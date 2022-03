Caro Daur verrät ihr Sixpack-Workout

Sixpack-Workout mit Caro Daur Das Sixpack-Workout von Fitness-Star Caro Daur

Caros Bauch willst du auch? Kein Thema, sie hat uns ihr Workout verraten. Mit diesen Moves trainiert sie regelmäßig ihren Core. Und genau das kannst du auch, denn dieses Workout hat Caro exklusiv für die Women’s Health-Leserinnen konzipiert.

Du bekommst das Rundum-sorglos-Paket, einfach nachmachen und deinen Bauch von allen Seiten in Bestform bringen. Mache von jeder Übung 12 bis 14 Wiederholungen (alternativ je 30 Sekunden Belastung), ziehe alles als Zirkel durch, von dem du 3 Durchgänge machst.

Wir haben mit Caro außerdem über Fitness, Lieblingslooks und Wohlfühlorte gesprochen, das ganze Interview findest du hier.

Wie sieht Caro Daurs liebstes Bauch-Workout aus?

Natürlich braucht es entsprechende Übungen, aber ganz entscheidend ist der richtige Mix. Die perfekte Zusammenstellung hat Caro für sich gefunden und präsentiert sie hier für dich zum Nachmachen.

Ein Bauch-Workout kombiniert Übungen mit unterschiedlichem Anspruch, aber du darfst auch das Cardio-Training nicht vernachlässigen. Auf Nummer sicher gehst du mit einem professionellen Trainingsplan.

Du willst ganz sicher ein Sixpack, und zwar schnell? Unser Trainingsplan liefert dir noch mehr Übungen für einen starken, definierten Bauch:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen Trainingsplan

Bodyweight-Training

36 Übungen als Bild und Video

39-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen Trainingsplan | 8 Wochen

Bodyweight-Training

36 Übungen als Bild und Video

39-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar Unser professioneller Trainingsplan liefert das nötige Know-how und ist damit die perfekte Grundlage für deinen flachen, durchtrainierten Bauch. Die speziellen Workouts sind eine Mischung aus funktionellem Krafttraining und High Intensity Intervall Training. Zum einen trainierst du so ganz gezielt die Bauch- und Rückenmuskulatur. Zum anderen fordern die Ganzkörper-Workouts deinen ganzen Körper, was deine Fettverbrennung zusätzlich pusht. Schließlich trägt diese hauptsächlich dazu bei, dass sich deine Bauchmuskulatur abzeichnet. Konkret zielt der Plan, den Top-Trainerin Dorothee Günther aus Hamburg exklusiv für uns entworfen hat, auf Kraft- und Muskelaufbau ab: Anfangs liegt der Fokus auf der Kraft-Komponente, ohne bis zum Muskelversagen zu gehen. Zu Beginn sind also die Pausenzeiten länger, um eine volle Regeneration sicherzustellen. Nach den ersten beiden Wochen folgt dann eine Steigerung – durch mehr Sätze, aber auch durch komplexere und herausfordernde Übungen. Mit unserem effektiven Bauchmuskeln-Trainingsplan kommt deine Core-Muskulatur endlich zum Vorschein. Du kannst es kaum erwarten? Dann hol dir den Plan und beginne direkt, deine Körpermitte zu definieren! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Welche Tools brauche ich für das Workout?

Für das Workout benötigst du keine Geräte, nur dein Körpergewicht und das richtige Sport-Outfit. Dazu zählt ein Sport-BH, der deine Brust unterstützt, dich aber nicht einengt, wie dieser Bra von Adidas. Dann brauchst du nur noch eine entsprechende (Yoga-) Matte, beispielweise von Yogistar, passende Sportschuhe, zum Beispiel diese von Puma und eine schicke Tight, beispielweise von OCEANSAPART. Übrigens: Mit unserem Code WOMEN35 erhältst du bei OCEANSAPART 35 Prozent Rabatt auf alles!

Mit welchen Übungen trainiert Caro Daur ihren Bauch?

Dieses Übungs-Set ist wirklich das Rundum-sorglos-Paket für den Bauch, aber auch für andere Körperregionen. Denn du willst ja nicht nur deinen Bauch trainieren. Wie oft du die Übungen machen solltest, weißt du ja – hier siehst du, welche Übungen du brauchst und wie sie funktionieren.

1. Mountain Climber

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR TIPP: Ein stabiler Stand ist immer gut, besonders auf einem Bein. Balanciere immer gut aus.

a Plank-Position. Dafür die Hände unter den Schultern, Füße hüftbreit aufstellen. Starke Körperspannung aufbauen und eine gerade Linie halten. Blick zum Boden.

b Den linken Fuß vom Boden lösen, linkes Knie beugen und weit nach vorne zwischen die Arme ziehen. Der Rücken bleibt lang und flach, der Core stark. Dann das Bein zurückbringen und mit rechts wiederholen. In schnellen, fließenden Bewegungen je im Wechsel weitermachen.

2. Heel Touches

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR

a Rückenlage. Beide Füße stabil aufstellen, Arme lang strecken und parallel zum Boden halten. Spannung im Bauch aufbauen und die Schulterpartie vom Boden lösen. Der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Kraftvoll nach links neigen und mit der linken Hand den linken Fuß berühren.

b Nun die Seite wechseln und mit der rechten Hand zur rechten Ferse fassen. Die Bewegung kommt aus dem seitlichen Bauch, der untere Rücken liegt jederzeit auf, der Bauch ist fest. Jeweils im Seitenwechsel weitermachen.

3. Reverse Leg Crunches

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR TIPP: Arbeite jederzeit ohne Schwung! Wichtig ist eine kraftvolle Haltung, um den unteren Rücken zu schützen.

a Rückenlage. Beide Hände flach unter dem Po ablegen. Kopf ruht entspannt auf dem Boden. Beide Beine lang und senkrecht nach oben strecken, die Füße sind geflext. Spannung in Beinen, Po und Core aufbauen.

b Jetzt das rechte Bein geführt und mit Kraft senken, bis es parallel zum Boden ist. Nicht ablegen. Das lange Bein kraftvoll und ohne Schwung wieder nach oben bringen. Im Anschluss mit links, dann im Wechsel weitermachen.

Übrigens: So baust du als Frau gesunde Muskeln auf. Mit unserem 8-Wochen Plan bekommst du attraktive Muskeln ganz ohne Tools.

4. Leg Lifts

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR Tipp: Ist das noch zu schwer, winkele deine Beine an. Hauptsache, du kannst ohne Schwung arbeiten.

a Rückenlage. Beide Hände flach unter dem Po ablegen. Kopf ruht entspannt auf dem Boden. Beide Beine lang und senkrecht nach oben strecken, die Füße sind geflext. Spannung in Beinen, Po und Core aufbauen.

b Nun das Becken allein aus Kraft des unteren Bauches heben, die Beine bleiben lang. Genauso kraftvoll den Po wieder senken, Spannung nicht komplett lösen. Die Bewegung ist langsam und kraftvoll, ohne Schwung.

5. Bicycle Crunches

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR

a Rückenlage. Beide Beine lang ausstrecken, beide Hände an die Ohren, die Ellenbogen zu den Seiten. Starke Core-Spannung, die Beine vom Boden lösen. Das linke Knie anwinkeln und zur Brust ziehen, gleichzeitig die rechte Schulter zum Knie rotieren und zusammenbringen. Schulterpartie weit abheben, starker Bauch. Rechtes Bein bleibt lang und angehoben. Wieder auflösen.

b Nun mit dem rechten Bein und linkem Ellenbogen wiederholen. In zügigen, kraftvollen Bewegungen weitermachen. Schulterpartie und Beine jederzeit angehoben halten.

6. Side Plank

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR Tipp: Stelle den Ellenbogen direkt unter den Schultern auf und platziere die Hand flach auf dem Boden.

a Seitlage auf rechts. Rechter Ellenbogen stützt direkt unter der rechten Schulter auf. Beide Beine lang strecken und die Füße übereinanderstapeln. Den Körper in einer Linie ausrichten und Core-Spannung aufbauen.

b Jetzt kraftvoll das Becken heben und weit nach oben bringen. Beine, Po und Core sind fest, stabil in den Schultern bleiben. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten, Blick geradeaus richten. Ausbalancieren und halten.

7. Unterarmstütz

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR Tipp: Der gesamte Körper bildet eine stabile Gerade. Hebe den Po also nicht und hänge im Rücken nicht durch.

Unterarmstütz-Position. Dafür die Ellenbogen in einer Linie unter den Schultern und die Füße hüftbreit aufstellen. Starke Körperspannung aufbauen und eine stabile Gerade von Ferse bis Scheitel halten. Der Blick geht zum Boden.

Die Plank ist übrigens der Klassiker unter den isometrischen Übungen. Hier zeigen wir dir, wie du Muskeln aufbaust ganz ohne Bewegung.

8. Boat Hold

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR Tipp: Halte den Kopf aufrecht und entspannt – so vermeidest du Verspannungen und Schmerzen im Nacken.

Aufrechter Sitz, die Füße eng aufstellen. Beide Arme lang nach vorne, parallel zum Boden ausstrecken. Core-Spannung aufbauen und die Füße vom Boden lösen, dann den Oberkörper nach hinten lehnen. Der Rücken bleibt lang, Kopf aufrecht. Position ausbalancieren und kraftvoll halten.

9. Leg Raises

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR Tipp: Halte den Core so stark, dass der Oberkörper nicht mitrotiert!

a Aufrechter Sitz. Beide Hände hinter dem Po platzieren, die Fingerspitzen zeigen Richtung Po. Core-Spannung aufbauen und den Oberkörper als eine gerade Einheit leicht zurücklehnen. Knie anwinkeln und die Füße vom Boden lösen, Unterschenkel parallel zum Boden bringen. Kraftvoll kurz halten.

b Jetzt die Füße nach links rotieren und leicht auf den Boden tappen, nicht ablegen. Position im Oberkörper unverändert halten. Beine kraftvoll wieder heben und geführt nach rechts. In kraftvollen Bewegungen je im Seitenwechsel weitermachen.

10. Crunches

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR

a Rückenlage. Knie anwinkeln und die Füße nah am Po stabil auf dem Boden aufstellen. Der Kopf liegt entspannt ab, beide Hände an die Ohren bringen, Ellenbogen seitlich ablegen. Core-Spannung aufbauen.

b Jetzt allein aus der Kraft des Bauches den Oberkörper vom Boden lösen und weit nach oben heben. Der Kopf bleibt dabei in Verlängerung der Wirbelsäule, der Nacken neutral. Obere Position kurz halten, dann geführt absenken, Schulterpartie aber nicht ganz ablegen.

11. Russian Twists

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR Tipp: Deine Beine bleiben stark und so bewegungslos wie möglich - nur der Oberkörper dreht.

a Aufrechter Sitz. Knie anwinkeln und die Füße vom Boden lösen. Core stark machen und den Oberkörper leicht nach hinten lehnen. Beide Hände vor dem Körper zusammenbringen. Jetzt kraftvoll den Core nach rechts rotieren, die Beine bleiben bewegungslos.

b In einer fließenden Bewegung über die Mitte nach links drehen und je im Wechsel weitermachen. Dabei bleibt der Rücken jederzeit lang, der Core kraftvoll und die Beine bewegen sich nicht.

Wenn du diese Übungen dauerhaft regelmäßig machst, wird dein Bauch so flach wie Caros. Du willst ein Sixpack in Rekordgeschwindigkeit? Unser Trainingsplan liefert dir noch mehr Übungen für einen starken, definierten Bauch in nur 8 Wochen:

