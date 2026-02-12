Pilates-Power: Warum Frauen mit diesem Trend-Workout klar im Vorteil sind

Kaum eine Sportart wird so unterschätzt wie Pilates. Was nach sanften Bewegungen und leichtem Dehneffekt aussieht, ist in Wahrheit ein gezieltes Krafttraining mit Fokus auf Core, Haltung und Kontrolle. Und damit nicht genug: Studien zeigen, dass vor allem Frauen mental und körperlich von dieser Sportart profitieren. Wir verraten dir, woran das liegt.

Laut Studien: Diese Vorteile hat Pilates für Frauen Beim Pilates geht es um Kontrolle, fokussierte Atmung und hohe Konzentration bei angespanntem Core. Eine Kombination, die vor allem Frauen im Training zugute kommt. Mehrere Studien konnten nachweisen, dass Pilates messbar Muskelkraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Körperwahrnehmung verbessert und für weniger Stress, eine bessere Stimmung und höhere Lebensqualität sorgt. Das Beste daran: Auch Probandinnen mit gesundheitlichen Einschränkungen konnten durch moderates Training diese Effekte erzielen.

Auch diese Studie bestätigt, dass schon ein Pilates-Workout pro Woche bei zuvor inaktiven Frauen für Verbesserungen in Kraft, Flexibilität und Haltung sorgen kann. Kurz gesagt: Schon eine einzige Pilates Einheit pro Woche kann bei Frauen messbare physische und psychische Vorteile bringen – egal ob du Anfängerin oder Profi bist.

Die Vorteile im Überblick

Pilates Workout: So gelingt dir der Einstieg Wenn du dich selbst vom "Pilates-Effekt" überzeugen willst, reicht schon eine Einheit pro Woche. Vor allem für Anfängerinnen ist es entscheidend, dass die Technik sitzt und man ein Gefühl für die Bewegungen bekommt. Das gelingt dir am besten, wenn du einen Kurs in einem Pilates-Studio besuchst. Dort werden die Übungen genau erklärt und die Trainerin kann dich korrigieren, wenn nötig. Alternativ eignen sich auch Anfänger-Videos auf YouTube, um mit den Übungen vertraut zu werden.

Am besten beginnst du mit Matten Pilates, um die Sportart kennen zu lernen. Wer mehr möchte, kann auch spezielle Kurse mit Geräten wie dem Reformer oder dem Cadillac ausprobieren.

Unser Tipp: Pilates lässt sich ideal mit Krafttraining oder Laufen kombinieren, da es Stabilität, Beweglichkeit und Körperkontrolle verbessert und andere Trainingsformen sinnvoll ergänzt.

FAQ: Häufige Fragen zu Pilates Ist Pilates für Anfängerinnen geeignet? Ja, Pilates ist ideal für Einsteigerinnen, da Übungen kontrolliert ausgeführt und individuell angepasst werden können. Wie schnell zeigen sich erste Effekte? Studien und Praxiserfahrung zeigen, dass sich Kraft, Beweglichkeit und Körpergefühl oft schon nach wenigen Wochen verbessern. Reicht eine Pilates Einheit pro Woche aus? Ja, bereits eine Einheit pro Woche kann messbare physische und psychische Vorteile bringen, besonders bei zuvor inaktiven Frauen. Kann Pilates Krafttraining ersetzen? Pilates ersetzt klassisches Krafttraining nicht vollständig, ergänzt es aber sinnvoll durch Core Stabilität und Körperkontrolle. Ist Pilates auch bei Stress oder Rückenschmerzen sinnvoll? Ja, Pilates kann Stress reduzieren und Rückenschmerzen lindern, da es Haltung, Atmung und muskuläre Balance verbessert.