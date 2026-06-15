Proteinpulver wird plötzlich teurer: Welche Rolle Ozempic spielt

Proteinriegel, Eiweißbrot oder Whey-Shake: Eiweißreiche Produkte sind beliebter denn je. Gleichzeitig werden viele von ihnen spürbar teurer. Hinter dem Preisanstieg steckt nicht nur der anhaltende Protein-Hype. Auch ein anderer Trend trägt dazu bei, dass die Nachfrage nach Whey und Co. weltweit steigt.

Proteinpulver kosten plötzlich deutlich mehr Ist es dir auch schon aufgefallen? In vielen Supermärkten und Online-Shops kosten Proteinpulver heute deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Branchenberichte zeigen, dass die Preise für Molkeprotein zuletzt teils auf Rekordniveaus gestiegen sind.

Der Grund dafür ist zunächst einfach: Die Nachfrage nach Protein wächst seit Jahren. Längst greifen nicht mehr nur Kraftsportler zu Eiweißshakes. Auch Proteinpuddings, Joghurts, Riegel oder Brot mit zusätzlichem Eiweiß gehören mittlerweile zum Standardsortiment vieler Supermärkte. Doch der anhaltende Protein-Boom allein erklärt die aktuelle Entwicklung nicht.

Der unerwartete Treiber: Warum Ozempic-Nutzer mehr Protein brauchen Zu den Faktoren, die die Nachfrage nach Proteinprodukten zusätzlich ankurbeln, zählen auch Abnehmspritzen wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro. Die sogenannten GLP-1-Medikamente werden weltweit von Millionen Menschen genutzt, um Gewicht zu verlieren.

Das Problem: Wer schnell abnimmt, verliert nicht nur Körperfett, sondern oft auch Muskelmasse. Um dem entgegenzuwirken, empfehlen Experten eine ausreichende Eiweißzufuhr. Protein soll dabei helfen, die Muskulatur während der Gewichtsabnahme möglichst gut zu erhalten.

Viele Nutzerinnen und Nutzer greifen deshalb gezielt zu proteinreichen Lebensmitteln, Shakes oder Nahrungsergänzungsmitteln. Zusammen mit dem allgemeinen Protein-Trend steigt dadurch die Nachfrage nach Molkeprotein weiter an – einem Rohstoff, der nur begrenzt verfügbar ist, weil er als Nebenprodukt der Käseherstellung entsteht.

Was die Entwicklung für Verbraucherinnen bedeutet Trotz der steigenden Preise musst du nicht zwangsläufig zu teuren Proteinpulvern greifen. Zwar ist Eiweiß ein wichtiger Nährstoff, etwa für den Erhalt von Muskeln, Knochen und anderen Körperstrukturen. Den täglichen Bedarf können die meisten Menschen jedoch problemlos über gewöhnliche Lebensmittel decken.

Gute Proteinquellen gibt es auch ohne Shake. Dazu zählen beispielsweise Skyr, Magerquark, Hüttenkäse, Eier, Tofu sowie Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen. Sie liefern nicht nur Eiweiß, sondern oft auch weitere wichtige Nährstoffe.

FAQ: Proteinpulver und Ozempic: Die wichtigsten Fragen Braucht man Proteinpulver, um genug Eiweiß zu bekommen? Nein. Die meisten Menschen können ihren täglichen Proteinbedarf problemlos über gewöhnliche Lebensmittel decken. Gute Eiweißquellen sind beispielsweise Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, Tofu sowie Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen. Proteinpulver können dir den Alltag erleichtern, sind aber nicht zwingend notwendig. Warum ist Whey von den Preissteigerungen besonders betroffen? Whey wird aus Molke gewonnen, einem Nebenprodukt der Käseherstellung. Da die verfügbaren Mengen begrenzt sind, kann die Produktion nicht beliebig ausgeweitet werden. Steigt die Nachfrage stark an, wirkt sich das daher besonders schnell auf die Preise aus. Werden Proteinpulver wieder günstiger? Das lässt sich derzeit schwer vorhersagen. Branchenexperten gehen jedoch davon aus, dass die Nachfrage nach Proteinprodukten hoch bleiben wird. Deshalb rechnen viele Beobachter nicht mit einer schnellen Rückkehr zu den früheren Preisen.