Forschung zeigt: Schon wenig Bewegung kann dein Körpergefühl und deine Stimmung verbessern

Du weißt, dass Bewegung gut für dich ist – und trotzdem gibt es Tage, an denen ein "richtiges Training" einfach nicht reinpasst? Und dann machst du einfach nichts? Das ist die falsche Schlussfolgerung!

Denn: Es muss nicht immer eine volle Fitness-Einheit sein, damit Bewegung sich lohnt. Neue Ergebnisse der Women’s Sports Foundation legen nahe, dass schon kleine Mengen Bewegung pro Woche mit einem deutlich besseren Körpergefühl und einer besseren mentalen Verfassung zusammenhängen.

Infobox: Wer hinter den Daten stecktDie Auswertung stammt aus der Studie "Built to Move" der Women’s Sports Foundation, die in Zusammenarbeit mit Flamingo und Gotham FC durchgeführt wurde. Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen Bewegung sowie körperlichem, mentalem und emotionalem Wohlbefinden bei Frauen im Alter von 22 bis 35 Jahren.

Fokus der Studie: Wertschätzung des eigenen Körpers Für "Built to Move" wurden mehr als 1500 Frauen (22 bis 35 Jahre) befragt – unter anderem dazu, wie häufig sie sich bewegen und wie sie ihre körperliche und mentale Gesundheit einschätzen. "Aktiv" bedeutete in dieser Auswertung im Grunde jede Art von Bewegung, nicht nur Sport im klassischen Sinn.

Danette Leighton, Geschäftsführerin der Women’s Sports Foundation, erklärt, dass das Ziel war, besser zu verstehen, wie Aktivität Frauen helfen kann, sich stärker, gesünder und wertschätzender gegenüber dem eigenen Körper zu fühlen – mit Fokus darauf, was der Körper kann, nicht nur darauf, wie er aussieht. Gerade die Altersgruppe 22 bis 35 sei wichtig, weil viele in dieser Lebensphase mit Sport aufhören, während der Druck rund ums Aussehen hoch bleibt.

Schon wenig Bewegung hängt mit besserem Körpergefühl zusammen Ein zentrales Ergebnis der Befragung: Frauen, die sich insgesamt 1 bis 2 Stunden pro Woche bewegten, berichteten deutlich häufiger von einem positiven Körpergefühl als Frauen, die gar nicht oder weniger als eine Stunde pro Woche aktiv waren (um 83 Prozent wahrscheinlicher). Auf den Tag heruntergerechnet entspricht das im Schnitt etwa 8,5 Minuten Bewegung täglich.

Auch bei der Einschätzung der eigenen Gesundheit zeigte sich ein klarer Zusammenhang: Die Frauen aus der Gruppe mit 1 bis 2 Stunden Bewegung pro Woche bewerteten ihre körperliche Gesundheit häufiger als gut (um 25 Prozent wahrscheinlicher) und schätzten auch ihre mentale Gesundheit öfter positiv ein (um 30 Prozent wahrscheinlicher) als weniger aktive Teilnehmerinnen.

Mehr Bewegung – messbar mehr positives Körpergefühl Je mehr sich die Frauen bewegten, desto deutlicher fielen die Unterschiede aus. Teilnehmerinnen, die 2 bis 4 Stunden pro Woche aktiv waren, berichteten im Vergleich zu Frauen, die gar nicht oder weniger als eine Stunde pro Woche aktiv waren, fast doppelt so häufig von einem positiven Körpergefühl. Außerdem schätzten sie ihre körperliche Gesundheit deutlich öfter als gut ein (um 54 Prozent wahrscheinlicher) und bewerteten auch ihre mentale Gesundheit häufiger positiv (um 46 Prozent wahrscheinlicher).

Spannend ist dabei: Es ging nicht nur um "Fitness", sondern um ein stärkeres Gefühl von Leistungsfähigkeit. Frauen, die 1 bis 4 Stunden pro Woche aktiv waren, gaben deutlich häufiger an, sich stark, kraftvoll und stolz auf das zu sein, was ihr Körper leisten kann – im Vergleich zu den weniger aktiven Teilnehmerinnen. Danette Leighton sagt dazu:

"Wir haben viel zu viel Zeit damit verbracht, Frauen einzureden, dass Bewegung etwas sei, um anders auszusehen, dabei liegt der wahre Wert von Bewegung darin, dass sie uns hilft, uns anders zu fühlen."

Warum schon ein bisschen Bewegung so viel bewirken kann Ein Teil der Wirkung liegt im Kopf, sagt die zertifizierte Personal Trainerin Taylor Beebe. Kleine Bewegungseinheiten können helfen, von dem Gedanken "Ich kann das sowieso nicht" wegzukommen – hin zu einer neugierigeren Frage: "Was kann ich?"

Wenn Ziele in kleine Schritte zerlegt werden, wirken sie machbarer. Und jedes Mal, wenn du sie umsetzt, stärkst du dein Vertrauen in dich selbst. Hier findest du 7 einfache Übungen, die du wirklich jeden Tag machen kannst.

So bewegst du dich mehr – ohne dein Leben umzukrempeln Wenn du schon regelmäßig trainierst: super, weitermachen. Wenn du gerade eher wenig Bewegung hast, helfen diese Ansätze beim Einstieg:

Erweitere deine Definition von "aktiv": Bewegung ist nicht nur Studio und nicht nur Sport. Mandy Freeman, zweifache Meisterin der US-Fußballliga und Verteidigerin bei Gotham FC, sagt: "Bewegung kann alles sein und muss nicht super lange dauern. Ein paar Minuten über den Tag verteilt bringen schon viel." Starte mit kurzen Gehpausen: Beebe empfiehlt, den Schrittzähler als Einstieg zu nutzen. Mehrere 5- bis 10-Minuten-Spaziergänge über den Tag summieren sich. Mach mehr von dem, was du ohnehin magst: Radfahren, Tanzen, Yoga – alles zählt. Freeman nennt als persönliche Klassiker lange Spaziergänge mit dem Hund und Tanzen in der Wohnung beim Putzen. Der Trick: Es muss sich nicht nach "Training" anfühlen, damit es wirkt. Nutze Bewegung als Selbstfürsorge: Bewegung, in jeder Form, ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen. Deshalb ist Bewegung gleichzeitig eine Form der Selbstfürsorge und bedeutet, dich selbst und deine Ziele zu würdigen sowie zu priorisieren. Der 7-Tage-Start: So kommst du auf 10 Minuten pro Tag Wenn du es wirklich simpel halten willst, teste eine Woche lang diese Mini-Routine:

5 Minuten zügig gehen am Morgen

am Morgen 5 Minuten gehen nach dem Essen oder am frühen Abend Schritt für Schritt schlanker: So geht’s

Das ist kurz genug, um realistisch zu bleiben – und lang genug, um in der Summe Wirkung zu entfalten. Wenn du mehr willst: super. Wenn nicht: Auch so zählt es.

FAQ: Häufige Fragen zu deiner Mini-Bewegungsroutine Muss es Sport sein, damit es zählt? Nein. In der Studie wurde Bewegung sehr breit definiert – jede Art von Aktivität zählt. Was, wenn ich nur an 1–2 Tagen pro Woche Zeit habe? Dann mach an diesen Tagen etwas länger. Entscheidend ist die Wochenroutine, die du durchhältst. Hilft Bewegung auch, wenn ich mental erschöpft bin? Oft ja – besonders niedrigschwellige Bewegung wie Gehen kann Stress reduzieren. Bei anhaltender Belastung ist professionelle Hilfe trotzdem sinnvoll. Wie bleibe ich dran, wenn ich schnell wieder aufhöre? Mach den Einstieg so klein, dass er nicht scheitern kann: 5 Minuten. Kopple ihn an einen festen Trigger (Kaffee, Mittagspause, Zähneputzen).