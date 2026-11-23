Du sitzt mit dicken Socken auf dem Sofa und deine Füße fühlen sich trotzdem kalt an? Neben Decke und Wärmflasche könnte auch regelmäßige Bewegung einen Versuch wert sein. Und das nicht nur, weil dir beim Gehen warm wird, sondern nachhaltig: Eine kleine Winterstudie fand nach 2 Wochen regelmäßigem Walking weniger Kältebeschwerden am Abend.

Das untersuchte Programm bestand vor allem aus zusätzlichen Schritten und zügigem Gehen oder Joggen. Du brauchst dafür weder ein Fitness-Studio noch besondere Geräte – allerdings etwas mehr Zeit als für ein paar Kniebeugen zwischendurch.

Weniger frieren – auch nach dem Training Die im Journal of Physiological Anthropology veröffentlichte Untersuchung begleitete 16 junge Frauen, die häufig froren und zuvor nicht regelmäßig Sport trieben. Eine Hälfte bewegte sich zwei Wochen lang gezielt mehr, die andere behielt ihre bisherigen Gewohnheiten bei.

Das Ergebnis: Die aktiven Frauen empfanden nach dem Programm ihren Körper und ihre Füße vor dem Schlafengehen als wärmer und angenehmer als die Kontrollgruppe. Besonders konkret war der Unterschied an Füßen und Zehen: Dort berichteten sie im Anschluss an das Trainingsprogramm von weniger Kältegefühl als die Frauen ohne zusätzliches Training. Auch an Händen und Fingerspitzen nahmen die Beschwerden innerhalb der Bewegungsgruppe ab.

Es ging also nicht bloß um den Wärmeeffekt während einer flotten Runde. Die Verbesserung zeigte sich abends vor dem Zubettgehen. Die Untersuchung ist mit 8 Frauen pro Gruppe klein, liefert aber einen konkreten Ansatz für bisher wenig aktive Menschen mit ähnlichen Beschwerden.

So sah das zweiwöchige Gehprogramm aus Der Kern war nicht eine einzelne Spezialübung, sondern mehr Bewegung an mehreren Tagen. Diese Vorgaben bekamen die Teilnehmerinnen:

Mindestens 4 Bewegungstage pro Woche.

An diesen Tagen mindestens 5.000 Schritte zusätzlich zum bisherigen persönlichen Tagesdurchschnitt.

Innerhalb des Bewegungsprogramms mindestens 15 Minuten zügiges Gehen oder moderates Joggen, sodass der Körper warm wurde.

Zeitpunkt und Ort konnten sie selbst wählen. Wichtig: Die 15 Minuten waren Teil des Programms, nicht die gesamte Bewegungsmenge. Und die Schrittvorgabe bedeutete nicht "insgesamt 5.000 Schritte". Wer vorher beispielsweise auf durchschnittlich 4.000 Schritte kam, sollte an den Bewegungstagen mindestens 9.000 erreichen.

So bringst du die Bewegung in deinen Alltag Verschaffe dir zunächst einen Überblick über deine üblichen Schritte, etwa mit dem Smartphone oder einer Uhr. Plane anschließend 4 passende Tage ein. Zusätzliche Wege lassen sich beispielsweise auf eine Mittagspause und eine längere Runde nach Feierabend verteilen; darin kannst du den zügigen Abschnitt unterbringen.

Wenn der zusätzliche Umfang für dich zunächst zu groß ist, steigere dich schrittweise. Das ist ein praktischer Einstieg, nicht dieselbe Dosis wie im untersuchten Programm. Wähle außerdem eine sichere Strecke und passende Kleidung: Du sollst dich bewegen, nicht bewusst frieren oder Kälte aushalten.

Warum sich die Füße wärmer anfühlen können Überraschend: Die gemessene Hauttemperatur an den Füßen war vor dem Schlafengehen nach den 2 Wochen nicht erhöht. Trotzdem empfanden die Frauen weniger Kälte. Die Forschenden vermuten deshalb, dass regelmäßige Bewegung die Wahrnehmung und Bewertung von Kältereizen beeinflussen könnte.

Zusätzlich verbesserten sich einige Schlafwerte: Die Bewegungsgruppe verbrachte mehr Zeit im Tiefschlaf und lag vor dem Einschlafen kürzer wach. Auch da können natürlich weniger kalte Füße eine Rolle spielen.

Wann du häufiges Frieren abklären lassen solltest Wenn du neu oder ungewöhnlich stark frierst, das Kältegefühl anhält oder weitere Beschwerden hinzukommen, lass es ärztlich abklären. Das gilt besonders bei schmerzhaften oder auffällig verfärbten Fingern und Zehen. Ein Bewegungsprogramm ersetzt keine Untersuchung möglicher Ursachen.