Besonders für Frauen ist das Good-Mornings-Training ein Geheimtipp. Richtig ausgeführt, sorgt es für Kraft, Stabilität und eine starke Körperspannung. Hier erfährst du alles über Technik, Varianten und Trainingsfortschritte.SummarySchwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene bis ProfisMET-Wert: 4–6Hauptregion: Hintere KetteEquipment/Hilfsmittel: keine; optional: Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell oder WiderstandsbandWas sind Good Mornings und warum ist die Guten-Morgen-Übung so effektiv?Der Name kommt von der Ähnlichkeit zu einer höflichen Verbeugung, mit der man früher sein Gegenüber begrüßte. Doch Good Mornings sind weit mehr als eine Geste: Die Good-Mornings-Übung ist ein echter Gamechanger im Krafttraining.Dabei beugst du den Oberkörper aus dem Hüftgelenk nach vorne und richtest ihn kontrolliert wieder auf. Ursprünglich aus dem Gewichtheben bekannt, wird sie heute auch im Functional Training geschätzt. Übrigens: Frauen profitieren besonders, weil die Übung nicht nur Kraft, sondern auch Stabilität und Körperspannung vermittelt.Good Mornings stärken primär die Rückenstrecker und die hintere Kette. Das bedeutet: Dein unterer Rücken wird belastbarer, deine Gesäßmuskeln kräftiger, und auch die hintere Oberschenkelmuskulatur profitiert enorm. Dadurch kann die Übung vorbeugend gegen Rückenschmerzen wirken und dazu beitragen, dass du dich im Alltag gesünder und stabiler bewegst.Diese Muskeln werden beansprucht\n\t\t\t,\n\t\tBei der Good-Morning-Übung arbeitet die gesamte hintere Kette (Posterior Chain) funktionell zusammen. Da die Bewegung primär aus dem Hüftgelenk erfolgt, werden die Muskeln wie folgt belastet:Gluteus maximus (großer Gesäßmuskel) und Hamstrings (Oberschenkelrückseite): Sie sind die Hauptakteure (Agonisten) der Übung. Diese Muskelgruppe leistet die dynamische Arbeit: Sie dehnt sich beim kontrollierten Vorbeugen und kontrahiert kraftvoll beim Aufrichten, um die Hüfte wieder zu strecken.Rückenstrecker (Musculus erector spinae): Diese Muskeln arbeiten bei den Good Mornings primär isometrisch (haltend). Ihre entscheidende Aufgabe ist es, die Wirbelsäule während der gesamten Bewegung stabil und neutral zu halten. Sie "heben" das Gewicht nicht aktiv durch Einrollen des Rückens, sondern fungieren als statisches Korsett gegen die Last.Bauchmuskulatur (Core): Der Rectus abdominis und die schrägen Bauchmuskeln stabilisieren den Rumpf von vorne. Sie erzeugen die nötige Rumpfspannung, um die Lendenwirbelsäule wie ein Korsett zu schützen und den Druck stabil im Core zu halten.Oberer Rücken und Schultergürtel: Die Muskulatur rund um die Schulterblätter arbeitet statisch mit, um die Hantel zu fixieren (bei Varianten mit Gewicht) und den Brustkorb offen zu halten, was eine Rundung der Brustwirbelsäule verhindert.MET-Wert und KalorienverbrauchMit einem MET-Wert von 4–6 zählen Good Mornings zu den moderat-intensiven Kräftigungsübungen. Je nach Gewicht, Tempo und Wiederholungszahl kannst du 40–60 kcal pro 10 Minuten verbrennen, bei einem Körpergewicht von 60 kg. Sie sind weniger eine klassische Cardio-Übung, dafür ein echtes Kraft- und Haltungswunder.Funktionale AlltagsvorteileGood Mornings sind nicht nur eine klassische Trainingsübung, sondern ein Werkzeug für mehr Leistungsfähigkeit im Alltag. Sie übertragen sich direkt auf Bewegungsmuster, die du täglich ausführst.Ein weiterer Vorteil liegt in der Verbesserung der Hüftbeweglichkeit: Viele Menschen neigen beim Bücken dazu, den Rücken rund zu machen und damit die Bandscheiben zu belasten. Mit Good Mornings lernst du, die Bewegung korrekt aus der Hüfte einzuleiten, den Rücken gerade zu halten und dadurch gesünder zu heben.Besonders Frauen, die oft lange sitzen, profitieren von dieser Übung. Good Mornings wirken einseitigen Belastungen entgegen, beugen Verspannungen im unteren Rücken vor und fördern eine aufrechte Körperhaltung. Das stärkt nicht nur dein Körpergefühl, sondern auch dein Selbstbewusstsein im Alltag.Darüber hinaus zahlt sich die Übung beim Sport aus: Sowohl beim Laufen, Springen oder Krafttraining ist eine starke hintere Muskelkette der Schlüssel für mehr Leistung, weniger Verletzungsrisiko und eine insgesamt stabilere Bewegungsausführung.Nachteile von Good Mornings Good Mornings sind technisch anspruchsvoll und erfordern ein gutes Körpergefühl, insbesondere für die Hüftbewegung. Für Einsteiger kann es daher schwierig sein, die Übung sauber auszuführen.Zudem lässt sich die Übung im Vergleich zu anderen Übungen der hinteren Kette nur begrenzt schwer beladen, ohne dass die Technik leidet. Das kann den Muskelaufbau bei fortgeschrittenem Training einschränken.Bei bestehenden Problemen im unteren Rücken oder eingeschränkter Beweglichkeit ist die Übung nicht immer die beste Wahl und sollte individuell angepasst werden.Die richtige AusführungFür eine saubere Technik ist die richtige Haltung entscheidend. So gehen Good Mornings richtig (hier im Video mit Kurzhantel):\n\t\t\t,\n\t\tWichtig zu beachtenUm Verletzungen zu vermeiden, solltest du die Bewegung zuerst ohne Zusatzgewicht (Bodyweight) erlernen. Erst wenn das "Hüftscharnier" perfekt sitzt, solltest du zu Gewichten greifen.Ausgangsposition: Deine Knie sind minimal gebeugt, aber stabil. Wenn du keine Hantel nutzt, lege deine Hände leicht an die Schläfen oder verschränke sie hinter dem Kopf (PrisonerPosition). Das hilft dir, den oberen Rücken gerade zu halten und die Schulterblätter aktiv zusammenzuziehen.Core-Spannung: Spanne deinen Bauch fest an. Stell dir vor, du möchtest deinen Bauchnabel leicht nach innen ziehen, um deine Wirbelsäule wie ein Korsett zu stabilisieren.Die Hüftbewegung (Hinge): Atme ein und schiebe deinen Po aktiv so weit wie möglich nach hinten, als ob du mit dem Gesäß eine Tür hinter dir zudrücken wolltest. Dein Oberkörper neigt sich dadurch automatisch nach vorn.Der Rücken-Check: Dein Rücken bleibt während der gesamten Abwärtsbewegung vollkommen gerade ("neutral"). Der Kopf bildet die Verlängerung der Wirbelsäule – schaue also schräg vor dich auf den Boden, nicht in den Spiegel.Die optimale Tiefe: Gehe nur so weit nach vorn, wie du die Spannung in der Oberschenkelrückseite spürst und dein Rücken absolut gerade bleibt. Wichtig: Stoppe die Bewegung sofort, wenn dein unterer Rücken anfangen möchte, einzurunden. Für viele Anfängerinnen ist weit vor der Parallele zum Boden Schluss.Aufrichten: Atme kräftig aus und schiebe deine Hüfte aktiv wieder nach vorn in die Ausgangsposition. Nutze dabei die Kraft deines Gesäßes und der hinteren Oberschenkel. Spanne den Po am höchsten Punkt kurz fest an.Dos und Don'tsDosStarte leicht und übe die Technik zuerst ohne Zusatzgewicht.Atme bewusst: ein beim Beugen, aus beim Aufrichten.Nutze Spiegel oder Videos, um deine Haltung zu kontrollieren.Don'tsKein Rundrücken! Das erhöht die Verletzungsgefahr.Keine ruckartigen Bewegungen – die Bewegung soll kontrolliert sein.Nicht mit zu viel Gewicht starten, Qualität geht immer vor Quantität.Die häufigsten Probleme und deren Lösung Good Mornings wirken nur dann effektiv und sicher, wenn die Bewegung sauber aus der Hüfte erfolgt. Diese typischen Fehler solltest du vermeiden:\n\t\t\t,\n\t\tCheckliste für AnfängerinnenGood Mornings sind keine klassische Anfängerübung. Du solltest sie erst ausführen, wenn du die Hüftbewegung (Hip Hinge) sicher beherrschst.Hüftbewegung korrekt umgesetzt (Bewegung kommt aus der Hüfte, nicht aus dem Rücken)Rücken bleibt durchgehend neutralCore ist aktiv angespanntBewegung kontrolliert und ohne SchwungKein zusätzliches Gewicht, bis die Technik sicher sitzVarianten der Übung Good Mornings sind extrem vielseitig und lassen sich an jedes Trainingslevel und jede Situation anpassen. Je nachdem, ob du im Gym mit Langhantel trainierst oder zu Hause ohne Equipment arbeitest, findest du die passende Variation. Das macht die Übung spannend und abwechslungsreich, da du gezielt Schwerpunkte setzen kannst. Starte mit einfachen Varianten und steigere dich schrittweise zu anspruchsvolleren Ausführungen.Bodyweight Good Mornings: Stelle dich aufrecht hin, Hände hinter den Kopf, und beuge den Oberkörper langsam nach vorne. Achte auf die Hüftbewegung und den geraden Rücken.Good Mornings mit Widerstandsband: Perfekt für zu Hause oder unterwegs, wenn du ohne Hantel arbeiten möGood Mornings mit Kurzhanteln oder einer Kettlebell: Etwas leichter zu handhaben, perfekt für Einsteigerinnen oder als Alternative ohne Langhantel.Good Mornings mit Langhantel: Die klassische Variante im Studio. Ideal, um kontrolliert Kraft in Rücken, Po und Oberschenkeln aufzubauen.Sitzende Good Mornings: Hier sitzt du auf einer Bank und beugst dich nach vorne. Diese Variante isoliert die Rückenstrecker stärker, da die Beine als Hilfsmuskeln wegfallen. Achtung: Diese Variante belastet den unteren Rücken stärker und erfordert eine stabile Rumpfspannung.Einbeinige Good Mornings: Anspruchsvoller, da das Gleichgewicht stark gefordert ist. Ideal, um Core und Stabilität zu trainieren. Achtung: Nur bei sicherer Technik ausführen.ProgressionswegGood Mornings solltest du schrittweise aufbauen, um Technik und Kraft sicher zu entwickeln. So entwickelst du Kraft und Sicherheit Schritt für Schritt.Level 1 – Technik ohne Gewicht: Beginne mit Bodyweight Good Mornings vor dem Spiegel, um die Hüftscharnierbewegung zu üben.Level 2 – Widerstandsband: Erhöhe den Widerstand leicht, um die Technik unter Belastung zu festigen.Level 3 – Leichte Gewichte (Kurzhantel oder Kettlebell: Führe die Bewegung mit einem geringen Zusatzgewicht aus, um die Muskulatur weiter zu fordern.Level 4 – Langhantel mit leichtem Gewicht: Jetzt kannst du mit der klassischen Variante beginnen, aber achte weiter auf saubere Technik.Level 5 – Progression über Gewicht und Varianten: Steigere langsam die Last, baue einbeinige oder sitzende Good Mornings ein und variiere die Intensität.\n\t\t\t,\n\t\t