Ciao, Latte macchiato: Der Kurkuma Latte (oder "Goldene Milch") ist jetzt Heißgetränk Nr. 1. So machst du den koffeinfreien Trend-Drink zuhause selbst

Fett verbrennen, Immunsystem pushen, Entzündungen vorbeugen: Das alles verspricht das neue Trend-Getränk mit dem schönen Namen "Goldene Milch" oder auch: Kurkuma Latte. Ein leckerer Herbst-Hit mit geheimem Potenzial.

Denn die enthaltene Kurkuma-Wurzel verleiht der Power-Milch nicht nur die gelbe Farbe, sondern sorgt auch für die vielen Health-Benefits. Was an dem Hype wirklich dran ist und wie du dir zu Hause ganz einfach einen Kurkuma Latte selbst machst, erfährst du hier.

Warum ist goldene Milch so gesund?

Während wir Kurkuma meist nur als pulverisiertes Gewürz kennen, ist die Kurkumaknolle in der chinesischen und indischen Medizin schon seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Heilpflanzen. Mittlerweile wird die Wurzel aber auch bei uns immer bekannter. Zu Recht, denn Kurkuma ist das wirkungsvollste rezeptfreie "Medikament", das du bekommen kannst – ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen.

Curcumin ist der wichtigste Inhaltsstoffe der Knolle und verantwortlich für die vielen positiven Eigenschaften auf unseren Körper. Das konnte auch in diversen wissenschaftlichen Studien bewiesen werden.

Entzündungshemmer: Curcumin hat beispielsweise eine ähnlich entzündungshemmende Wirkung wie Ibuprofen.

Curcumin hat beispielsweise eine ähnlich entzündungshemmende Wirkung wie Ibuprofen. Alzheimer-Prophylaxe: Doch nicht nur Entzündungen kann der Wirkstoff eindämmen: Eine indische Studie fand heraus, dass die regelmäßige Einnahme von Kurkuma-Kapseln Demenzeffekten von Alzheimer entgegenwirken kann.

Doch nicht nur Entzündungen kann der Wirkstoff eindämmen: Eine indische Studie fand heraus, dass die regelmäßige Einnahme von Kurkuma-Kapseln Demenzeffekten von Alzheimer entgegenwirken kann. Krebs-Killer: Auch Krebs sagt Kurkuma den Kampf an, wie Studien zeigen. Es verhindert die Tumorentstehung, schwächt die Zellmembran von Krebszellen und wirkt antioxidativ gegen zellschädigende, freie Radikale. Zu Prostatakrebs und Darmkrebs wurden bereits vielversprechende Studien durchgeführt.

Auch Krebs sagt Kurkuma den Kampf an, wie Studien zeigen. Es verhindert die Tumorentstehung, schwächt die Zellmembran von Krebszellen und wirkt antioxidativ gegen zellschädigende, freie Radikale. Zu Prostatakrebs und Darmkrebs wurden bereits vielversprechende Studien durchgeführt. Fatburner: Auch wer Fett verbrennen möchte, sollte Kurkuma unbedingt als Standard-Gewürz in der Küche verwenden oder einen Kurkuma Latte schlürfen, denn die gelbe Knolle bringt deinen Stoffwechsel ordentlich in Schwung und hilft Studien zufolge beim Abnehmen.

Auch wer Fett verbrennen möchte, sollte Kurkuma unbedingt als Standard-Gewürz in der Küche verwenden oder einen Kurkuma Latte schlürfen, denn die gelbe Knolle bringt deinen Stoffwechsel ordentlich in Schwung und hilft Studien zufolge beim Abnehmen. Gesunde Verdauung: Curcumin wirkt sich zudem positiv auf deine Verdauung aus. Blähungen und Völlegefühl können durch Curcumin gelindert werden. Das Curcumin regt zudem Galle und Leber an, so dass dort Giftstoffe schneller abtransportiert werden.

Wie macht man einen Kurkuma Latte?

Neben frischem Kurkuma ist Pflanzenmilch, wie Hafer- oder Mandelmilch, eine der Hauptzutaten der "Goldenen Milch" und macht das Trendgetränk zu einem veganen Genuss. Wie die verschiedenen Milchalternativen schmecken, wie viel Protein sie enthalten und vieles mehr, liest du hier.

Du kannst es aber natürlich auch mit Kuhmilch zubereiten. Ingwer und Zimt, zwei weitere Fatburner, sind auch mit dabei. Die scharfe Ingwer-Wurzel regt deinen Stoffwechsel an, Zimt reguliert den Blutzuckerspiegel und verhindert so Heißhunger. Süßen kannst du ganz nach Belieben mit Agavendicksaft oder Ahornsirup.

Heißhunger und Fressattacken gehören der Vergangenheit an, solange du dich an unseren Abnehmplan hältst. Hier erfährst du, welche Lebensmittel dich satt und schlank machen, plus: ein detaillierter 8 Wochen mit Abnehm-Rezepten.

Die goldene Milch ist ratzfatz und unter 10 Minuten zubereitet. Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Frische Kurkuma-Wurzel gibt es in jedem guten Bio-Markt oder auch in vielen asiatischen Lebensmittelgeschäften. Alternativ kannst du auch fertiges Pulver, wie dieses hier von Ankerkraut verwenden.

Zutaten für 1 große Tasse Kurkuma Latte

250 ml Pflanzenmilch (z.B. ungesüßte Mandel-, Soja- oder Hafermilch)

ein daumengroßes Stück frische Kurkuma-Wurzel (oder 1 TL Kurkuma-Pulver)

ein kleines Stück frischer Ingwer (oder 1/2 TL Pulver)

½ TL Zimt

1 TL Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup (nach Belieben)

optional: Sternanis, Nelken oder eine Prise Muskatnuss

So geht's: Zuerst reibst du die Kurkuma-Wurzel und den Ingwer mit einem normalen Gemüsehobel. Danach erhitzt du die Milch und fügst Kurkuma, Ingwer und Zimt hinzu. Das Ganze kurz aufkochen und dann auf kleiner Stufe circa 5 Minuten köcheln lassen. Die Flüssigkeit vom Herd nehmen und durch ein feines Sieb gießen. Schon ist die goldene Milch fertig und du kannst sie warm genießen.

Wer mag, toppt das ganze noch mit fluffigem Milchschaum. Der gelingt in einem elektrischen Milchaufschäumer besonders easy. Bei Starbucks und anderen Kaffeeketten kommt auch ein Shot Espresso in den "Goldenen Kurkuma Latte". Du kannst Goldene Milch aber nicht nur trinken, sondern auch löffeln. Zum Beispiel in Form eines leckeres Kurkuma-Porridges:

Kurkuma Latte gibt es mittlerweile zwar auch bei großen Kaffeehausketten, sie selbst zu machen ist jedoch kinderleicht und spart dir jede Menge Geld. Probiere es am besten gleich mal aus!