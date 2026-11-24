Du sitzt am Schreibtisch, beantwortest Mails und bewegst dabei unauffällig deine Fersen. Kann das tatsächlich für die Fitness mehr bewirken, als nur die Beine ein bisschen zu beschäftigen? Genau diese Aussicht macht den sogenannten Soleus-Push-up interessant: eine kleine Bewegung mit messbarer Wirkung auf den Zuckerstoffwechsel.

Dahinter steckt eine echte Laboruntersuchung. Für den Alltag kommt es allerdings darauf an, was die Teilnehmenden genau gemacht haben – und wie lange.

Was ist ein Soleus-Push-up überhaupt? Der Soleus ist ein tiefer liegender Wadenmuskel. Er hilft unter anderem dabei, die Ferse anzuheben. Beim Soleus-Push-up wird er im Sitzen durch wiederholtes Heben und Senken der Fersen gezielt beschäftigt.

Der Name klingt nach Krafttraining, die untersuchte Methode verfolgt aber ein anderes Ziel: Der Muskel soll über längere Zeit arbeiten und dabei Energie umsetzen, ohne schnell zu ermüden. Es geht also nicht um einen möglichst schweren Satz Wadenheben bis zum Brennen.

Die Grundbewegung sieht so aus:

Du sitzt auf einem Stuhl, beide Füße stehen zunächst flach auf dem Boden.

Du hebst die Fersen an, während die Vorfüße Bodenkontakt behalten.

Anschließend senkst du die Fersen wieder ab und wiederholst die Bewegung. Das beschreibt den sichtbaren Ablauf. Für die in Studien angestrebte Muskelarbeit waren zusätzlich die genaue Ausführung und eine entsprechende Anleitung wichtig.

Was die Bewegung im Labor bewirkt hat Eine in iScience veröffentlichte Untersuchung zeigte: Mit dieser gezielten, länger andauernden Muskelarbeit ließ sich der Energieumsatz des Soleus deutlich erhöhen. Interessant war dabei, wie ausdauernd der Muskel arbeiten konnte und wie wenig er dafür auf seine eigenen gespeicherten Kohlenhydrate zurückgriff.

In einem Versuch tranken die Teilnehmenden eine Glukoselösung. Während sie anschließend über 3 Stunden die angeleitete Bewegung ausführten, fiel der Blutzuckeranstieg gegenüber ruhigem Sitzen deutlich geringer aus. Auch die Insulinantwort war niedriger.

Die häufig dazu in Zeitschriften und Web-Artikeln zitierte Zahl von bis zu 52 Prozent bezieht sich auf den zusätzlichen Blutzuckeranstieg über den Beobachtungszeitraum. Sie bedeutet nicht, dass der gesamte Blutzuckerspiegel um die Hälfte sank. Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, dass ein paar Wiederholungen nach dem Mittagessen denselben Effekt hätten.

Warum gelegentliches Fersenwippen nicht dasselbe ist Die wichtigste Zutat war nicht bloß die Bewegung, sondern die anhaltende, gezielte Muskelarbeit. Die Teilnehmenden machten keine kurze Übungspause zwischen zwei Mails. Sie zogen durch, und die Forschenden kontrollierten die Muskelarbeit mit Laborgeräten.

Wichtig ist, dass der Soleus-Push-up trotz seines einfachen Aussehens eine spezifische Ausführung erfordert. Für deinen Büroalltag folgt daraus: Du kannst die Grundbewegung nachvollziehen. Ob du dabei denselben Trainingsreiz beziehungsweise Energieumsatz wie im Versuch erreichst, lässt sich am Schreibtisch aber nicht einfach erkennen. Eine wissenschaftlich abgesicherte Empfehlung wie "3-mal täglich 20 Wiederholungen reichen" ergibt sich aus dieser Untersuchung nicht.

STUDIEN-CHECK Was die Soleus-Studie zeigt – und was nichtBelegt ist ein kurzfristiger Effekt gezielter, länger andauernder Soleus-Muskelarbeit auf den Zuckerstoffwechsel unter kontrollierten Bedingungen.

Nicht nachgewiesen sind damit eine dauerhafte Gewichtsabnahme, die Vorbeugung von Diabetes oder die gleiche Wirkung durch gelegentliches Fersenheben im Büro.

Auch die Frage, wie viel eine kurze, frei ausgeführte Variante zwischen zwei Aufgaben bringt, beantwortet die Studie nicht.

Kurbelt der Trick den Stoffwechsel an? Während ein Muskel arbeitet, braucht er Energie. In diesem Sinn lautet die Antwort: Ja. Sie wird aber missverständlich, wenn daraus ein dauerhaft höherer Kalorienverbrauch oder ein Abnehmversprechen wird.

Auch ein im Versuch erhöhter Fettumsatz bedeutet nicht automatisch, dass langfristig Körperfett verloren geht. Die Untersuchung macht vor allem deutlich, dass selbst ein vergleichsweise kleiner Muskel bei passender Aktivierung den Stoffwechsel messbar beeinflussen kann.

Was du davon an deinen Schreibtisch mitnehmen kannst Wenn du die Bewegung ausprobieren möchtest, beginne entspannt und ohne Zusatzgewicht. Die sichtbare Grundbewegung ist kein Anlass, gleich stundenlang zu trainieren. Bei Schmerzen oder Krämpfen hörst du auf.

Betrachte das Fersenheben als zusätzliche Bewegungsmöglichkeit, nicht als Grund, länger sitzen zu bleiben. Die untersuchte Wadenarbeit hat eine andere Aufgabe als ein Spaziergang oder dein Kraft- und Ausdauertraining. Aus guten Blutzuckerwerten in einem Laborversuch wird kein vollständiges Fitnessprogramm.