sind schlecht für Dracula – aber super für jeden, den die Erkältung nicht erwischen soll.

3. Edamame

Die grünen Schoten der Sojabohne sind besonders wertvoll, da sie reichlich Omega-3-Fettsäuren enthalten, die im Körper entzündungshemmend wirken und somit prima Erkältungen & Co. vorbeugen. Eine gute Handvoll pro Tag reicht schon aus.

Bestell dir beim nächsten Besuch im Asia-Restaurant doch mal ein Schälchen Edamame zum Snacken. Mit Meersalz serviert haben sie echtes Suchtpotenzial.

4. Austern

Forscher des internationalen Ärztenetzwerks Chochrane haben bewiesen, dass Zink Erkältungen nicht nur verkürzt, sondern ihnen auch vorbeugt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für erwachsene Frauen eine Tagesdosis von 7 mg. Austern sind dabei mit Abstand der beste Zinklieferant.

5. Weizenkeime

Austern findest du eklig? Macht nix, Weizenkeime gehen nämlich alternativ auch. Für ein pflanzliches Lebensmittel enthalten sie nämlich ordentliche Mengen an Zink (17 mg/100 g, um genau zu sein), daher sind auch Weizenkeime ein prima Immun-Booster. Misch dir doch einfach ein Löffelchen davon ins morgendliche Müsli, um dein Immunsystem zu stärken.

6. Shiitake-Pilze

Holy shiit! Täglich Shiitake-Pilze zu essen pusht das Immunsystem und stärkt die Abwehrkräfte, hat die University of Florida herausgefunden. Dabei reichen schon kleine Portionen: Bei den Probanden waren es lediglich 113 Gramm pro Tag, die eine nachweisliche Wirkung brachten.

7. Paranüsse

Paranüsse liefern nicht nur erstaunliche Mengen des Spurenelements Selen (2550 µg/100 g – ist schon das 36-Fache der empfohlenen Tagesdosis!), sondern auch die Aminosäure Arginin, die wichtig für das Immunsystem ist.

Essen bei Virus-Infekt: Hat es dich doch erwischt?

Auch jetzt musst du noch nicht zur Tablette greifen: Für viele Beschwerden hält die Natur (oder der Supermarkt deines Vertrauens) ein paar gute Mittelchen bereit:

Das hilft gegen Husten: Wenn du schon lauter bellst als Nachbars Hund, dann versuch, den Husten mit Honig milde zu stimmen. Mehrere US-amerikanische Studien haben gezeigt, dass Honig aufgrund seiner antimikrobiellen Wirkung besser hilft als Hustensaft. Ob pur auf dem Löffel oder im Tee – Honig zur Immunstärkung ist ein echt leckeres Hausmittel.

Wenn du schon lauter bellst als Nachbars Hund, dann versuch, den Husten mit Honig milde zu stimmen. Mehrere US-amerikanische Studien haben gezeigt, dass Honig aufgrund seiner antimikrobiellen Wirkung besser hilft als Hustensaft. Ob pur auf dem Löffel oder im Tee – Honig zur Immunstärkung ist ein echt leckeres Hausmittel. Essen bei Erkältung: Verschleimte Bronchien befreien: Hast du frische Minze in der Küche? Prima: Einfach ein bisschen davon abschneiden und darauf herumkauen. Das freigesetzte Menthol löst Schleim und hilft dir, bald wieder frei zu atmen.

Verschleimte Bronchien befreien: Hast du frische Minze in der Küche? Prima: Einfach ein bisschen davon abschneiden und darauf herumkauen. Das freigesetzte Menthol löst Schleim und hilft dir, bald wieder frei zu atmen. So linderst du Halsweh: Süßholz raspeln hilft, zumindest wenn dein Rachen schmerzt! Süßholzwurzeln, aus denen auch Lakritz gewonnen wird, haben antientzündliche und schleimlösende Wirkung, töten viele Viren, Bakterien und Pilze ab und versorgen die Schleimhäute mit einem Schutzfilm, der gegen trockenen Husten hilft. Besonders wohltuend ist ein Tee aus einem halben Teelöffel Süßholzwurzel und einem Teelöffel Thymiankraut.

Keine Panik vor Viren! Viele Lebensmittel stärken deine natürliche Immunabwehr. Die natürlichen Gesundheits-Booster sind nicht nur viel leckerer, sondern auch wesentlich billiger als Pillen, Pulver & Co. Und haben weniger Nebenwirkungen.

