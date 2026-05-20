Mehr Muskelreiz mit wenig Aufwand: Dieser Trick verändert dein Training

Du willst stärker werden oder Muskeln aufbauen und eine Schippe drauflegen, ohne dein komplettes Training umzustellen? Dann solltest du weniger an deinem Trainingsplan schrauben – und mehr daran, wie du deine Wiederholungen ausführst. Denn genau hier liegt oft das größte ungenutzte Potenzial.

Kleine Anpassungen in der Bewegung können laut Fachleuten einen großen Unterschied machen. Fitness-Coaches Sal Di Stefano, Adam Schafer und Justin Andrews setzen deshalb in ihrer Podcast-Folge "The Mind Pump Show" auf eine einfache, aber wirkungsvolle Strategie: "stretch, pause and squeeze". Auf deutsch: Dehnung – Pause – bewusste Anspannung.

Warum die richtige Ausführung entscheidend ist Viele trainieren regelmäßig, schöpfen aber nicht das volle Potenzial aus. Häufig werden Wiederholungen zu schnell ausgeführt oder der Bewegungsradius verkürzt – etwa bei halben Kniebeugen oder abgebrochenen Bewegungen.

Das Problem: Du reduzierst damit genau die Reize, die für Muskelaufbau entscheidend sind. Studien zum Bewegungsumfang zeigen, dass gerade das Training im gedehnten Muskelzustand besonders effektiv für Hypertrophie sein kann.

So funktioniert die 3-Schritte-Technik im Training Damit du wirklich mehr aus jeder Wiederholung herausholst, kommt es darauf an, jede Phase der Bewegung bewusst zu nutzen. Die folgenden drei Schritte helfen dir dabei, deine Muskeln gezielter zu aktivieren und dein Training deutlich effektiver zu machen.

Schritt 1: Der Stretch – mehr Muskelaufbau durch Tiefe Der Stretch ist die unterste Position einer Bewegung – also der Punkt, an dem dein Muskel maximal gedehnt ist und gleichzeitig Spannung hält.

Beispiele:

Bei der Kniebeuge: die tiefste Position

Beim Kreuzheben: wenn Gesäß und Beinrückseite gedehnt sind

Beim Rudern: wenn die Arme vollständig gestreckt sind Genau dieser Bereich wird oft gemieden, weil er anstrengender ist. Dabei zeigen Studien, dass Training im gedehnten Bereich häufig stärkere Muskelzuwächse erzeugt als verkürzte Bewegungen.

"Die Dehnung ist der effektivste Teil des Muskelaufbaus im gesamten Bewegungsbereich."

Wichtig: Gehe kontrolliert in die Tiefe und halte Spannung – statt einfach nach unten zu fallen.

Schritt 2: Bewusste Anspannung – maximale Muskelaktivierung Am oberen Punkt der Bewegung solltest du den Zielmuskel bewusst anspannen und nicht einfach direkt in die nächste Wiederholung übergehen. Viele lassen genau diesen Moment ungenutzt, obwohl er entscheidend für die Muskelaktivierung ist.

"Wenn deine Muskelverbindung schwach ist, beispielsweise in Gesäß , Oberschenkeln, Brust oder Rücken, dann spanne deine Oberschenkel am Ende der Kniebeuge so fest wie möglich an."

Diese bewusste Anspannung verbessert die sogenannte Mind-Muscle-Connection – also die Fähigkeit, gezielt einzelne Muskeln anzusteuern. Das kann laut Trainingsforschung dazu beitragen, dass Muskeln effektiver arbeiten und besser wachsen.

Schritt 3: Die Pause – mehr Kontrolle und Kraft Die Pause bringt zusätzliche Kontrolle in deine Wiederholungen. Dabei hältst du eine Position bewusst für einige Sekunden – idealerweise genau dort, wo dir die Bewegung am schwersten fällt.

Wenn du an einem Punkt schwach bist, halte genau dort für 5 bis 7 Sekunden – das baut gezielt Kraft auf. Pause-Reps verlängern zudem die Zeit unter Spannung, ein Faktor, der eng mit Muskelwachstum und Kraftentwicklung zusammenhängt. Gleichzeitig verbessern sie Stabilität und Technik.

So setzt du die Technik im Training um Um dir die Umsetzung im Training zu erleichtern, findest du hier die 3 Phasen der Technik noch einmal übersichtlich zusammengefasst:

Typische Fehler – und wie du sie vermeidest Viele verschenken beim Training Potenzial, weil sie sich zu sehr auf das Gewicht und zu wenig auf die Ausführung konzentrieren. Dabei sind es oft kleine Fehler, die große Fortschritte ausbremsen.

Typisch sind zum Beispiel:

zu schnelles Training ohne Kontrolle über die Bewegung

verkürzte Wiederholungen statt voller Bewegungsamplitude

zu hohe Gewichte auf Kosten der Technik

fehlende bewusste Muskelspannung "Wenn du deine Wiederholungen nur verkürzt, um dich ausschließlich auf die Dehnung zu konzentrieren – zum Beispiel, indem du einen Bizepscurl mit vollständig gestrecktem Arm beginnst und ihn nur bis 30–90° beugst, anstatt den vollen Curl auszuführen –, wirst du dich verletzen und schlechte Bewegungsmuster entwickeln".

Deshalb gilt: Qualität schlägt Gewicht.

Für wen ist die Methode geeignet? Die Technik funktioniert für fast alle Trainingslevels:

Einsteigerinnen: lernen bessere Technik und Muskelgefühl

lernen bessere Technik und Muskelgefühl Fortgeschrittene: holen mehr aus jedem Satz heraus

holen mehr aus jedem Satz heraus Wiedereinsteigerinnen: verbessern Kontrolle und Stabilität Egal, ob du Muskeln aufbauen oder einfach effizienter trainieren willst – diese Methode lässt sich in jedes Workout integrieren.

FAQ: Wiederholungstechnik im Krafttraining Muss ich mein Training komplett ändern? Nein. Du kannst die Technik direkt in deine bestehenden Übungen integrieren. Sollte ich weniger Gewicht verwenden? Ja – vor allem am Anfang, damit du die Bewegung sauber kontrollieren kannst. Wie lange sollte eine Wiederholung dauern? Etwa 3–6 Sekunden sind ideal – je nach Übung und Trainingsziel. Ist die Technik wissenschaftlich belegt? Ja, teilweise: Studien zeigen, dass Training im gedehnten Muskelbereich und längere Spannungsphasen besonders effektiv für Muskelaufbau sind.