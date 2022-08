Outdoor-Workout Dieses Ganzkörper-Workout ist optimal für draußen 1/21 Draußen trainieren Den ganzen Körper fordern 2/21 Draußen trainieren / Workout A Rückwärtslaufen 3/21 Draußen trainieren / Workout A Brett mit diagonalem Beinzug 4/21 Draußen trainieren / Workout A Rückbeuge auf dem Boden 5/21 Draußen trainieren / Workout A Beinheber 6/21 Draußen trainieren / Workout A Unterarmstütz 7/21 Draußen trainieren / Workout B Bankaufsteiger 8/21 Draußen trainieren / Workout B Dips an der Parkbank 9/21 Draußen trainieren / Workout B Rumpfdrehen mit ausgestreckten Armen 10/21 Draußen trainieren / Workout B Einbeiniges Beckenheben 11/21 Draußen trainieren / Workout B Bergsteigerin 12/21 Draußen trainieren / Workout C Kniehebelauf 13/21 Draußen trainieren / Workout C Seitstütz mit Knieanziehen 14/21 Draußen trainieren / Workout C Wandstand am Baum 15/21 Draußen trainieren / Workout C Beinkreisel in Seitenlage 16/21 Draußen trainieren / Workout C Zwei-Punkt-Stütz 17/21 Draußen trainieren / Workout D Hüftheben 18/21 Draußen trainieren / Workout D Armsteigen 19/21 Draußen trainieren / Workout D Aufgedrehte Liegestütze 20/21 Draußen trainieren / Workout D Aufgerichtete Ausfallschritte 21/21 Draußen trainieren / Workout D Radfahren

