Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Fitness
Fitnesstraining

Power in 5 Minuten: 7 Micro-Workouts fürs Büro

Power in 5 Minuten
Die 7 besten Micro-Workouts fürs Büro

Stundenlanges Sitzen macht nicht nur müde, sondern kann auch Herz, Stoffwechsel und Rücken belasten. Die Lösung: Micro-Workouts!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.08.2025
Als Favorit speichern
So baust du Mikro-Workouts in deinen Büro-Alltag ein
Foto: GettyImages / AndreyPopov

Sitzen ist das neue Rauchen – und der Joballtag oft ein Sitzmarathon. Deshalb sind Bewegungspausen echte Gesundheits-Booster. Wer regelmäßig kleine Aktivierungen einbaut, tut Herz, Kreislauf und Rücken etwas Gutes – und steigert gleichzeitig den Fokus. Und: Kurze, regelmäßige Bewegungspausen verbessern nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Produktivität.

Top 3 Benefits im Überblick

Schon ein paar Minuten lohnen sich. Die Wirkung kleiner Bewegungspausen ist wissenschaftlich belegt – und sie lässt sich direkt im Alltag umsetzen:

Die 7 besten 5-Minuten-Übungen für den Schreibtisch

Diese Moves passen zwischen zwei Mails. Jede Übung braucht keine Geräte, kaum Platz – und wirkt trotzdem spürbar.

1. Chair Squats – der Büro-Kniebeuger

Der Klassiker fürs Unterkörper-Training. Einfach, effektiv und perfekt gegen Sitz-Starre.

  • So geht's: Vor den Stuhl stellen, in die Knie gehen, bis du ihn fast berührst, wieder hochdrücken.
  • Aktiviert Beine und Po
  • Verbessert die Blutzirkulation

2. Desk Push-ups – Kraft an der Tischkante

Oberkörpertraining ohne Matte. Diese Variante ist schulterfreundlich und schnell gemacht.

  • So geht's: Hände auf Tischkante, Körper in Plank-Position, langsam absenken, hochdrücken.
  • Stärkt Arme, Brust und Rumpf
  • Fördert Haltung und Muskelkraft

3. Wadenheben – für leichte Beine

Mehr Schwung für den Blutfluss. Ideal, wenn du lange sitzt oder viel stehst.

  • So geht's: Fersen anheben, 3 Sek. halten, absenken.
  • Bessere Durchblutung
  • Senkt Thromboserisiko

4. Schulterrollen – Nacken entspannen

Lockerung gegen Schreibtisch-Verspannungen. Hilft sofort, wenn der Nacken zwickt.

  • So geht's: 10× nach hinten, 10× nach vorne rollen.
  • Löst Verspannungen
  • Reduziert Stressgefühl

5. Glute Squeeze – Po-Aktivierung im Sitzen

Mini-Workout ohne Aufstehen. Perfekt für lange Meetings oder Calls.

  • So geht's: Gesäß anspannen, 5 Sek. halten, lösen.
  • Aktiviert den Core
  • Steigert Stoffwechselaktivität

6. Side Bends – Rumpf mobilisieren

Mehr Beweglichkeit in der Mitte. Entlastet Wirbelsäule und Bauchmuskeln.

  • So geht's: Aufstehen, seitlich beugen, Arm über den Kopf.
  • Mobilisiert die Wirbelsäule
  • Weniger Rückenschmerzen

7. Walk und Talk – Gehen statt Sitzen

Schritte sammeln ohne Extra-Zeit. Funktioniert bei fast jedem Telefonat.

  • So geht's: Telefonate im Gehen führen.
  • Mehr Schritte, mehr Sauerstoff fürs Gehirn
  • Steigert die Kreativität

So integrierst du Micro-Workouts in deinen Tag

Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Kleine Aktivierungen wirken nur, wenn du sie konsequent einbaust:

  • Alle 30 Minuten einen 5-Minuten-Block einplanen
  • Erinnerungen im Kalender oder via Fitnesswatch setzen
  • Mit Kolleginnen gemeinsam starten – Team-Motivation

Keine Zeit für Sport? Hier findest du noch mehr Mini-Workouts

Mini-Plan für 1 Woche

Klare Struktur macht’s leichter. Mit diesem Wochenplan weißt du sofort, welche Übungen wann dran sind.

Fazit: Schon 5 Minuten am Tag machen den Unterschied

Diese kurzen Bewegungspausen summieren sich zu großen Gesundheitseffekten. 5 Minuten pro halbe Stunde sind machbar – und dein Körper wird es dir danken.