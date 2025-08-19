Power in 5 Minuten: 7 Micro-Workouts fürs Büro

Sitzen ist das neue Rauchen – und der Joballtag oft ein Sitzmarathon. Deshalb sind Bewegungspausen echte Gesundheits-Booster. Wer regelmäßig kleine Aktivierungen einbaut, tut Herz, Kreislauf und Rücken etwas Gutes – und steigert gleichzeitig den Fokus. Und: Kurze, regelmäßige Bewegungspausen verbessern nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Produktivität.

Top 3 Benefits im Überblick Schon ein paar Minuten lohnen sich. Die Wirkung kleiner Bewegungspausen ist wissenschaftlich belegt – und sie lässt sich direkt im Alltag umsetzen:

Die 7 besten 5-Minuten-Übungen für den Schreibtisch Diese Moves passen zwischen zwei Mails. Jede Übung braucht keine Geräte, kaum Platz – und wirkt trotzdem spürbar.

1. Chair Squats – der Büro-Kniebeuger Der Klassiker fürs Unterkörper-Training. Einfach, effektiv und perfekt gegen Sitz-Starre.

So geht's : Vor den Stuhl stellen, in die Knie gehen, bis du ihn fast berührst, wieder hochdrücken.

: Vor den Stuhl stellen, in die Knie gehen, bis du ihn fast berührst, wieder hochdrücken. Aktiviert Beine und Po

Verbessert die Blutzirkulation 2. Desk Push-ups – Kraft an der Tischkante Oberkörpertraining ohne Matte. Diese Variante ist schulterfreundlich und schnell gemacht.

So geht's : Hände auf Tischkante, Körper in Plank-Position, langsam absenken, hochdrücken.

: Hände auf Tischkante, Körper in Plank-Position, langsam absenken, hochdrücken. Stärkt Arme, Brust und Rumpf

Fördert Haltung und Muskelkraft 3. Wadenheben – für leichte Beine Mehr Schwung für den Blutfluss. Ideal, wenn du lange sitzt oder viel stehst.

So geht's: Fersen anheben, 3 Sek. halten, absenken.

Fersen anheben, 3 Sek. halten, absenken. Bessere Durchblutung

Senkt Thromboserisiko 4. Schulterrollen – Nacken entspannen Lockerung gegen Schreibtisch-Verspannungen. Hilft sofort, wenn der Nacken zwickt.

So geht's : 10× nach hinten, 10× nach vorne rollen.

: 10× nach hinten, 10× nach vorne rollen. Löst Verspannungen

Reduziert Stressgefühl 5. Glute Squeeze – Po-Aktivierung im Sitzen Mini-Workout ohne Aufstehen. Perfekt für lange Meetings oder Calls.

So geht's : Gesäß anspannen, 5 Sek. halten, lösen.

: Gesäß anspannen, 5 Sek. halten, lösen. Aktiviert den Core

Steigert Stoffwechselaktivität 6. Side Bends – Rumpf mobilisieren Mehr Beweglichkeit in der Mitte. Entlastet Wirbelsäule und Bauchmuskeln.

So geht's : Aufstehen, seitlich beugen, Arm über den Kopf.

: Aufstehen, seitlich beugen, Arm über den Kopf. Mobilisiert die Wirbelsäule

Weniger Rückenschmerzen 7. Walk und Talk – Gehen statt Sitzen Schritte sammeln ohne Extra-Zeit. Funktioniert bei fast jedem Telefonat.

So geht's: Telefonate im Gehen führen.

Telefonate im Gehen führen. Mehr Schritte, mehr Sauerstoff fürs Gehirn

Steigert die Kreativität So integrierst du Micro-Workouts in deinen Tag Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Kleine Aktivierungen wirken nur, wenn du sie konsequent einbaust:

Alle 30 Minuten einen 5-Minuten-Block einplanen

Erinnerungen im Kalender oder via Fitnesswatch setzen

Mit Kolleginnen gemeinsam starten – Team-Motivation Keine Zeit für Sport? Hier findest du noch mehr Mini-Workouts

Mini-Plan für 1 Woche Klare Struktur macht’s leichter. Mit diesem Wochenplan weißt du sofort, welche Übungen wann dran sind.