Ganzkörper-Workout: Die 10 besten Fitnessübungen für zuhause

Manchmal ist einfach keine Zeit, um ins Fitness-Studio zu fahren oder einen Sportkurs zu besuchen. Viele haben auch keinen Spaß an solchen längeren Fitness-Einheiten und wünschen sich einfach eine schnelle, aber effektive Routine in ihren eigenen vier Wänden.

Doch kann man auch von zu Hause aus fit werden? Auf jeden Fall – doch dafür braucht es effektive Übungen, ein wenig Platz und Disziplin. Wir verraten dir hier, welche Bodyweight-Übungen am besten für ein Workout zu Hause sind und wie du dein Ganzkörpertraining effektiv gestaltest.

Warum Ganzkörpertraining so effektiv ist Egal ob Muskelaufbau, Fettverbrennung oder körperliche Fitness: Ein Ganzkörpertraining gehört zu den effektivsten Methoden, um diese Ziele zu erreichen. Statt mehrere Muskeln isoliert zu fordern, beanspruchst du hier in nur einer Einheit gleich mehrere Muskelgruppen auf einmal. So bekommst du sichtbare Ergebnisse und sparst obendrein auch Zeit, da du für dein Training nicht ins Fitness-Studio musst. Außerdem hat ein gutes Ganzkörpertraining folgende Vorteile für dich:

Hoher Kalorienverbrauch: Da viele Muskeln gleichzeitig arbeiten, verbrennst du mehr Energie als bei isolierten Übungen. Perfekt für alle, die abnehmen oder definieren möchten.

Da viele Muskeln gleichzeitig arbeiten, verbrennst du mehr Energie als bei isolierten Übungen. Perfekt für alle, die abnehmen oder definieren möchten. Stärkung der Tiefenmuskulatur: Komplexe Ganzkörperübungen wie Kniebeugen oder Liegestütze aktivieren auch die stabilisierenden Muskeln, was Verletzungen vorbeugt.

Komplexe Ganzkörperübungen wie Kniebeugen oder Liegestütze aktivieren auch die stabilisierenden Muskeln, was Verletzungen vorbeugt. Flexibel und überall machbar: Du kannst Ganzkörpertraining zu Hause nur mit dem eigenen Körpergewicht absolvieren oder im Fitness-Studio mit Hanteln und Geräten variieren.

Du kannst Ganzkörpertraining zu Hause nur mit dem eigenen Körpergewicht absolvieren oder im Fitness-Studio mit Hanteln und Geräten variieren. Für jedes Fitnesslevel geeignet: Anfängerinnen profitieren vom schnellen Fortschritt, Fortgeschrittene können mit mehr Gewicht oder Wiederholungen die Intensität steigern. Ganzkörper-Workout für zu Hause – so funktioniert es

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Bevor du loslegst, lohnt es sich, auch das flexible Ganzkörper-Workout zu Hause etwas zu planen. Du brauchst zwar keine festen Zeiten oder teures Equipment, aber ein fester Ablauf hilft dir dabei, effektiv zu trainieren und schon bald erste Erfolge zu sehen. Dieser könnte so aussehen:

Warm-up: 5 bis 10 Minuten leichtes Aufwärmen (z. B. Hampelmänner, Seilspringen oder Joggen auf der Stelle), um Muskeln und Gelenke vorzubereiten.

5 bis 10 Minuten leichtes Aufwärmen (z. B. Hampelmänner, Seilspringen oder Joggen auf der Stelle), um Muskeln und Gelenke vorzubereiten. Übungsauswahl: Führe unsere 10 Ganzkörperübungen nacheinander durch. Achte auf saubere Technik statt nur auf Tempo.

Führe unsere 10 Ganzkörperübungen nacheinander durch. Achte auf saubere Technik statt nur auf Tempo. Wiederholungen und Sätze: Als Anfängerin reichen 2 Runden mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen pro Übung. Fortgeschrittene machen 3 bis 4 Runden mit höherer Intensität.

Als Anfängerin reichen 2 Runden mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen pro Übung. Fortgeschrittene machen 3 bis 4 Runden mit höherer Intensität. Pausen: Zwischen den Übungen 30 bis 60 Sekunden Pause einlegen, zwischen den Runden 1 bis 2 Minuten.

Zwischen den Übungen 30 bis 60 Sekunden Pause einlegen, zwischen den Runden 1 bis 2 Minuten. Cool-down: Zum Abschluss 5 Minuten dehnen, um die Regeneration zu fördern. Die Intensität deiner Übungen kannst du mit zusätzlichen Gewichten individuell anpassen. Wenn du keine Hanteln zu Hause hast, kannst du auch Wasserflaschen, Rucksäcke oder Widerstandsbänder nutzen.

Die 10 besten Ganzkörperübungen für zu Hause Übung 1: Arm-Bein-Strecken (Vierfüßlerstand) Stärkt Bauch, Rücken und stabilisiert den ganzen Körper. Auch Gesäß und Schultern werden mittrainiert.

Einsteigerinnen heben nur Arm oder Bein, Fortgeschrittene halten die Position pro Seite bis zu 10 Sekunden.

Übung 2: Liegestütze Der Klassiker für Oberkörper, Brust, Arme und Rumpf – perfekt fürs Ganzkörpertraining zu Hause.

Wer es leichter mag, geht auf die Knie, wer mehr will, zieht die Füße höher oder rückt die Hände eng zusammen.

Übung 3: Sit-ups Kräftigen Bauchmuskeln und verbessern die Haltung.

Anfängerinnen verschränken die Arme vor der Brust, während Fortgeschrittene zusätzlich ein Gewicht in die Hände nehmen können.

Übung 4: Unterarmstütz mit Armheben (Plank) Eine Ganzkörperübung für Bauch, Schultern und Po.

Wer startet, bleibt in der Basis-Plank, wer mehr Spannung möchte, hebt Arm und Bein gleichzeitig.

Übung 5: Burpees Intensive Ganzkörperübung für Kraft, Ausdauer und Kalorienverbrauch.

Einsteigerinnen lassen den Liegestütz weg, Fortgeschrittene bauen einen hohen Strecksprung mit Knieanzug ein.

Übung 6: Kniebeugen (Squats) Formen Beine und Po und verbrennen viele Kalorien.

Als leichtere Variante reichen halbe Kniebeugen, während Fortgeschrittene Sprung-Squats oder Zusatzgewichte wählen.

Übung 7: Kettlebell-Swings Dynamische Übung für Beine, Rücken und Arme.

Mit leichtem Gewicht gelingt der Einstieg, Profis schwingen schwerer oder führen die Bewegung bis über den Kopf aus.

Übung 8: Stuhl (Chair-Pose) Yoga-Übung, die Oberschenkel und Gesäß kräftigt.

Einsteigerinnen verschränken die Arme vor der Brust, Fortgeschrittene gehen zusätzlich auf die Zehenspitzen.

Übung 9: Seitstütz mit Beinheben Stärkt Rumpf, Schultergürtel und Gesäß.

Anfängerinnen stützen sich auf den Knien ab, während Geübte das obere Bein länger halten oder beschweren.

Übung 10: Skippings (Kniehebelauf auf der Stelle) Bringt Kreislauf in Schwung, kräftigt Beine und verbessert Koordination.

Leichter wird es mit halber Kniehöhe und reduziertem Tempo, intensiver mit maximal schnellem Lauf und Knien bis zur Hüfte.

Dein Ganzkörper-Trainingsplan Mit unseren 10 Übungen werden mehrere Muskelgruppen auf einmal beansprucht und in der Kombination entsteht ein effektives Ganzkörpertraining. Was die Trainingshäufigkeit angeht, empfehlen wir 2 bis 3 Einheiten pro Woche für Anfängerinnen und 3 bis 4 Einheiten für Fortgeschrittene.

Die Dauer deines Trainings ist abhängig von deinen Pausen und deinem Fitnesslevel. Eine Einheit kann beispielsweise so aussehen: Starte mit Übung 1 und führe 60 Sekunden lang so viele Wiederholungen wie möglich aus. Direkt im Anschluss geht es ohne Pause mit Übung 2 weiter. Danach gönnst du dir 15 Sekunden Pause und wiederholst beide Übungen. Im selben Rhythmus arbeitest du dich durch alle weiteren Ganzkörperübungen.

Passe Pausenlänge und Wiederholungen deinem Fitnesslevel an – Anfängerinnen können etwas länger verschnaufen, Fortgeschrittene erhöhen die Intensität. Und denk dran: Warm-up und Cool-down nicht vergessen!

Zwischen den Übungen 45 bis 60 Sekunden pausieren, zwischen den Runden 1 bis 2 Minuten. Starte mit 2 Runden und trainiere 2 bis 3-mal pro Woche.

Zwischen den Übungen 30 bis 45 Sekunden pausieren, zwischen den Runden 1 bis 2 Minuten. Trainiere 3 bis 4-mal pro Woche und achte darauf, die Übungen kontrolliert auszuführen.

Häufige Fehler beim Ganzkörpertraining Ohne Aufwärmen zu trainieren: Muskeln und Gelenke sind dann noch nicht auf die Belastung vorbereitet. Wärme dich vorher 5 bis 10 Minuten leicht auf.

Muskeln und Gelenke sind dann noch nicht auf die Belastung vorbereitet. Wärme dich vorher 5 bis 10 Minuten leicht auf. Übungen unsauber oder mit Schwung auszuführen : Das kann die Wirksamkeit verringern und das Verletzungsrisiko erhöhen. Wähle lieber eine leichtere Variante, die du kontrolliert schaffst.

: Das kann die Wirksamkeit verringern und das Verletzungsrisiko erhöhen. Wähle lieber eine leichtere Variante, die du kontrolliert schaffst. Jeden Tag intensiv den ganzen Körper zu trainieren : Plane ausreichend Erholung zwischen den Einheiten ein.

: Plane ausreichend Erholung zwischen den Einheiten ein. Das Training zu schnell zu steigern: Erhöhe Wiederholungen, Runden oder den Schwierigkeitsgrad schrittweise und achte auf eine saubere Technik.

FAQ: Häufige Fragen zum Ganzkörpertraining zu Hause Was ist ein Ganzkörpertraining? Ein Ganzkörpertraining umfasst Übungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. So trainierst du in einer Einheit Beine, Bauch, Po und Oberkörper – effizient und zeitsparend. Wie lange dauert ein Ganzkörpertraining? Ein Ganzkörpertraining dauert in der Regel 20 bis 40 Minuten – abhängig von deinem Fitnesslevel, den Pausen und der Anzahl der Runden. Wie oft sollte man ein Ganzkörper-Workout machen? Für Anfängerinnen reichen 2 bis 3 Ganzkörper-Workouts pro Woche. Fortgeschrittene können 3 bis 4 Einheiten einplanen, solange ausreichend Pausen zur Regeneration dazwischen liegen. Ist Ganzkörpertraining besser als Split-Training? Für Einsteigerinnen ist Ganzkörpertraining meist effektiver, da es zeitsparend ist und alle Muskelgruppen in einer Einheit fordert. Fortgeschrittene können mit Split-Plänen gezielter Schwerpunkte setzen. Kann man mit Ganzkörpertraining Muskeln aufbauen? Ja! Mit regelmäßigen Ganzkörperübungen stärkst du nicht nur deine Ausdauer, sondern baust auch Muskulatur auf – besonders, wenn du mit Hanteln, Kettlebells oder deinem eigenen Körpergewicht progressiv trainierst. Eignet sich ein Ganzkörpertrainingsplan auch für Frauen? Absolut. Ein Ganzkörpertrainingsplan ist für Frauen ideal, weil er effektiv Fett verbrennt, Muskeln definiert und auch zu Hause ohne Geräte durchgeführt werden kann. Was sind die besten Ganzkörperübungen für zu Hause? Zu den Klassikern gehören Liegestütze, Kniebeugen, Sit-ups, Planks, Burpees und Skippings. Diese Übungen trainieren große Muskelgruppen gleichzeitig und sorgen so für maximale Wirkung.