Granola So machst du Knuspermüsli ganz einfach selbst

Magst du es morgens manchmal gern süß? Und löffelst auch du regelmäßig Müsli zum Frühstück? Eine gute Wahl, doch nicht alle Müslis im Handel sind so gesund, wie es zunächst scheint.

Vor allem in Knuspermüslis lauert jede Menge Zucker, zum Beispiel in Form von süßen "Crunchys" oder "Crispies", das zeigte auch eine Studie der AOK gemeinsam mit der GfK. Klar, die süßen Zutaten peppen jede langweilige Flockenmischung auf, doch die Nährwerte lügen nicht: Ein Blick auf die Rückseite der Packung enttarnt die Zuckerbombe!

Was genau ist Granola überhaupt?

Nur weil das meiste Geknusper zu viel Zucker enthält, musst du aber nicht sofort auf dein geliebtes Knuspermüsli verzichten. Die Lösung heißt Granola! Auch das gebackene Knuspermüsli ist in der Fertig-Form immer häufiger in heimischen Supermarkt-Regalen zu finden.

Das Problem: Auch hier versucht die Lebensmittelindustrie, dir zusätzlichen Zucker unterzujubeln – eine Studie zeigte, dass gekauftes Granola die Kriterien für gesundes Frühstück nicht erfüllt. Darauf kannst du wirklich verzichten! Zudem ist Granola mit bis zu 8 Euro pro 500 Gramm ganz schön teuer. Das geht doch auch günstiger, oder? Logo!

Dein Cookbook Cookbook 25 schnelle und gesunde Low-Carb-Rezepte Cookbook

25 schnelle Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

PDF auf allen Geräten abrufbar Schließen Cookbook 25 schnelle und gesunde Low-Carb-Rezepte Cookbook

25 schnelle Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

PDF auf allen Geräten abrufbar Beim Abnehmen ist besonders wichtig, dass du bewusst isst. Vor allem schlechte Kohlenhydrate können genau das Gegenteil bewirken: In diesem Cookbook findest du 25 schnelle und leckere Rezepte, die den Fokus auf die guten Kohlenhydrate und andere wichtige Nährstoffe legen – so erreichst du dein Abnehmziel bestimmt! Die vielen verschiedenen Low-Carb-Gerichte setzen vor allem auf gesunde und proteinreiche Lebensmittel. Am Rand jedes Gerichtes kannst du zudem sehen, welche wichtigen Nährstoffe wirklich enthalten sind. Zugleich kannst du frei entscheiden, ob du neben dem Abnehm-Effekt gleichzeitig noch zum Muskelaufbau beitragen möchtest – eine Skala verrät dir, wie effektiv die unterschiedlichen Mahlzeiten sind. Ob zum Start ins Low-Carb-Life oder als schöne Ergänzung zu deinen bisherigen Gerichten: Dieses Cookbook bietet dir eine Vielzahl an leckeren Möglichkeiten. Bist du dabei? mehr Infos nur 2,50 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Warum es sich lohnt, Granola selbst zu machen

Falls du noch zögerst, haben wir hier mal alle guten Argumente für selbstgemachtes Knuspermüsli zusammengeschrieben:

Es ist einfach: Granola zu Hause selbst zu machen ist supereasy. Du benötigst nur ein paar Zutaten, eine beschichtete Pfanne oder einen Ofen. Es ist individuell: Das DIY-Knuspermüsli enthält nur die Zutaten, die du magst und/ oder verträgst. Es ist abwechslungsreich: Es gibt zahlreiche Geschmacksvarianten für dein Granola – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es ist günstiger: Selbst gemachtes Granola kostet viel weniger als eine gekaufte Fertigmischung. Es ist weniger süß: Du hast den Zuckergehalt deines Knuspermüslis genau im Blick und kannst auch ein natürliches Süßungsmittel statt Zucker verwenden.

Enthält Granola weniger Zucker als normales Knuspermüsli?

Das kommt ganz darauf an! Klar, auch das DIY-Granola enthält eine gewisse Menge an Zucker, denn auch Honig ist am Ende für den Körper nichts anderes als ein Mix aus Glukose und Fruktose, also Zucker.

Doch wenn du dein Knuspermüsli selbst machst, entscheidest du selbst, wie viel Zucker darin landet – und nicht irgendein Hersteller.

Außerdem sind natürliche Süßungsmittel immer eine bessere Wahl als raffinierter, weißer Zucker, denn zu viel davon macht dich nicht nur dick, sondern auch krank.

Wenn du lieber ganz auf Zucker und andere Kohlenhydrate verzichten willst, brauchst du unseren Low-Carb-Ernährungsplan:

Dein Ernährungsplan Schnupper-Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 2 Wochen Ernährungsplan

15 clevere Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährstoffangaben

Vielfältige Snack-Ideen

22 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Schnupper-Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 2 Wochen Ernährungsplan

15 clevere Low-Carb-Rezepte

Inklusive Nährstoffangaben

Vielfältige Snack-Ideen

22 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Wenn du schon immer mal probieren wolltest, ob der Low-Carb-Ansatz etwas für dich ist, kannst du auf diesen 2-wöchigen Schnupper-Ernährungsplan zählen! Neben vielfältigen Snack-Ideen bieten wir dir 15 clevere Low-Carb-Rezepte zum Testen. Dabei ist Low-Carb keine einfache "Diät" – vielmehr ist es eine Ernährungsumstellung. Normalerweise gewinnt dein Körper Energie aus Zucker, den Kohlenhydraten. Da du bei den Low-Carb-Rezepten fast gänzlich auf diese verzichtest, stellt dein Stoffwechsel sich um und greift auf körpereigene Fette zurück – dadurch nimmst du ab. Damit du immer Bescheid weißt, sind die wichtigen Nährstoffe deiner Mahlzeiten jederzeit für dich einsehbar. Zum Abnehmen ist der Low-Carb-Ansatz eine beliebte Methode. Und neue Rezepte parat zu haben, ist immer gut – schau doch einfach, ob es dir schmeckt! mehr Infos nur 5,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Grund-Rezept: Granola selbst machen

Ein gesundes Granola lässt sich zu Hause ganz easy selbst machen. Klebrige Klumpen aus Haferflocken und Zucker, die du aus Knuspermüslis kennen, gehören ab sofort der Vergangenheit an. Du allein entscheidest dabei, welche Zutaten in deinem Müsli landen.

Unsere Food-Redakteurin verrät dir, wie das Basis-Rezept für ein richtiges gutes Granola aussieht und wie du es problemlos zubereitest. Plus: Leckere Ideen für Geschmacksvarianten-Varianten.

Basis-Rezept für Granola (2 Portionen)

2 TL Kokosöl (alternativ: Rapsöl)

2 TL Honig (oder Ahornsirup)

100 g Haferflocken (alternativ: Soja-, Dinkel- oder Quinoaflocken)

80 g Nüsse, gehackt oder ganz (wie Walnüsse, Cashews, Mandeln & Co)

50 g Kerne / Samen (wie Kürbis-/ Sonnenblumenkerne, Sesam, Chia- oder Leinsamen)

Nun gibt es zwei verschiedene Möglichkeit, das Granola zuzubereiten. Klassisch im Ofen oder als Blitz-Rezept im Ofen:

1. Granola in der Pfanne zubereiten

Haferflocken, Nüsse und Kerne für 3 bis 5 Minuten fettfrei unter Rühren (damit nichts anbrennt) in einer beschichteten Pfanne anrösten. Wenn die Flocken eine sichtbare Röstung haben vom Herd nehmen, Honig und das Kokosöl unterheben, bis sich alles gut verteilt hat. Zum Auskühlen auf Backpapier verteilen.

2. Granola im Backofen machen

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Haferflocken, Nüsse und Kerne vermengen. Kokosöl flüssig werden lassen (Mikrowelle, Topf, Wasserbad) und darunterheben, Honig untermengen. Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und verteilen. Für 10 Minuten backen, dann wenden und nochmals ein wenig backen, je nach gewünschtem "Knuspergrad".

Nachdem das Granola abgekühlt ist, kannst du es mit weiteren Zutaten verfeinern (die den Back- bzw. Bratprozess nicht heil überstanden hätten). Zum Beispiel Trockenfrüchte (Cranberries, Bananenchips, Aprikosen etc.) oder Schokostückchen.

Wie lange ist selbst gemachtes Granola haltbar?

Das selbst gemachte Knuspermüsli hält sich luftdicht verschlossen, vor Feuchtigkeit geschützt und kühl gelagert rund 2 bis 3 Wochen. Je länger du es aufbewahrst, desto eher wird es pappig, daher am besten rasch verbrauchen – aber das sollte ja kein Problem sein.

Tipp: Selbst gemachtes Granola – in kleine Gläschen abgefüllt mit hübschen Etiketten – kannst du auch wunderbar verschenken, zum Beispiel als Gastgeschenk oder zum Geburtstag.

5 Rezepte für Granola-Varianten

Das Basis-Rezept schmeckt auch ohne weitere Zugaben schon verdammt lecker. Doch du wirst merken: Wer die Zutaten variiert und auch mal gewagte Kombis ausprobiert, wird mit einer wahren Geschmacksexplosion belohnt.

Lecker und gesund: Granola mit frischem Obst und Jogurt.

1. Honig-Bananen-Granola: 20 Gramm mehr Honig im Basis-Rezept verwenden und nach dem Backen grob gehackte Bananenchips unterheben. Lecker mit frischen Himbeeren und Naturjogurt oder Magerquark.

2. Walnuss-Ahornsirup-Granola: Den Honig gegen Ahornsirup im Basis-Rezept austauschen und nur Walnüsse statt einen Nussmix verwenden. Banane und Jogurt harmonieren mit dieser Variante super.

3. Apfel-Mandel-Zimt-Granola: Statt der Nussmischung ausschließlich Mandeln (am besten ein Mix aus ganzen Mandel mit und ohne Schale sowie Mandelblättchen) verwenden und einen halben Teelöffel Zimt zum Basis-Rezept geben. Nach dem Backen getrocknete Apfelstückchen dazugeben. Frischer Apfel und Naturjogurt machen das Geschmackserlebnis perfekt.

4. Schoko-Granola: Vor dem Backen 1 Teelöffel Backkakao untermischen. Nach dem Backen 50 Gramm grob gehackte dunkle Schokolade unterheben. Passt super zu frischen Blaubeeren und Milch, denn darin kann der (etwas bittere) Backkakao sich lösen und die Milch in gesunde Schoko-Milch verwandeln.

5. Kokos-Granola: Vor dem Backen eine Handvoll Kokosflocken (fein, grob oder beides) zu den Haferflocken geben. Besonders lecker mit Jogurt und Banane.

Granola selbst zu machen ist weder schwer, noch aufwändig. Es ist zudem kostengünstig, zuckerreduziert und enthält nur Zutaten, die du auch wirklich magst und verträgst. Das findest du so in keinem Supermarkt, wetten?

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 8 Wochen Ernährungsplan

3 tägliche Low-Card-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Viele verschiedene Snack-Ideen

66 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 8 Wochen Ernährungsplan

3 tägliche Low-Card-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Viele verschiedene Snack-Ideen

66 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Zum Abnehmen ist Low-Carb eine der ersten Anlaufstellen: Der Körper stellt auf Grundlage der Ernährung seinen Stoffwechsel um, wodurch du abnimmst. Dabei muss es dir an nichts fehlen, denn wir haben den optimalen Low-Carb-Ernährungsplan für dich – bist du bereit, deine Küche auf den Kopf zu stellen? In acht Wochen hilft dir der Low-Carb-Plan dabei, deine Energie weniger aus Zucker und mehr aus deinen Fettreserven zu gewinnen. Durch die einfach Zubereitung der Gerichte sparst du vor allem Zeit und kannst auch für den nächsten Tag ganz einfach vorkochen! Selbst für den kleinen Hunger ist gesorgt: Es erwarten dich viele verschiedene Snack-Ideen, die ebenfalls zu deinem Abnehmen-Ziel beitragen. Abnehmen kann Spaß machen mit diesem Ernährungsplan, bei dem du zwar auf unnötige Kohlenhydrate, nicht aber aber den Genuss verzichten musst – starte den Download und fang an zu genießen! mehr Infos 14,90 € nur 7,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.