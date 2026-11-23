Du würdest gern Yoga ausprobieren, fühlst dich aber zu unbeweglich? Für Mady Morrison ist genau das kein Grund, die Matte eingerollt zu lassen. Die Yogalehrerin möchte Menschen in Bewegung bringen – ohne Wettbewerb und ohne den Anspruch, eine Haltung perfekt nachzumachen.

Im Interview erzählt sie, warum ihre eigene Praxis mal 10 Minuten und mal deutlich länger dauert, was sie motiviert und weshalb auch bei ihr die Work-Life-Balance nicht immer gelingt.

Wer ist Mady Morrison?

Foto: Christine Lipski Mady Morrison verrät im Interview alles über ihre große Leidenschaft Yoga!



Mady Morrison, Jahrgang 1989, ist Yogalehrerin, studierte Kommunikationsdesignerin und eine der bekanntesten Yoga-Creatorinnen Deutschlands. Mit ihren kostenlosen Yoga-Flows, Stretching-Einheiten und Meditationen erreicht sie auf YouTube Millionen Menschen. Ihr Anliegen: Yoga zugänglich machen – ohne Leistungsdruck und perfekte Posen.

Yoga ohne Leistungsdruck: Was du aus dem Gespräch mitnehmen kannst Madys wichtigste Botschaft: Du musst keine bestimmte Form erreichen, damit Yoga für dich wertvoll sein kann. Mal steht körperliche Anstrengung im Mittelpunkt, mal Entspannung oder bewusstes Atmen.

Für deinen Alltag bedeutet das: Eine kurze, passende Einheit kann sinnvoller sein als ein ehrgeiziger Plan, den du ständig verschiebst. Entscheidend ist nicht, wie spektakulär eine Haltung aussieht, sondern ob die Praxis zu deinen Bedürfnissen und Möglichkeiten passt.

Dein Einstieg: Die Matte ist kein Prüfungsraum● Du musst nicht erst beweglich werden: Wähle ein Angebot für Anfänger:innen und nutze einfachere Varianten.



● Du darfst kurz anfangen: Auch 5 bis 10 Minuten können dir helfen, eine Routine aufzubauen.



● Du musst nicht jede Haltung mitmachen: Pausen und Hilfsmittel wie Blöcke oder ein Kissen sind erlaubt.



● Du solltest Schmerzen nicht wegatmen: Löse eine Haltung, wenn sie wehtut. Bei Beschwerden oder Unsicherheit ist persönliche Anleitung sinnvoll.

Mady Morrison im Interview: "Yoga ist kein Wettkampf!" Das folgende Gespräch stammt aus einem früheren Interview. Zeitangaben und Beschreibungen ihrer damaligen Routinen beziehen sich auf den Zeitpunkt des Gesprächs.

Mady, was möchtest du deinen Follower:innen mitgeben? Mady Morrison: "Yoga ist kein Wettkampf! Es geht nicht darum, möglichst flexibel zu sein oder eine bestimmte Form zu erreichen. Als ganzheitliches Konzept möchte uns Yoga dabei unterstützen, eine starke Herzensverbindung mit uns selbst einzugehen und Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Am Ende geht es darum, Körper und Geist etwas Gutes zu tun!"

Welches Ziel verfolgst du mit der eigenen Praxis? Mady Morrison: "Meine Yogapraxis ist eine liebevolle Verabredung mit mir selbst, ein Ort, der mir Sicherheit und Stabilität gibt. Es ist ein Ritual, das mich zurückholt in den gegenwärtigen Moment. Inhaltlich lasse ich mich von meiner Intuition leiten und schaue, was ich gerade am meisten brauche. Mal ist es eine sehr kraftvolle, körperliche Praxis. Oder es geht um die reine Entspannung, mein Fokus kann genauso gut auf der reinen Meditations- oder Atempraxis liegen."

Treibst du eigentlich noch anderen Sport? Mady Morrison: "Im Schnitt verbringe ich täglich 45 Minuten mit der reinen Yogapraxis. An manchen Tagen sind aber auch mal nur 10 Minuten drin, an anderen übe ich 2 Stunden. Welchen Sport ich neben dem Yoga treibe, variiert. Aktuell trainiere ich 1-, 2-mal die Woche mit meinem Boxtrainer Varol. Hin und wieder steht außerdem noch ein Barre-Workout oder eine kurze HIIT-Einheit auf meinem Trainingsplan."

Das ist eine Menge Action. Wie motivierst du dich? Mady Morrison: "Ich sehe Sport gerne als Investition in mein zukünftiges Ich. Mir geht es darum, auch durch die nächsten Jahrzehnte agil und voller Energie durchs Leben gehen zu können. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass regelmäßiger Sport wie ein Anti-Aging-Programm auf Körper und Geist wirkt. Das ist die beste Motivation."

Gibt es Sportarten, die du gar nicht magst? Mady Morrison: "Bei meinem ersten Spinning-Kurs bin ich erst mal fast mit dem kompletten Rad umgekippt, das war kein guter Start … Die Session selbst hat mir leider auch nicht den gewünschten After-Cycling-Glow beschert. Ich musste feststellen: Dieser Sport ist nichts für mich und meine Oberschenkel. Da schmeiße ich mich lieber mal draußen in der Natur auf ein Rennrad."

Klingt nach keinem guten Match. Wie hast du festgestellt, dass Youtube zu dir als Yogalehrerin passt? Mady Morrison: "Ich erinnere mich sehr genau an eine Frage in meiner ersten Ausbildung, das war 2014: "Warum möchtest du Yoga unterrichten?" Nun ja, ich wollte Yoga – das ich so liebte – aus seiner esoterischen Ecke rausholen und vor allem jungen Menschen zugänglich machen. Meine Motivation war also, das Ganze attraktiver und moderner weiterzugeben. Der logische Weg dorthin war für mich der über die sozialen Netzwerke und über Youtube."

Wenn du einen Yoga-Flow kreierst, wie läuft so eine Entwicklung ab? Mady Morrison: "Am Anfang definiere ich einen Schwerpunkt. Der kann körperlicher oder mentaler Natur sein. Dann überlege ich, welche Asanas uns bei diesem Thema unterstützen, gehe auf die Matte und fühle mich in die Übungen hinein. Oft kristallisieren sich direkt Haltungen heraus, die ich unbedingt integrieren möchte. Daraus bastele ich dann Stück für Stück einen Yoga-Flow. Dieser Prozess kann sehr schnell gehen. Manchmal schustere ich aber auch mehrere Tage an einer Sequenz, weil ich sie besonders innovativ gestalten möchte und mir immer neue Sachen einfallen."

Unterstützt dich jemand bei deiner Arbeit? Mady Morrison: "Mein Freund und ich sind seit 14 Jahren ein Paar und arbeiten seit etwa 5 Jahren Vollzeit zusammen. Ich bin der kreative Kopf des Ganzen und entwickle neben den Yogathemen auch alle Designs, die dazugehören. Mein Kommunikationsdesign-Studium kommt mir da sehr zugute, aber vieles ist Learning by Doing. Mein Freund kümmert sich um die technische und logistische Seite, ist gleichzeitig Fotograf, Kameramann und quasi Junior-Artdirector. Und dann sind da noch Unmengen an zu beantwortenden E-Mails, die Pflege der sozialen Netzwerke und die Buchhaltung … Erstaunlicherweise sind wir uns mit allem zu 99 Prozent einig, was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht auch mal kracht."

Wie gehst du damit um, so bekannt zu sein? Mady Morrison: "Ich werde schon sehr oft angesprochen. Nicht nur in Deutschland – in Island, den USA oder in Frankreich habe ich ebenfalls Zuschauerinnen getroffen. Meine Bekanntheit und Reichweite entwickelten sich über mehrere Jahre ganz organisch, so konnte ich da nach und nach sehr entspannt reinwachsen. Ich habe also kein Problem damit. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich die Menschen hinter den Abonnentenzahlen treffen kann und das Leuchten in ihren Augen sehe."

Trotz deines Ruhms und deiner ganzen To-dos wirkst du sooo unfassbar ausgeglichen. Wie machst du das? Mady Morrison: "Eigentlich war ich immer ein kleines wild Child und tendenziell vorlaut unterwegs. Yoga und Meditation haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mittlerweile von mir behaupten kann, sehr reflektiert und ausgeglichen zu sein. Meistens zumindest …"

Aber fühlst du dich nicht auch mal gestresst? Mady Morrison: "Mein unermüdlicher Humor bringt mir Leichtigkeit, auch in den stressigsten Situationen. Danach schöpfe ich gerne Kraft in der Stille. Ein reizarmer Ort mitten im Grünen ist für mich die schönste Form der Erholung und Entschleunigung."

Wie schaffst du es, gut zu schlafen? Hast du Tipps? Mady Morrison: "Wichtig ist mir eine kühle Raumtemperatur um die 18 Grad. Ich kann nur empfehlen, ein paar Tropfen Lavendelöl aufs Kissen zu geben und das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Dort sollte lieber eine entspannte Yoga-Sequenz stattfinden. Ach ja, und Kaffee nach 14 Uhr lasse ich weg."

Gibt es bei dir Grenzen zwischen Job und Privatem? Mady Morrison: "Die Grenzen verschwimmen tatsächlich. Freie Wochenenden und so richtige Urlaube in den letzten 7 Jahren kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin sehr ehrgeizig und sprudele über vor neuen Ideen. Das mit der richtigen Work-Life-Balance habe ich also noch nicht so recht raus und kann zu diesem Thema keine schlauen Ratschläge geben."

Wie sieht es mit schlauen Ratschlägen in puncto Ernährung aus beziehungsweise: Wie isst du? Mady Morrison: "Bis auf wenige Ausnahmen – dazu gehört die Erdbeertorte meiner Oma – ernähre ich mich vegan. Mein Lieblingsgericht ist ein Rote-Bete-Salat mit Tahini-Dressing. Und selbst gemachten Kombucha dazu! Was gar nicht geht, sind Lakritze und Zwiebelnachgeschmack … Ich habe eine Zeit lang immer mal wieder mit frischen Gemüsesäften gefastet. Das hat mir sehr gutgetan, mit der richtigen Vor- und Nachbereitung empfand ich es als angenehm reinigend. Im Rahmen einer Darmsanierung würde ich aber auch gerne mal eine komplette Heilfastenkur testen." Hier kannst du dir deinen individuellen Ernährungsplan zusammenstellen lassen.

Du inspirierst mit deiner Lebensweise viele Menschen, aber woher nimmst du deine Inspiration? Mady Morrison: "Aus der Musik. Persönlichkeiten wie Freddie Mercury oder Jimi Hendrix begeistern mich noch heute schwer mit ihrem künstlerischen Mut, ihrer Originalität und Experimentierfreudigkeit."

Was empfiehlst du anderen Leuten, um die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren? Mady Morrison: "Macht die Ziele sichtbar! Entweder als selbst gebasteltes Visionboard, als Zitat auf dem Handybildschirm oder als Love-Note am Badezimmerspiegel. Denn sonst heißt es ganz schnell "Aus den Augen, aus dem Sinn" und alles bleibt beim Alten."

Du hast ja wirklich schon einiges erreicht. Worauf bist du denn persönlich besonders stolz? Mady Morrison: "Dass ich mich traue, authentisch und selbstbestimmt meinen Weg zu gehen. Und mich dabei von nichts und niemandem verbiegen zu lassen. So eine Selbstständigkeit, wie ich sie lebe, erfordert eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen. Ich stehe ständig vor neuen Herausforderungen. Überraschenderweise sitze ich die meiste Zeit – und das auch oft bis spät in die Nacht – vorm Laptop. Um Videos zu bearbeiten, Voiceovers einzusprechen, neue Inhalte und Grafiken zu erarbeiten oder Shootings zu organisieren … Dabei ist mir meine tägliche Yogapraxis heilig. Und die Draußenzeit mit meinem Hund!"

Was du für deine eigene Routine mitnehmen kannst Du musst weder Madys Trainingsumfang noch ihren Tagesablauf kopieren. Interessanter ist ihr Ansatz: Bewegung darf sich an dem orientieren, was du gerade brauchst. Diese 3 Ideen lassen sich auch ohne großen Aufwand ausprobieren.

1. Mach den Einstieg kleiner Wenn eine lange Einheit nicht in deinen Tag passt, wähle eine kurze. Lege beispielsweise schon vorher fest, wann du 5 bis 10 Minuten Zeit hast. So wird aus "Ich müsste mal wieder" ein konkreter Termin.

2. Frage dich: Was brauche ich heute? Mehr Bewegung nach langem Sitzen? Eine ruhige Pause nach einem anstrengenden Tag? Oder eine fordernde Einheit? Wähle deine Praxis passend zu deinem Befinden und deiner Erfahrung – nicht danach, was auf Social Media besonders beeindruckend aussieht.

3. Plane Erholung genauso bewusst wie Bewegung Auch Mady beschreibt, dass ihr die Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit schwerfällt. Yoga kann eine Auszeit sein, ersetzt aber weder Schlaf noch freie Zeit. Ein Spaziergang, eine Bildschirmpause oder ein freier Abend dürfen deshalb genauso fest zu deiner Routine gehören.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Yoga Muss ich für Yoga beweglich sein? Nein. Beweglichkeit ist keine Voraussetzung, um mit einem passenden Anfängerkurs zu starten. Nutze Varianten und Hilfsmittel und zwinge dich nicht in eine Haltung. Bei bestehenden Beschwerden kann persönliche Anleitung hilfreich sein. Bringen auch 10 Minuten Yoga etwas? Eine kurze Einheit kann dir helfen, Bewegung und bewusste Pausen regelmäßig in deinen Alltag einzubauen. Was sie körperlich bewirkt, hängt von Inhalt, Intensität und Regelmäßigkeit ab. Sie ersetzt nicht automatisch ein umfassendes Bewegungsprogramm. Muss ich jeden Tag Yoga machen? Nein. Wähle eine Häufigkeit, die zu deinem Alltag passt und dir ausreichend Erholung lässt. Eine realistische Routine ist hilfreicher als ein tägliches Pflichtprogramm, das dich zusätzlich stresst. Kann Yoga beim Entspannen und Einschlafen helfen? Ruhige Bewegung und Atemübungen können die Entspannung unterstützen. Sie wirken aber nicht bei allen gleich und sind keine garantierte Hilfe gegen Schlafprobleme. Ätherische Öle sind dafür nicht erforderlich und können Haut oder Atemwege reizen. Anhaltende Schlafbeschwerden solltest du ärztlich abklären lassen. Ist Sport tatsächlich ein Anti-Aging-Programm? Regelmäßige Bewegung unterstützt gesundes Altern, etwa durch den Erhalt von Kraft, Ausdauer und Alltagsfunktion. "Anti-Aging" ist dafür ein vereinfachender Begriff: Sport stoppt den Alterungsprozess nicht. Yoga kann ein Baustein sein, ergänzt durch passende Kraft- und Ausdauerbelastungen.