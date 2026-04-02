Locken im Frühling – 4 Tipps gegen Frizz und Trockenheit

Deine Locken sehen aus wie Stroh, fühlen sich trocken an und ihnen fehlen Schwung und Spannkraft? Kein Wunder: Der Winter hat ihnen ordentlich zugesetzt. Heizungsluft, Wollmützen und eisige Temperaturen haben deine Haarstruktur ausgelaugt. Wir geben dir 4 einfache Tipps, wie du deine Locken für den Frühling wieder in Schwung bekommst.

Warum der Frühling deine Locken aus der Bahn wirft Der Übergang vom Winter in den Frühling ist für Locken purer Stress. Trockene Heizungsluft hat deinen Haaren monatelang Feuchtigkeit entzogen, Mützen haben sie plattgedrückt und die Kälte hat die Struktur deiner Haare angegriffen.

Jetzt im Frühjahr wechselt das Wetter ständig. Es ist abwechselnd warm, kühl, feucht oder trocken. Diese Temperaturschwankungen und die wechselnde Luftfeuchtigkeit machen deinen Locken zu schaffen.

Das Resultat erlebst du als Frizz, Strukturverlust und Locken ohne Sprungkraft. Der Zeitpunkt ist gekommen, um dem mit den richtigen Pflegemaßnahmen entgegenzuwirken.

Die 4 Pflege-Basics, die deine Locken jetzt brauchen Nach dem Winter kannst du deine Locken gezielt unterstützen. Mit diesen 4 Methoden bändigst du den Frizz, bringst Feuchtigkeit zurück und stellst deine Sprungkraft wieder her.

Feuchtigkeit als Basis Trockene Locken sind das Hauptproblem nach dem Winter. Setze auf feuchtigkeitsspendende Produkte mit Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, Glycerin oder Hyaluronsäure. Ein Conditioner allein reicht jetzt nicht mehr – greife zusätzlich zu einer reichhaltigen Haarmaske, die du einmal pro Woche anwendest. Sie versorgt deine Haare intensiv mit Feuchtigkeit und macht sie wieder geschmeidig.

Protein für mehr Struktur Locken brauchen nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Protein, um ihre Form zu halten. Besonders nach strapazierenden Wintermonaten fehlt deinen Haaren oft die nötige Stabilität. Proteinreiche Produkte mit Keratin, Seidenproteinen oder Aminosäuren stärken die Haarstruktur von innen und sorgen dafür, dass deine Locken wieder definiert springen.

Leave-in statt Ausspülen Normale Spülungen wäschst du wieder aus – Leave-in Conditioner bleiben im Haar und arbeiten den ganzen Tag für deine Locken. Sie legen sich wie ein Schutzfilm um jede Strähne, versorgen sie kontinuierlich mit Feuchtigkeit und schützen vor Umwelteinflüssen. Gerade im Frühling, wenn das Wetter unberechenbar ist, sind Leave-ins dein bester Freund.

Öl als Finish Ein hochwertiges Haaröl versiegelt die Feuchtigkeit in deinen Locken und gibt ihnen Glanz zurück. Arganöl, Jojobaöl oder Mandelöl eignen sich besonders gut, denn sie beschweren nicht, pflegen aber intensiv. Verteile ein paar Tropfen in den Längen und Spitzen, während deine Haare noch leicht feucht sind. So verhinderst du Frizz und sorgst für einen gesunden Glanz.

Diese Styling-Fehler ruinieren deine Locken im Frühling Selbst die beste Pflege bringt nichts, wenn du den Effekt beim Styling wieder ruinierst. Diese 3 Fehler solltest du im Frühjahr unbedingt vermeiden:

Zu heißes Föhnen trocknet aus Nach dem Winter sind deine Locken bereits geschwächt. Hohe Hitze beim Föhnen entzieht ihnen noch mehr Feuchtigkeit und macht sie brüchig. Nutze die niedrigste Hitzestufe oder lass deine Haare an der Luft trocknen. Wenn du föhnst, verwende einen Diffusor-Aufsatz und einen guten Hitzeschutz. So wird die Wärme gleichmäßig verteilt und deine Lockenstruktur schonend getrocknet.

Zu viel Bürsten zerstört die Struktur Kämme deine Locken nur im nassen Zustand vorsichtig und nach dem Auftragen deine Leave-in-Produkts mit einem grobzinkigen Kamm oder einer speziellen Lockenbürste. Durchbürsten im trockenen Zustand erzeugt Frizz und kann zu Haarbruch führen. Lass deine Haare zwischen den Wäschen in Ruhe. Je weniger du sie anfasst, desto besser halten sie ihre Form.

gettyimages/Delmaine Donson Bei Locken eignen sich am besten solche groben Kämme, um deine Haare zu entwirren.



Falsche Produkte belasten oder pflegen zu wenig Zu schwere Produkte lassen deine Locken kraftlos aussehen. Zu leichte Produkte spenden nicht genug Feuchtigkeit. Finde die Balance, die für deine Haarstruktur gut funktioniert. Nutze leichte Leave-ins oder Mousses für feines Haar, reichhaltigere Cremes für dickes oder krauses Haar.

Die perfekte Mini-Routine für den Frühlings-Start Mit dieser simplen Routine bringst du deine Locken schnell wieder in Form – ohne großen Aufwand, aber mit sichtbarem Effekt.

Waschen – sanft und nicht zu oft Wasche deine Haare maximal 1 bis 2 Mal pro Woche. Zu häufiges Waschen trocknet deine Locken zusätzlich aus. Nutze ein sulfatfreies Shampoo, das die natürliche Ölproduktion deiner Kopfhaut nicht stört. Massiere es sanft in den Ansatz ein und spüle es gründlich aus. Die Längen werden beim Ausspülen automatisch mitgereinigt.

Leave-in Conditioner als Pflege-Basis Nach jeder Wäsche trägst du einen Leave-in Conditioner auf. Verteile ihn gleichmäßig in den Längen und Spitzen, während deine Haare noch nass sind. Knete das Produkt sanft von unten nach oben in deine Locken ein. So förderst du die Definition der Wellen und versorgst sie den ganzen Tag mit Feuchtigkeit.

Refresh zwischendurch An Tagen ohne Haarwäsche kannst du deine Locken mit einem Refresh-Spray oder einer leichten Creme auffrischen. Befeuchte deine Haare leicht mit Wasser oder einem speziellen Lockenspray und knete eine kleine Menge Creme oder Gel ein. Das reaktiviert deine Locken und bringt die Sprungkraft zurück, ohne dass du komplett von vorn anfangen musst.

FAQ: Die häufigsten Fragen zur Lockenpflege im Frühling Wie oft sollte ich meine Locken im Frühling waschen? Maximal 1 bis 2 Mal pro Woche. Zu häufiges Waschen trocknet deine Locken zusätzlich aus. An den anderen Tagen kannst du sie mit einem Refresh-Spray auffrischen. Brauchen meine Locken im Frühling mehr Feuchtigkeit als im Winter? Ja, denn der Übergang vom Winter in den Frühling ist besonders strapazierend. Deine Locken haben durch Heizungsluft bereits viel Feuchtigkeit verloren. Jetzt brauchen sie intensive Pflege, um sich zu erholen. Kann ich meine Locken im Frühling an der Luft trocknen lassen? Ja, das ist sogar die schonendste Methode. Wenn du föhnst, nutze die niedrigste Hitzestufe, einen Hitzeschutz und einen Diffusor-Aufsatz, um deine Lockenstruktur zu schützen. Was hilft am besten gegen Frizz im Frühling? Eine Kombination aus Leave-in Conditioner und Haaröl. Leave-in versorgt deine Locken mit Feuchtigkeit, Öl versiegelt sie und sorgt für Glanz. Vermeide außerdem zu viel bürsten und zu hohe Temperaturen beim Styling.