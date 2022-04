Fitnessspiele Diese Fitness-Spiele musst du unbedingt ausprobieren

Pünktlich zum Frühlingsbeginn steigen die Temperaturen und die Sonne lässt sich immer öfter blicken. Was gibt es da Besseres, als den Tag mit Freundinnen im Park zu verbringen? Doch anstatt nur faul auf der Picknickdecke zu liegen, solltet ihr mal diese aktiven und spaßigen Fitness-Spiele testen.

Ob du lieber einen aktiven Ruhetag einlegen, oder ein Ganzkörper-Workout absolvieren möchtest, für alles gibt es das richtige Spiel. Und sollten doch einmal plötzlich dunkle Wolken am Himmel erscheinen, verlegst du dein Bewegungsprogramm einfach ins Wohnzimmer. Denn auch hierfür haben wir tolle Spiele für dich rausgesucht.

Fitnessspiele: Spiel dich fit

Spielerisch Sport zu treiben ist eine schöne Unterbrechung im Alltag, die dich gleichzeitig fit hält. Studien zeigen, dass Abwechslung ein wesentlicher Faktor ist, um beim Trainieren dranzubleiben. Schnapp dir also deine Lieblingsmitspielerinnen, ein erfrischendes Getränk sowie Snacks für zwischendurch und ab in den Park. Diese Fitnessspiele lassen dich den stressigen Alltag vergessen.

1. Wikinger-Schach: Spaß für Groß und Klein beim Kubb

mwennerwald / Shutterstock.com Der Klassiker unter den Outdoor-Spielen: Wikingerschach

Hier bestellen: Wikingerschach

Wikingerschach, eigentlich 'Kubb' genannt, ist ein Outdoor-Spielspaß für die ganze Clique, für das du nicht besonders sportlich sein musst. Du kannst das Spiel mit 2-12 Spielern spielen, wobei es zwei Gruppen gibt. Ziel des Outdoor-Spiels ist es, zunächst die "Knechte" der gegnerischen Gruppe und schließlich den "König" mit Wurfhölzern umzuwerfen. Es kann je nach Stärke der Spieler bis zu 2 Stunden dauern.

Die Spielausstattung umfasst einen Holzkönig, zehn Holzknechte, sechs Wurfhölzer sowie Begrenzungsstäbe, um das Spielfeld abzustecken. Bei dem Spiel bist du nicht nur ständig auf den Beinen, du musst dich auch häufig bücken, um die Hölzer wieder einzusammeln. Du verbrennst also nicht nur ordentlich an Kalorien, sondern bekommst auch noch ein tolles Training für Po, Beine, sowie den unteren Rücken dazu. Geliefert wird das ganze Set in einer wetterfesten Tragetasche.

2. Slackline: Spielerisch Balance und Tiefenmuskulatur trainieren

zedspider / Shutterstock.com Balancieren auf dem Band in der Luft: Slacking.

Hier bestellen: Slackline-Komplettset mit Line, Baumschutz, Hilfsseil und Tragetasche

Slacklinen ist die perfekte Freizeitbeschäftigung an lauen Frühlingstagen. Das Balancieren auf dem Band schult zum einen deine Konzentration, Koordination und deinen Gleichgewichtssinn, zum anderen werden beim Slacken die Körperspannung verbessert und die Muskulatur gestärkt. So werden unter anderem die Arm-, Bein-, Gesäß-, Rücken-, und Bauchmuskulatur trainiert.

Hast du einmal den Dreh raus, kannst du auch noch Sprünge und Drehungen einbauen. Es wird also nie langweilig und es gibt immer weitere Bewegungen zum Lernen. Das Slacklinen an der frischen Luft ist somit ein toller Ausgleich zum Berufsalltag, der alleine, aber auch in einer Gruppe Spaß und Bewegung bringt.

3. Crossminton: Wie Badminton ohne Netz

Amazon Crossminton ist die perfekte Kombination aus Badminton und Squash.

Hier bestellen: Crossminton-Set, bestehend aus 2 Schlägern, Bällen, einer Tasche und weiterem Equipment

Crossminton ist wie Badminton, allerdings ohne Netz und mit Schlägern, die eher an Squash-Schläger erinnern. Durch die Schläger bekommt der Federball besonders viel Power, wodurch das Spiel an Schnelligkeit gewinnt. Das Spiel ist zwar simpel, hält dich aber ordentlich auf Trab und stellt deine Kondition auf den Prüfstand. Schnelligkeit und ein gutes Bauchgefühl verschaffen beim Crossminton einen großen Vorteil.

Noch ein kleiner Anreiz: Beim Crossminton können pro Stunde um die 600 Kilokalorien verbrannt werden. Das Spiel könnt ihr zu zweit gegeneinander spielen. Ein Spielsatz endet klassischerweise mit 16 Punkten. Gepunktet wird, wenn der Aufschlag daneben geht, der "Speeder" (der Ball) im Aus landet oder zweimal hintereinander geschlagen wird.

4. Cubeletics: Würfel dir dein Workout zusammen

CUBELETICS Der hölzerne Workout-Generator ist nicht nur nachhaltig, sondern auch überall einsatzbereit.

Hier bestellen: Cubeletics

Mit den Cubeletics-Würfeln entscheidet der Zufall, welches Workout ihr absolviert. Das Spielset besteht aus 4 Würfeln: einen mit Übungen speziell zur Stärkung der Körper-Vorderseite, einen für die Muskelgruppen der Rückseite, einen Würfel für die Beine und einen, der die Wiederholungszahl der Übungen vorgibt. Mit 216 verschiedenen Workout-Kombinationen bieten die Würfel die optimale Grundlage für ein effektives Bodyweight-Training.

Mit Cubeletics bist du losgelöst vom Fitnessstudio, denn das kleine Mini-Gym lässt sich praktisch verpackt im Leinensäckchen überall mit hinnehmen. Entscheidet selbst, wie viele Runden ihr spielen möchtet. Wie wäre es beispielsweise mit einer Challenge, wer mehr Runden schafft? Los geht's!

Schlechtes Wetter? Fitness-Spiele für die Nintendo-Switch

Bei regnerischen Tagen musst du natürlich nicht in den Park, um dein Workout zu absolvieren. Studien zeigen, dass Computer-Fitness-Spiele klar einen Trainingseffekt haben können und durch den Spaßfaktor Menschen motivieren.

Gerade für die Nintendo-Switch gibt es einige Fitnessspiele, die dich in Bewegung bringen. Während du spielst, kommst du ins Schwitzen und verbrennst einige Kalorien. Wir haben für dich unsere Top 3 Spiele herausgesucht.

5. Ring Fit Adventure: das Fitness-Abenteuer fürs Wohnzimmer

Nintendo Runter vom Sofa und mit Ring Fit Adventure trainieren

Hier bestellen: Ring Fit Adventure

Beim Ring Fit Adventure werden deine Bewegungen durch einen Beingurt und einen Gummiring, den Ring-Con ins Spiel übertragen. Hier musst du unter anderem gegen einen Drachen kämpfen. Denn bei Ring Fit Adventure handelt es sich um ein Rollenspiel, bei dem du die Gegner durch Kniebeugen, Yoga-Posen oder Sit-Ups besiegst und deinen Charakter auflevelst.

Abseits davon gibt es aber auch vorgegebene und individualisierbare Workout-Programme ohne Rollenspiel-Elemente. Dank verschiedener Einstellungen der Übungen lässt sich das Programm an deine Bedürfnisse anpassen. Mit zusätzlichen Übungen kannst du abwechselnd gegen deine Freunde und Familienmitglieder um die höchste Punktzahl wetteifern. Mit Ring Fit Adventure wird dein ganzer Körper trainiert.

6. Just Dance 2022: Tanz dich glücklich

Amazon Mit JustDance2022 steigt in deinem Wohnzimmer eine Danceparty.

Hier bestellen: Just Dance 2022

Tanz dich fit mit Just Dance! Auch dieses Jahr tanzt du wieder zu heißen neuen Songs, darunter "Don't Go Yet" von Camila Cabello, "Love Story" von Taylor Swift, "Happier Than Ever" von Billie Eilish und viele mehr! Im Sweat-Modus kannst du dein eigenes Fitnessprogramm erstellen und nachvollziehen, wie viele Kalorien du insgesamt verbrannt hast. Das Spiel kannst du entweder alleine, oder mit Freunden spielen. Zudem gibt es das Spiel für die Nintendo Switch, sowie für die PS5, PS4 und der Xbox One erhältlich.

7. Fitness-Boxing: der Power-Fatburner für zu Hause

Amazon Mit FitnessBoxing kannst du deinen Frust an der Luft rauslassen

Hier bestellen: Fitness-Boxing

Mit Fitness-Boxing bekommst du einen digitalen Trainer zur Seite gestellt und musst, wie es der Name vermuten lässt, vor allem in die Luft boxen. Dafür stehen instrumentale Versionen bekannter Pop-Songs zur Verfügung, zu denen du dein Workout abarbeitest. Du lernst verschiedene Kombos, kannst im Zwei-Spieler-Modus trainieren, oder im Rivalenkampf um Punkte spielen.

Beim Fitness-Boxing trainierst du den gesamten Körper, das Hauptaugenmerkt liegt allerdings auf den Armen. Dadurch, dass du die Geschwindigkeit und die Dauer selber festlegen kannst, lässt sich das Training auf deine Bedürfnisse anpassen. So eignet sich das Spiel für einen aktiven Ruhetag, aber auch als Kardiotraining.

Mit unseren Fitness-Spielen kommst du fit in den Frühling. Bei gutem Wetter im Park oder am Strand, bei schlechtem Wetter zuhause. Ob mit Tools oder Fitness-Spielen für die Konsole – so bleibst du in Bewegung!