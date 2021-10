Stiefel-Trends 2021 5 coole Boots, die du jetzt dringend brauchst

Die dunkle Jahreszeit wäre nur halb so schlimm, wenn sie nicht immer kalte Füße mit sich bringen würde! Klar, zuhause helfen Wärmflaschen und warme Decken. Aber da draußen? Brrr!

Zum Glück gibt es tolle Stiefel, die deine Füße warmhalten! Mit den richtigen Boots an den Füßen wird der Winter ein warmer Marsch durchs Glück. Hier kommen die angesagtesten Modelle.

Trend-Boots: Welche Stiefel sind gerade angesagt?

Von Alleskönnern wie Chelsea-Boots über Must-haves wie Schnürstiefel bis zum Comeback von Plateau-Boots: Wir zeigen echte Multitalente, die dich stylisch durch den Winter bringen. Außerdem verraten wir dir hier, wie du die coolen Boots zu jedem Outfit kombinieren kannst.

1. Overknee-Stiefel

Overknee-Stiefel halten nicht nur deine Beine schön warm, sondern sehen auch noch super schick aus. Dieses Jahr sind vor allem die Modelle mit einer klobigen Sole voll im Trend.

Besonders elegant sind Overknees natürlich mit einem hohen Absatz. Mit einem Kleid oder Rock kombiniert kann aber auch ein flaches Modell smart aussehen und dazu ist es noch total gemütlich. Außerdem: Die 7 schönsten Wickeltechniken für Schals.

2. Plateau-Boots für einen großen Auftritt

Die klobigen Schuhe sind nicht nur in der Sneaker-Variante total im Trend. Vor allem in der kalten Jahreszeit sind Plateau-Boots derzeit ein absolutes Must-have. Denn mit der dicken Sohle kühlen die Füße nicht so schnell aus. Fashion kann so praktisch sein!

Wie du's kombinierst? Am besten lässig im Alltag. Zum Beispiel zu Jeans und Sweatshirt oder in Kombi zu einem Kleid. Netter Nebeneffekt: Die Boots zaubern dich ein paar Zentimeter größer!

(Eine Jacke für den Winter hast du auch noch nicht? Hier findest du die 5 angesagtesten Winterjacken 2021!)

3. Schnürboots: Damit liegst du immer im Trend

Warme Füße sind bei diesem Trend-Evergreen garantiert: Grobe Boots mit Schnürung und Outdoor-Charme waren noch nie so angesagt! Diese Saison besonders beliebt? Boots im Hiking-Look!

Aber auch die klassischen Varianten lassen dich nicht im Stich. Dank der Schnürung passen die Stiefel zu jedem Fuß, denn du kannst sie so eng binden wie du sie brauchst. Highlight: Wenn die Boots auch noch gefüttert sind, steht kuschelig warmen Füßen nichts mehr im Weg.

4. Kniehohe Stiefel

Richtig gehört: Dieses Jahr sind es nicht nur Overknees angesagt, sondern auch die Stiefel-Modelle, die schon kurz unter dem Knie enden. Oft haben sie einen breiten Schaft und zeichnen sich durch einen Kitten Heel aus.

Tragen kannst du die Stiefel lässig zu Jeans oder elegant zu einem Kleid. Da die Stiefel aussehen wie aus den 60er Jahren, trägst du am besten auch die Mode aus dem Jahrzehnt, wie zum Beispiel ein buntes Blumenkleid. Hier findest du übrigens Mützen, die zu deiner Gesichtsform passen.

5. Chelsea Boots: Stiefel-Trend für jede Wetterlage

Diese Stiefel kommen jede Saison wieder und das nicht ohne Grund: Durch den elastischen Einsatz an den Knöcheln kannst du in die Boots einfach reinschlüpfen, ohne hinterher noch lästige Schnürsenkel zu binden.

Ob aus Leder, mit coolen Details, bunt oder als Gummistiefel – für jedes Wetter und jeden Stil gibt es das passende Modell. Und genau deshalb kannst du die Boots zu jedem Outfit von sportlich bis elegant super kombinieren. Übrigens: Wie du kuschlige Lagen-Looks stylst, verraten wir hier.

Kalte Füße im Winter? Mit diesen stylischen Boots nicht mehr! Für welches Modell du dich auch entscheidest, eins ist immer wichtig: Sohlen mit gutem Profil, damit du nicht ins Rutschen kommst, wenn es mal glatt ist. Noch mehr tolle Modetrends für den Herbst gibt's hier.