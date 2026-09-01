Sport und geistige Fitness: Krafttraining wirkt auf das Nervensystem

Beim Krafttraining arbeiten nicht nur deine Muskeln. Gehirn und Nervensystem steuern jede Bewegung, koordinieren Muskelgruppen und passen sich immer wieder an neue Belastungen an. Inzwischen interessiert sich die Forschung deshalb zunehmend für eine weitere Frage: Profitiert von regelmäßigem Krafttraining auch deine geistige Fitness?

Die Antwort ist besonders für das Älterwerden interessant. Auch die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining liefert inzwischen spannende Ergebnisse. Wir erklären dir, was die Forschung bisher weiß und was das für dein Training bedeutet.

Warum Krafttraining das Gehirn stärkt Eine 2025 veröffentlichte Meta-Analyse liefert dafür interessante Hinweise: Das Forschungsteam wertete 17 randomisierte Studien mit insgesamt 739 Erwachsenen ab 60 Jahren aus. Krafttraining verbesserte unter anderem die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit und das Arbeitsgedächtnis.

Für Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und exekutive Funktionen zeigte sich dagegen kein signifikanter Vorteil. Noch breiter ist die Datenlage, wenn Kraft- und Ausdauertraining zusammenkommen.

Eine weitere Meta-Analyse von 35 randomisierten Studien mit mehr als 5.700 Teilnehmenden fand auch für diese Kombination einen positiven Effekt auf die globale Kognition. Besonders deutlich fiel der Nutzen bei Menschen ab 65 Jahren aus.

Was die Forschungslage generell zeigt Regelmäßige Bewegung verbessert nicht nur die körperliche Fitness, sondern kann auch verschiedene Bereiche der geistigen Leistungsfähigkeit unterstützen. Allerdings gilt nicht jeder Effekt gleichermaßen für jedes Alter und jede Trainingsform.

Gedächtnis und Lernfähigkeit: Gerade für das Gedächtnis zeigen Untersuchungen positive Effekte von Bewegung. Welche Trainingsform am meisten bringt, kann dabei vom untersuchten Bereich abhängen.

Gerade für das Gedächtnis zeigen Untersuchungen positive Effekte von Bewegung. Welche Trainingsform am meisten bringt, kann dabei vom untersuchten Bereich abhängen. Arbeitsgedächtnis: Bei älteren Erwachsenen zeigte die aktuelle Meta-Analyse einen messbaren Vorteil durch Krafttraining.

Bei älteren Erwachsenen zeigte die aktuelle Meta-Analyse einen messbaren Vorteil durch Krafttraining. Kognitive Fitness im Alter: Besonders gut untersucht sind die Effekte bei älteren Erwachsenen. Sowohl Krafttraining allein als auch die Kombination mit Ausdauertraining liefern hier positive Ergebnisse.

Besonders gut untersucht sind die Effekte bei älteren Erwachsenen. Sowohl Krafttraining allein als auch die Kombination mit Ausdauertraining liefern hier positive Ergebnisse. Nicht jeder Bereich reagiert gleich: Für Aufmerksamkeit oder Verarbeitungsgeschwindigkeit zeigte Krafttraining in der aktuellen Auswertung beispielsweise keinen signifikanten Effekt. Das Entscheidende daran: Bewegung muss nicht erst deine Figur verändern, um gesundheitlich relevant zu sein. Schon der Trainingsreiz selbst setzt Anpassungsprozesse in Gang – körperlich und, wie die Forschung zunehmend zeigt, auch kognitiv.

Wie du mit Krafttraining deine Nerven unterstützt Du musst kein Hochleistungsprogramm starten. Wichtiger ist, Bewegung regelmäßig in deinen Alltag zu bringen und nicht nur auf eine Trainingsform zu setzen.

Kombiniere Ausdauer und Kraft: Die Forschung zeigt positive kognitive Effekte sowohl für Krafttraining als auch für Programme, die Kraft und Ausdauer verbinden.

Die Forschung zeigt positive kognitive Effekte sowohl für Krafttraining als auch für Programme, die Kraft und Ausdauer verbinden. Setze auf bekannte Grundübungen: Kniebeugen, Ausfallschritte, Planks oder Übungen mit freien Gewichten lassen sich unkompliziert in dein Krafttraining integrieren.

Kniebeugen, Ausfallschritte, Planks oder Übungen mit freien Gewichten lassen sich unkompliziert in dein Krafttraining integrieren. Bleibe abwechslungsreich: Neue Bewegungen fordern Koordination und Bewegungssteuerung immer wieder neu.

Neue Bewegungen fordern Koordination und Bewegungssteuerung immer wieder neu. Starte klein, aber regelmäßig: Wähle zunächst einen Umfang, den du dauerhaft in deinen Alltag bekommst, und steigere dich nach und nach.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Training und Gedächtnis Wie wirkt sich regelmäßiges Training auf die geistige Leistungsfähigkeit aus? Regelmäßige Bewegung kann verschiedene Bereiche der kognitiven Leistungsfähigkeit unterstützen. Für Krafttraining zeigen aktuelle Daten bei älteren Erwachsenen unter anderem Vorteile für die allgemeine Kognition und das Arbeitsgedächtnis. Welche Trainingsform ist am effektivsten für das Gehirn? Darauf gibt es keine pauschale Antwort. Unterschiedliche Trainingsformen können unterschiedliche kognitive Bereiche ansprechen. Gut belegt sind sowohl Effekte von Krafttraining als auch von Programmen, die Kraft- und Ausdauertraining miteinander verbinden. Wie schnell zeigen sich mentale Effekte durch Training? Die Studien untersuchen meist Trainingszeiträume über mehrere Wochen oder Monate. Bei der Meta-Analyse zum kombinierten Kraft- und Ausdauertraining zeigten sich beispielsweise bei Interventionen über 13 bis 26 Wochen signifikante Effekte auf die Kognition.